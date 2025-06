ການຝຶກອົບຮົມ CVE Continuous Closes The Critical Gap Between Vulnerability Alerts and Effective Defense

Cary, North Carolina, ມິຖຸນາ 14, 2025 / CyberNewsWire /-- ລະຫັດ QR ການຄົ້ນຄວ້າແລະການຢັ້ງຢືນ Cybersecurity, ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມແລະການຢັ້ງຢືນ cybersecurity, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຝຶກອົບຮົມໃນທົ່ວໂລກທີ່ມີ CVEs (Common Vulnerabilities and Exposures) ທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປ່ຽນແປງທີມງານຄວາມປອດໄພຈາກ reagent ກັບ proactive defenders.





ມີຫຼາຍກ່ວາ 26,000 CVEs ໃຫມ່ທີ່ຖືກກວດສອບໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ບໍລິສັດຄວາມປອດໄພກໍາລັງກວດສອບຄວາມປອດໄພໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈກັບການ exploit windows ທີ່ໄດ້ຮັບການ compressed ໃນເວລາຫຼາຍດັ່ງນັ້ນ.





"ການອ່ານທົດສອບ CVE ແມ່ນບໍ່ແມ່ນວ່າຈະຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການປິ່ນປົວການທົດສອບ," ຂຽນ Dara Warn, CEO ຂອງ INE Security. "Platform Skill Dive ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຜູ້ຝຶກອົບຮົມປະສົບການມືອາຊີບກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ແທ້ຈິງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຖືກກວດສອບ, ການຕັດເວລາການຕອບສະຫນັບສະຫນູນໃນເວລາທີ່ບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ບັນຫາການຜະລິດ. ການປິ່ນປົວທີ່ແທ້ຈິງນີ້ສະຫນອງຄຸນນະພາບຫຼາຍກ່ວາການຢັ້ງຢືນຄວາມປອດໄພປົກກະຕິພຽງແຕ່."

Skill Dive ແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມດ້ານວິຊາການທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບຂອງ INE Security ມີຫ້ອງທົດລອງພິເສດທີ່ບໍ່ມີຢູ່ໃນເສັ້ນທາງການສຶກສາແລະການຝຶກອົບຮົມ. ວິທະຍາໄລ Dive ລະຫັດ QR ພວກເຮົາມີຄອມພິວເຕີການປັບປຸງຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງ labs ທີ່ຖືກອອກແບບພິເສດເພື່ອສະຫນອງການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີ CVEs ທີ່ແທ້ຈິງ, ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນຄວາມປອດໄພ, ລວມທັງຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການປິ່ນປົວການຢັ້ງຢືນ pentester, ເພື່ອປະສົບການທັງສອງການ exploitation ແລະ mitigation ຂອງຄວາມປອດໄພຂອງຄວາມປອດໄພໃນທົ່ວໂລກທີ່ແທ້ຈິງ.

CVEs: ຈາກ Bulletin ກັບການປົກປ້ອງ

INE Security’s Skill Dive Vulnerabilities Lab Collection ການຈັດສົ່ງ:





ການຝຶກອົບຮົມຄວາມປອດໄພພິເສດບໍ່ມີຢູ່ໃນການຝຶກອົບຮົມຄວາມປອດໄພພິເສດ

ການປັບປຸງ CVE ທົ່ວໂມງທີ່ລັກສະນະຂອງຄວາມປອດໄພທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດສູງ

ສະພາບອາກາດການຝຶກອົບຮົມ isolated for both offensive and defensive techniques

ການເກັບຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງຢ່າງກວ້າງຂວາງຈາກ Zero-day critical ກັບ misconfigurations ທີ່ປົກກະຕິ

ການບໍລິຫານແລະການປົກປັກຮັກສາປະສົບການມືອາຊີບທີ່ຜ່ານມາໂດຍຜ່ານການຜະລິດ incidents





"When a critical CVE drops, you don't have time to theorize," said Tracy Wallace, Director of Content at INE Security. "ທີມງານທີ່ມີການຝຶກອົບຮົມປະຕິບັດຢ່າງງ່າຍດາຍເພີ່ມເຕີມ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊອກຫາຮູບແບບການທົດລອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ອນຫນ້ານີ້. Log4Shell (CVE-2021-44228) ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດ - ການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີປະສົບການກັບການທົດລອງ JNDI ໄດ້ສາມາດນໍາໃຊ້ການປິ່ນປົວປະສິດທິພາບໃນໄລຍະເວລາ, ໃນຂະນະທີ່ອື່ນໆໄດ້ໃຊ້ເວລາມື້ຫຼືພຽງແຕ່ຊົ່ວໂມງເພື່ອປິ່ນປົວຢ່າງເຕັມທີ່."

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງສໍາລັບຄອບຄົວຄວາມປອດໄພ

Skill Dive ມີປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ:

ການພັດທະນາຂອງການຢັ້ງຢືນຮູບແບບການທົດລອງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຕອບສະຫນັບສະຫນູນຄວາມໄວສູງ

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Understand attack chains beyond what bulletins describe

ການຄວບຄຸມທີມງານການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບການປະຫວັດສາດຄວາມກົດດັນສູງ

ດາວນ໌ໂຫລດ Open Source

ການກໍ່ສ້າງຄວາມສາມາດທີ່ທັນສະໄຫມການປ່ຽນແປງກັບການພັດທະນາທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ





ທີມງານ SecOps, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມປອດໄພແລະຜູ້ບໍລິຫານ IT ມີສິ່ງທີ່ຄົ້ນຄວ້າການຢັ້ງຢືນບໍ່ມີ: ການຝຶກອົບຮົມ hands-on ມີຄວາມປອດໄພໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ.





