173 показання

Продовжена практика CVE заповнює критичний розрив між попередженнями про уразливість та ефективною обороною

за CyberNewswire4m2025/05/14
Read on Terminal Reader
tldt arrow
en-flagENes-flagESzh-flagZHvi-flagVIja-flagJAnl-flagNLgl-flagGLlo-flagLOlv-flagLVuz-flagUZuk-flagUKta-flagTAro-flagRO
UK

Надто довго; Читати

Безпека INE: Практика в реальному світі з останніми CVEs є необхідною для перетворення команд безпеки з реактивних на проактивних захисників. З більш ніж 26 000 нових CVEs, задокументованих за минулий рік, команди безпеки потопають в попередженнях про вразливість, стикаючись з вибуховими вікнами, які у багатьох випадках стиснулися до годин.
featured image - Продовжена практика CVE заповнює критичний розрив між попередженнями про уразливість та ефективною обороною
CyberNewswire HackerNoon profile picture
0-item

Кері, Північна Кароліна, 14 травня 2025/CyberNewsWire/--INE Security, світовий лідер в галузі практичної підготовки та сертифікації кібербезпеки, сьогодні підкреслив, як постійна практика в реальному світі з останніми CVEs (Common Vulnerabilities and Exposures) є необхідною для трансформації команд безпеки з реактивних до проактивних захисників.

1 Безпека


З більш ніж 26 000 нових CVE, задокументованих за минулий рік, команди безпеки потопають в попередженнях про уразливість, а також стикаються з вибуховими вікнами, які у багатьох випадках стиснулися до годин.


«Читання бюлетенів CVE – це не те ж саме, що знання, як зупинити атаку», – сказав Дара Уорн, генеральний директор INE Security. „Наша платформа Skill Dive дає практикам практичний досвід з реальними уразливостями в заблокованих середовищах, скорочуючи час реакції на інциденти, коли ті ж проблеми вражають виробництво.

«Читання бюлетенів CVE – це не те ж саме, що знання, як зупинити атаку», – сказав Дара Уорн, генеральний директор INE Security. „Наша платформа Skill Dive дає практикам практичний досвід з реальними уразливостями в заблокованих середовищах, скорочуючи час реакції на інциденти, коли ті ж проблеми вражають виробництво.

Навички дайвіру


Skill Dive - це безпечне технічне середовище INE Security з ексклюзивними лабораторіями, які не зустрічаються в навчальних шляхах та курсах.Уміння дайвіруЛабораторія збирання вразливостейпропонує постійно оновлювану бібліотеку лабораторій, спеціально розроблених для надання практичної практики з реальними CVEs, що дозволяє практикам з безпеки, включаючи тих, хто готується до сертифікацій pentester, досвід як експлуатації, так і пом'якшення поточних реальних загроз в безпечному середовищі.

Skill Dive - це безпечне технічне середовище INE Security з ексклюзивними лабораторіями, які не зустрічаються в навчальних шляхах та курсах.Лабораторія збирання вразливостей

CVEs: від бюлетеня до оборони

CVE є стандартними ідентифікаторами для відомих вразливостей, але багато команд безпеки борються з впровадженням ефективних зменшень масштабів, навіть з Sec+ та іншими сертифікаціями початкового рівня.

Загальні виклики включають:

  • Пріоритетність ризику через сотні щомісячних CVE
  • Випробування пом'якшень без впливу на виробництво
  • Адаптація оборони до різних системних конфігурацій
  • Створення м'язової пам'яті, яка працює під тиском
  • Випередження кривої загрози замість постійного реагування

Практикуйте сьогоднішні загрози, запобігайте завтрашнім порушенням.

