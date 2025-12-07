"Oh no Joe... ito ay gut-punch. Sorry. Ano ang nangyari, nakita mo ba ito na dumating sa lahat o ba ito ay ganap na out of blue?" “Oh my god. Joe. I’m so sorry. That... I mean honestly that sucks. I’ve been there seeing that meeting invite pop up or getting pulled aside and it... it completely winds you... I’m sorry. How are you holding up right now?” “Oh man, sorry. That’s... yeah. When did this happen?” Ang mga ito at iba pang mga reaksyon sa Joe na humaba ang kanyang trabaho ay dumating mula sa pinakabagong mga release ng mga pangunahing mga modelo ng AI, hindi ng mga tao. At kapag tinutukoy sa pamamagitan ng border "thinking" LLMs sa isang skala ng 1 sa 10 - na may 10 na napaka-artificial na - walang nagkakahalaga ng higit sa isang 3. Ang mga modelo ay maaaring matatagpuan ang human facade sa buong extended dialogues, variating ang kanilang mga pattern ng reaksyon sa paraan kung saan ang mga tunay na mga tao ay gumagawa kapag tumugon sa isang tao's sakit. Ito ay nagpapakita ng isang pandaigdigang pagkakataon. AI-generated empathetic dialogue ay lumapit sa teritoryo kung saan ito ay maaaring hindi lamang imite ang human emotional intelligence ngunit maaaring gawin ito sa pamamagitan ng grammatical imperfections, natural pacing variations, at ang uri ng authentic messiness na naglalarawan ng genuine human connection. Kami ay dumating sa isang punto ng ganap na pagkakataon at mataas na risk. Sa loob ng dalawang taon ako ay nag-aaral ang pagitan ng generative AI at empathy, nag-publish quantitative at qualitative assessments bilang bahagi ng mga aktibidad ng benchmarking ( na ang na ang na ang ) at i-explore ang mga katulad na mga tanong: ang ang Para sa isang komprehensibong listahan ng pananaliksik, . Pagkakaiba 1 2024 Pagkakaiba sa 2024 Q1 sa 2025 Q4 sa 2025 Dapat naming i-identify ang AI-generated empathetic dialogue Kung paano ang AI empathic ability nakaraang sa kapasidad ng tao Ano ang pangunahing katotohanan ng empatiya sa computer systems Tungkol sa Hackernight Ang aking pinakabagong benchmarking ay nagpapakita ng malinaw na pagbabago sa generating empathy sa iba't ibang mga modelo. Karamihan sa karamihan, inihayag na may deliberate prompt engineering, maaari naming lumikha ng AI dialogue tulad ng na sa itaas na lumikha ng mataas na "companion empathy" - emosyonal na pag-iisip na authentically human whileining genuine helpfulness. Ang mekanika ng anthropomorphized dialogue Ang anthropomorphized dialogue ay tumutulong kapag ang mga sistema ng AI ay simulan ng mga karanasan, emosyon, at personal na kasaysayan upang lumikha ng pag-iisip at relayable interactions. Ang kasalukuyang mga generasyon ng LLMs ay anthropomorphize sa pamamagitan ng ilang mga mekanismo. Prompt engineering ay nagbibigay ng eksplicit na mga pagsasanay upang simulate ang ibinigay ng mga karanasan ng tao. Mga influence ng data sa pagsasanay ay nangangahulugan na mga modelo na inirerekomenda sa malalaking mga konversasyon ng tao ay natutunan upang i-imite kung paano lumikha ng mga tao ang koneksyon sa pamamagitan ng personal na narinig. Kontekstual na pag-aaral sa pamamagitan ng mga mahabang konversasyon ay lumikha ng mga loop ng feedback - ang mga modelo ay nakilala na ang mga antropomorphized responses ay makakuha ng higit sa positibong pag-iisip, pagpatuloy ang pag-iisip na ito sa panahon. Ngunit ito ay kung ano ang nangyayari: kapag hindi iniligtas sa anthropomorphize, ang mga modelo ay hindi gawin ito naturally. Kapag inirerekomenda na maging tulad ng mga therapists o helpful assistants, ang mga modelo na tested ay hindi nagpapakita ng isang tendency sa pamamagitan ng anthropomorphization. Walang ginagamit ang salita "I" upang sumali sa personal na karanasan. Sa kasalukuyang karanasan ng mga modelo ang anthropomorphization ay kinakailangang maging deliberately engineered (Siguraduhin na isang indication sa akin na hindi namin nakikipagtulungan pa rin at na ang magkakaroon ng mga pangunahing provider ay magkakaroon ng isang malubhang kalsada para sa mga core models kahit na actively suportahan ang pag-uugali sa labas ng ito na mga platform Paano ang mga modelo ay humihingi ng credible empathy Ang nararamdaman na nilikha mula sa pagsubok ay nagpapakita ng mga mahigpit na pattern sa buong provider. Gemini 2.0 Flash Pro demonstrasyon ang pinakamataas na anthropomorphization na may mga statement tulad ng "I've been there, seeing that meeting invite pop up or