"ຜູ້ຊ່ຽວຊານຄວາມປອດໄພທີ່ທັນສະໄຫມການຝຶກອົບຮົມຄວາມປອດໄພໃນທັນສະໄຫມຈະເປັນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການບໍລິສັດຂອງເຂົາເຈົ້າ," Wallace ເວົ້າວ່າ. "ຜູ້ປອດໄພທີ່ດີທີ່ສຸດຮູ້ສຶກທັງສອງທັນສະໄຫມແລະການປອດໄພຂອງອຸປະກອນ."

ປະສິດທິພາບສູງຂອງ CVEs ໃນ Skill Dive Collection

Platform ມີຫ້ອງທົດລອງມືອາຊີບສໍາລັບຄວາມປອດໄພທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍທີ່ສຸດໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາ, ລວມທັງ:

OpenMetadata Authentication Bypass (CVE-2024-28255): ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈຸດປະສົງທີ່ໃຊ້ OpenMetadata ໂດຍຜ່ານການເຂົ້າລະຫັດແລະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດລະຫັດ remote (RCE)

Calibre RCE (CVE-2024-6782): ການນໍາໃຊ້ຄວາມປອດໄພການ execution ລະຫັດ remote ໃນ Calibre, ເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງລະບົບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

Log4Shell (CVE-2021-44228): ການຝຶກອົບຮົມໃນການຊອກຫາແລະປິ່ນປົວຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການ execution ລະຫັດ remote ທີ່ continue to plague Java applications across multiple sectors

Spring4Shell (CVE-2022-22965): ຊອກຫາປະສົບການມືອາຊີບທີ່ມີຄວາມປອດໄພ RCE ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ Spring Framework





"We continuously track which vulnerabilities are most actively exploited," ເວົ້າວ່າ Wallace. "ການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຮົາມີຄວາມ priority ຂອງ CVEs ມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຈຸດຄົ້ນຄວ້າຄວາມເຂັ້ມແຂງ."

ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພໂດຍການຝຶກອົບຮົມ

ວິທີການ Skill Dive ລວມທັງ:

ການປັບປຸງປະຈໍາເດືອນທີ່ເຫມາະສົມກັບຮູບແບບຄວາມປອດໄພ emerging

ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແທ້ຈິງສະພາບແວດລ້ອມສະພາບແວດລ້ອມການຜະລິດ

ການຢັ້ງຢືນມືອາຊີບທີ່ລັກສະນະກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈປະສິດທິພາບ

ການພັດທະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍອີງໃສ່ການທົດລອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງ





ການເພີ່ມເຕີມຂອງຫ້ອງທົດລອງທີ່ຜ່ານມາປະກອບດ້ວຍຄວາມປອດໄພທີ່ນໍາໃຊ້ທີ່ສຸດອື່ນໆເຊັ່ນ: Cacti Import Packages RCE (CVE-2024-25641), Gradio Path Traversal (CVE-2024-1561), Calibre Arbitrary File Read (CVE-2024-6781), Graylog Information Exposure (CVE-2024-24824), ແລະ Navidrome SQL Injection (CVE-2024-47062).





"ທີມງານຄວາມປອດໄພທີ່ຝຶກອົບຮົມກັບຄວາມປອດໄພໃຫມ່, ການປິ່ນປົວຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ, ໄລຍະເວລາ," Wallace ເວົ້າວ່າ. "ການຝຶກອົບຮົມການປ່ຽນແປງການປົກປ້ອງຈາກການປິ່ນປົວຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະເວລາໃນປະສິດທິພາບທີ່ດີເລີດ."

ປະເພດ

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Enterprise Packages for Team Training

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, users can visit ຫນ້າທໍາອິດ / cyber-ranges

ກ່ຽວກັບ INE Security

ລະຫັດ QR ເປັນຜູ້ສະຫນອງຕົ້ນຕໍຂອງການຝຶກອົບຮົມການເຊື່ອມຕໍ່ອອນໄລນ໌ແລະ cybersecurity ແລະການຢັ້ງຢືນ cybersecurity.





INE Security ເປັນການຝຶກອົບຮົມທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບບໍລິສັດ Fortune 500 ໃນທົ່ວໂລກສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມ cybersecurity ໃນທຸລະກິດແລະສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ IT ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະ advance ຂອງພວກເຂົາ.





ລະບົບການຝຶກອົບຮົມ INE Security ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຊ່ຽວຊານທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະສົມບັດໃນໄລຍະຄວາມປອດໄພ cybersecurity.





ບໍລິສັດໄດ້ຊອກຫາສໍາລັບການສະຫນອງການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການທີ່ດີເລີດໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມຊອກຫາສໍາລັບຜູ້ຊອກຫາສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງແລະ excel ໃນການເຮັດວຽກ IT ໃນທົ່ວໂລກ.

