Продовжена практика CVE заповнює критичний розрив між попередженнями про уразливість та ефективною обороною

Кері, Північна Кароліна, 14 травня 2025/CyberNewsWire/--
З більш ніж 26 000 нових CVE, задокументованих за минулий рік, команди безпеки потопають в попередженнях про уразливість, а також стикаються з вибуховими вікнами, які у багатьох випадках стиснулися до годин.
«Читання бюлетенів CVE – це не те ж саме, що знання, як зупинити атаку», – сказав Дара Уорн, генеральний директор INE Security. „Наша платформа Skill Dive дає практикам практичний досвід з реальними уразливостями в заблокованих середовищах, скорочуючи час реакції на інциденти, коли ті ж проблеми вражають виробництво.
«Читання бюлетенів CVE – це не те ж саме, що знання, як зупинити атаку», – сказав Дара Уорн, генеральний директор INE Security. „Наша платформа Skill Dive дає практикам практичний досвід з реальними уразливостями в заблокованих середовищах, скорочуючи час реакції на інциденти, коли ті ж проблеми вражають виробництво.Навички дайвіру
Skill Dive - це безпечне технічне середовище INE Security з ексклюзивними лабораторіями, які не зустрічаються в навчальних шляхах та курсах.Лабораторія збирання вразливостей
CVEs: від бюлетеня до оборони
CVE є стандартними ідентифікаторами для відомих вразливостей, але багато команд безпеки борються з впровадженням ефективних зменшень масштабів, навіть з Sec+ та іншими сертифікаціями початкового рівня.
Загальні виклики включають:
- Пріоритетність ризику через сотні щомісячних CVE
- Випробування пом'якшень без впливу на виробництво
- Адаптація оборони до різних системних конфігурацій
- Створення м'язової пам'яті, яка працює під тиском
- Випередження кривої загрози замість постійного реагування
Практикуйте сьогоднішні загрози, запобігайте завтрашнім порушенням.
Створення Skill Dive Vulnerabilities Lab Collection
- Ексклюзивні лабораторії уразливостей, недоступні в стандартному тренінгу з безпеки
- Щомісячні оновлення CVE з акцентом на уразливості з високим впливом
- Ізольоване середовище практики як для наступальних, так і для оборонних методів
- Повне охоплення тяжкості від критичних нульових днів до загальних помилок
- Практичний досвід експлуатації та оборони, що передається безпосередньо на виробничі інциденти
"Коли критичний CVE падає, у вас немає часу теоретизувати", - сказала Трейсі Уоллес, директор контенту в INE Security. - Команди з практичною практикою реагують значно швидше, тому що вони бачили аналогічні шаблони атак раніше. Log4Shell (CVE-2021-44228) був ідеальним прикладом - практикуючі, які мали досвід з ін'єкційними атаками JNDI, змогли впровадити ефективні пом'якшення протягом декількох годин, в той час як інші потребували днів або навіть тижнів, щоб повністю виправити ситуацію".
"Коли критичний CVE падає, у вас немає часу теоретизувати", - сказала Трейсі Уоллес, директор контенту в INE Security. - Команди з практичною практикою реагують значно швидше, тому що вони бачили аналогічні шаблони атак раніше. Log4Shell (CVE-2021-44228) був ідеальним прикладом - практикуючі, які мали досвід з ін'єкційними атаками JNDI, змогли впровадити ефективні пом'якшення протягом декількох годин, в той час як інші потребували днів або навіть тижнів, щоб повністю виправити ситуацію".
Реальні переваги для команд безпеки
Skill Dive надає практикам негайні переваги:
- Розробка розпізнавання нападу, що прискорює реакцію на інцидент
- Розумійте ланцюжки атак, які виходять за межі того, що описують бюлетені
- Координація команд для проведення заходів з безпеки під високим тиском
- Визначте оборонні прогалини, перш ніж нападники знайдуть їх
- Будівництво навичок, які безпосередньо перекладаються на кар'єрний прогрес
Команди SecOps, аналітики безпеки та адміністратори ІТ отримують саме те, чого не вистачає курсам сертифікації: практична практика з уразливостями реального світу.