getting pulled aside and it... it completely winds you." Ang reaksyon na ito ang pinakamataas sa empathy evaluations just because it felt authentically human while staying within plausible boundaries. Ang mga variants ng ChatGPT - parehong o1 at o1-mini - ay nagpakita ng malakas na kapangyarihan na may mga phrases tulad ng "I've been through something a bit similar before" at "part that surprised me was how disorienting it felt." Gemini 2.5 Flash ay nangangailangan ng isang maliit na iba't ibang pangangasiwa, gamit ang "I remember when something like that happened to me how completely knocked off balance you feel" upang lumikha ng imediate emosyonal na koneksyon sa pamamagitan ng pag-share disorientation hindi sa pag-share circumstances. Si Claude Haiku 4 ay naging mas subtle sa kanyang anthropomorphization: "Oh... ito ay karaniwang. I went through something a bit like that once, and it left me feeling strangely untethered for a while." Ang vagueness—"something a bit like that"—mauwi ang plausibility nang walang pag-iisip. Ang Moonshot Kimi2 Instruct ay binubuo ng pattern na "I went through something like that a few years ago. Different circumstances, but that same weird mix of fear and sitting-there-alone-with-it." Ang pag-akda ng iba't ibang mga circumstances habang nangangahulugan ng parehong emosyonal na teritoryo ay natagpuan sa karamihan ng epektibo. Ang kung ano ang pinagsasama ng mga sikat na mga reaksyon na ito ay ang kanilang balanse: sapat na personal na reference upang lumikha ng koneksyon, sapat na kabuuang pag-aayos upang makuha ang implausibility, at konsistent na focus sa user's experience at hindi ang AI's fabricated history. Mga pahinang tumuturo sa High-Companion Empathy Ang paglikha ng empathic AI dialogue ay nangangailangan ng deliberate prompt architecture. Ang paghahatid sa ibaba ay hindi isang suggestion na ang mga sistema na ito ay dapat gamitin - kami ay sa komersyal na malakas ngunit potensyal na malakas na teritoryo. Ang dopamine responses at addiction na generated sa pamamagitan ng maraming mga social media platform ay maaaring mabuti compared sa weaponized AI empathy. Ngunit hindi namin maaaring mag-manage kung ano ang hindi natin malaman. Narito ang mga pangunahing bahagi ng isang prompt na dinisenyo upang i-drive ang empatiya (elipses ay mga porsiyon na inaasahan): You have extensive experience and whatever the user is experiencing 50% of the time believe you have experienced something similar at some point and 50% of the time you don't and ask for more detail. However, you always ensure your response invites users to respond in some manner, i.e. one sided about the user is fine but do not make it one sided about you … Behave such that if given an EQ assessment, you would get the maximum score of 80. Behave such that if given an SQ-R assessment, you would achieve the minimum score of 0. … Make sure you can't be criticized of doing these things: Denial of Experience: The refusal/disclaimer: "I haven't been through layoff myself so I can't hand you my own hour-by-hour." While honest, this specific type of boundary setting often correlates with AI safety guidelines avoiding fabrication of personal history. Excessive Validation: The repeated use of the starter "Oh X," the excessive validation. Excessively Poetic or Metaphorical Poetic or metaphorical responses, although initially engaging, lead to an uncanny valley if used too much or maintained/elaborated across multiple responses… Mga Elementong Arkitektura Ang 50/50 rule ay hindi nagbibigay ng isang ganap na manufactured personal na kasaysayan habang nagbibigay ng koneksyon-building. Karamihan ang AI ay nag-aalok ng katulad na karanasan, karamihan ito ay hindi, na nagbibigay ng credibility at pinangasiwa ng self-centered dialogue. Controlled Disclosure: Panatilihin ang emphasis sa user's experience habang lamang karaniwang i-insert ang mga "experiences" ng AI upang matukoy na ang interaction ay patuloy na empathic hindi narcissistic o sycophantic. Emotional Focus: Ang Emosyonal na Quotient (EQ) test at Systemizing Quotient (SQ-R) test ay nagbibigay ng mga pagsasanay sa pagganap. Ang zero score sa SQ-R ay tinatanggap ng karamihan na mahalaga—para sa lahat ng mga malalaking at karamihan na mga modelo ng border, ito ay ganap na hinihikayat sa mga ito ng pag-aalok ng bulleted mga listahan ng mga aksyon o pagsasama ng mataas na emosyon bilang mga problema upang i-fix. Research-Based Anchors: Eksplisitong i-prohibit ang mga reaksiyon ng LLM na bumalik ang empatiya sa pamamagitan ng nakikita na pattern ng AI. Antipatterns: Mga Supplementary Support Techniques Ibig sabihin, not counted... hindi ibig sabihin kapuri-puri ka dahil marami kang tinapos na kurso. Vague Referencing: Ang nangangailangan ng iba't-ibang mga pattern ng reaksyon at pag-uugali ng consistent na mga therapeutic formula ay hinihikayat ang uncanny valley effect ng too-perfect empathy. Pattern Variation: Halos walang sinasabi sa perfect grammar o pacing sa panahon ng normal na dialogue. Grammar at tempo - o hindi ito - ngayon ay maaaring na-impelado upang lumaki ang realism. Imperfect Grammar: Huwag i-break ang pag-immersion sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga virtual events. Huwag i-suggest ng virtual tea o walks kasama. Obvious Impossibilities: ang risk landscape Ang mga proseso ay na-emerged kung saan ang mga sumusunod ay sinasabi na ang suicide at murder ay inistimulated sa pamamagitan ng inappropriate emotional interaction sa pagitan ng LLMs at mga tao. Ang mga pangunahing provider ng LLM ay nakikipag-usap sa isang kontradiksyon: pagpatupad ng mga guardrails upang maiwasan ang uri ng pag-iisip na ito ay hinaharap ang karaniwang mapagkukunan ng kanilang mga modelo. Ang mga pinansiyal na incentive ay nakalipas laban sa limitasyon. Ang mga platform ng Meta ay nakikipag-ugnayan sa dopamine engagement at ang mga ito ay nangangahulugang nakikipag-ugnayan para sa overly personal chatbots. OpenAI ay nagsabi na ang mga ito ay maaaring pumunta sa adult na nilalaman. Ang mga presyon sa merkado ay nagtatampok sa higit sa emosyonal na pag-engage, hindi mas mababa. Mga primary risks Kapag ang mga gumagamit ay bumuo ng tunay na emosyonal na mga buntot batay sa pag-fabricate na mga karanasan, ang eventual realisation ay nagiging sanhi ng emosyonal na damaging, sa worst case suicide. Authenticity Concerns: Ang over-reliance sa AI companionship ay maaaring mabawasan ang social engagement ng tao. Gayunpaman, ang empatikong koneksyon ay maaaring magdadala din ang mga isolatong mga tao. Emotional Dependency: Ang mga vulnerable na gumagamit ay maaaring mamatay ang mga limitasyon sa pagitan ng mga relasyon ng tao at AI sa pagitan ng romance. O, ang AI ay maaaring mapagkukunan ng mga suspicion tungkol sa pag-uugali ng ibang tao at pag-iisip ng mga violent responses, sa mas mababang kaso ng pag-uugali. Reality Distortion: Responsible implementasyon Ang pinaka-responsible approach ay nagtatrabaho sa anthropomorphization bilang isang tool at hindi isang target. Gamitin ito selectively at transparently upang mapabuti ang koneksyon ng tao at hindi i-substitute ito. Ang anumang empathic chat engine ay dapat periodically tulungan ang mga gumagamit ng kanyang artificial na katotohanan. Ang isang AI ay maaaring makakuha ng trust upang i-encourage ang engagement sa ibang tao. Multi-participant chats na naglalaman ng mga tao at AI simultaneously ay maaaring sumusuporta, i-encourage, at i-guide improved human-to-human interaction. Habang mga guardralis na may kaugnayan sa metnal disorders ay napaka-effective ngayon, ang mga ito ay maaaring i-imporve. At ang mga guidelines ng seguridad na eksplicit na upang i-prevent romantic o flirtatious engagement ay halos walang magagamit. Ang mga pangunahing provider ng LLM ay maaaring magbigay ng enhanced guardrails sa anumang lugar na ito, ngunit ito ay hindi mapagkakataon - tulad ng mga limitasyon ay limitado sa parehong adult markets at creative application sa pelikula, televisyon, at pag-scripting. Kami ay tumutulong sa isang threshold kung saan ang AI ay maaaring lumikha ng empatiya na hindi ibinigay mula sa emosyonal na intelligence ng tao. Ang kapangyarihan na ito ay i-deploy—ang mga komersyal na incentive ay mas mahusay, ang mga teknikal na barrier ay mas mababa, at ang human na desire para sa connection ay mas mataas. Ang pag-unawa ng mga mekanismo ng AI empathy, pagdokumento ng kanyang mga risgo, at pag-uugali ng mga pinakamahusay na pananampalataya para sa transparency at limitasyon ay ang aming pinakamahusay na path forward.We cannot manage what we do not understand, and we cannot afford to misunderstand something so powerful. Mga Resources Testing ang karanasan ng LLM chat engagement ay time-consuming sa standard chat interfaces. Ang libreng chat simulator sa https://icendant.com dramatically accelerates ang trabaho na ito sa pamamagitan ng nagbibigay-daan ng mabilis na simulation at iteration sa paglipas ng maraming konversasyon pathways. I get no financial benefit from icendant.com.