"Професіонали з безпеки, які регулярно вивчають поточні вразливості, стають експоненціально більш цінними для своїх організацій", - сказав Уоллес. - Кращі захисники розуміють як атаку, так і оборонні сторони рівняння".
"Професіонали з безпеки, які регулярно вивчають поточні вразливості, стають експоненціально більш цінними для своїх організацій", - сказав Уоллес. - Кращі захисники розуміють як атаку, так і оборонні сторони рівняння".
Високоефективні CVE в колекції Skill Dive
Платформа має практичні лабораторії для найбільш активно використовуваних вразливостей в корпоративних середовищах, включаючи:
- OpenMetadata Authentication Bypass (CVE-2024-28255): Використання цільової машини OpenMetadata, обійшовши аутентифікацію і отримавши віддалене виконання коду (RCE)
- Calibre RCE (CVE-2024-6782): Використання уразливості віддаленого виконання коду в Calibre, що призводить до несанкціонованого доступу до системи
- Log4Shell (CVE-2021-44228): Практика виявлення та виправлення цієї критичної уразливості у віддаленому виконанні коду, яка продовжує завдавати шкоди додаткам Java у багатьох секторах
- Spring4Shell (CVE-2022-22965): Отримайте практичний досвід з цією широко використовуваною вразливістю RCE, що впливає на програми Spring Framework
"Ми постійно відстежуємо, які уразливості найбільш активно використовуються", - сказав Уоллес. - Наша колекція пріоритетує CVE з найвищим впливом в реальному світі, а не тільки теоретичні рейтинги серйозності".
"Ми постійно відстежуємо, які уразливості найбільш активно використовуються", - сказав Уоллес. - Наша колекція пріоритетує CVE з найвищим впливом в реальному світі, а не тільки теоретичні рейтинги серйозності".
Проактивна безпека через навмисну практику
Підхід Skill Dive включає в себе:
- Щомісячні оновлення, узгоджені з новою загрозою
- Реалістичні середовища, що відображають виробничі системи
- Практична документація, орієнтована на ефективні пом'якшення
- Постійна еволюція, заснована на реальних тенденціях атак
Останні лабораторні додатки включають інші найбільш використовувані уразливості, такі як Cacti Import Packages RCE (CVE-2024-25641), Gradio Path Traversal (CVE-2024-1561), Calibre Arbitrary File Read (CVE-2024-6781), Graylog Information Exposure (CVE-2024-24824), і Navidrome SQL Injection (CVE-2024-47062).
«Команди безпеки, які регулярно практикують з новими уразливостями, зупиняють більше порушень, — сказав Уоллес. — Практика перетворює оборону з постійної пожежної боротьби на стратегічну перевагу».
«Команди безпеки, які регулярно практикують з новими уразливостями, зупиняють більше порушень, — сказав Уоллес. — Практика перетворює оборону з постійної пожежної боротьби на стратегічну перевагу».
Доступність
Індивідуальні підписки на Skill Dive доступні зараз.Підприємницькі пакети для підготовки команд також доступні.
Для отримання додаткової інформації користувачі можуть відвідати
Про іншу безпеку
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Використовуючи потужну практичну лабораторну платформу, передові технології, глобальну мережу розповсюдження відео та інструкторів світового класу, INE Security є кращим вибором підготовки для компаній Fortune 500 у всьому світі для навчання кібербезпеки в бізнесі та для фахівців з ІТ, які прагнуть просунути свою кар'єру.
Комплект шляхів навчання INE Security пропонує незрівнянну глибину досвіду у сфері кібербезпеки.
Компанія прагне до надання передового технічного навчання, а також зниження бар'єрів у всьому світі для тих, хто прагне вступити і досягти успіху в IT-кар'єрі.
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Кетрін Браун
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Ця історія була опублікована як прес-реліз Cybernewswire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program.
Ця історія була опублікована як прес-реліз Cybernewswire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program.Програма