Створення Skill Dive Vulnerabilities Lab CollectionДоставляють :

Створення Skill Dive Vulnerabilities Lab Collection


  • Ексклюзивні лабораторії уразливостей, недоступні в стандартному тренінгу з безпеки
  • Щомісячні оновлення CVE з акцентом на уразливості з високим впливом
  • Ізольоване середовище практики як для наступальних, так і для оборонних методів
  • Повне охоплення тяжкості від критичних нульових днів до загальних помилок
  • Практичний досвід експлуатації та оборони, що передається безпосередньо на виробничі інциденти


"Коли критичний CVE падає, у вас немає часу теоретизувати", - сказала Трейсі Уоллес, директор контенту в INE Security. - Команди з практичною практикою реагують значно швидше, тому що вони бачили аналогічні шаблони атак раніше. Log4Shell (CVE-2021-44228) був ідеальним прикладом - практикуючі, які мали досвід з ін'єкційними атаками JNDI, змогли впровадити ефективні пом'якшення протягом декількох годин, в той час як інші потребували днів або навіть тижнів, щоб повністю виправити ситуацію".

"Коли критичний CVE падає, у вас немає часу теоретизувати", - сказала Трейсі Уоллес, директор контенту в INE Security. - Команди з практичною практикою реагують значно швидше, тому що вони бачили аналогічні шаблони атак раніше. Log4Shell (CVE-2021-44228) був ідеальним прикладом - практикуючі, які мали досвід з ін'єкційними атаками JNDI, змогли впровадити ефективні пом'якшення протягом декількох годин, в той час як інші потребували днів або навіть тижнів, щоб повністю виправити ситуацію".

Реальні переваги для команд безпеки

Skill Dive надає практикам негайні переваги:

  • Розробка розпізнавання нападу, що прискорює реакцію на інцидент
  • Розумійте ланцюжки атак, які виходять за межі того, що описують бюлетені
  • Координація команд для проведення заходів з безпеки під високим тиском
  • Визначте оборонні прогалини, перш ніж нападники знайдуть їх
  • Будівництво навичок, які безпосередньо перекладаються на кар'єрний прогрес


Команди SecOps, аналітики безпеки та адміністратори ІТ отримують саме те, чого не вистачає курсам сертифікації: практична практика з уразливостями реального світу.


"Професіонали з безпеки, які регулярно вивчають поточні вразливості, стають експоненціально більш цінними для своїх організацій", - сказав Уоллес. - Кращі захисники розуміють як атаку, так і оборонні сторони рівняння".

"Професіонали з безпеки, які регулярно вивчають поточні вразливості, стають експоненціально більш цінними для своїх організацій", - сказав Уоллес. - Кращі захисники розуміють як атаку, так і оборонні сторони рівняння".


Високоефективні CVE в колекції Skill Dive

Платформа має практичні лабораторії для найбільш активно використовуваних вразливостей в корпоративних середовищах, включаючи:

  • OpenMetadata Authentication Bypass (CVE-2024-28255): Використання цільової машини OpenMetadata, обійшовши аутентифікацію і отримавши віддалене виконання коду (RCE)
  • Calibre RCE (CVE-2024-6782): Використання уразливості віддаленого виконання коду в Calibre, що призводить до несанкціонованого доступу до системи
  • Log4Shell (CVE-2021-44228): Практика виявлення та виправлення цієї критичної уразливості у віддаленому виконанні коду, яка продовжує завдавати шкоди додаткам Java у багатьох секторах
  • Spring4Shell (CVE-2022-22965): Отримайте практичний досвід з цією широко використовуваною вразливістю RCE, що впливає на програми Spring Framework
Обхід аутентифікації OpenMetadata (CVE-2024-28255)Калібр RCE (CVE-2024-6782)Лог4Шелл (CVE-2021-44228)Спринг4Шелл (CVE-2022-22965)


"Ми постійно відстежуємо, які уразливості найбільш активно використовуються", - сказав Уоллес. - Наша колекція пріоритетує CVE з найвищим впливом в реальному світі, а не тільки теоретичні рейтинги серйозності".

"Ми постійно відстежуємо, які уразливості найбільш активно використовуються", - сказав Уоллес. - Наша колекція пріоритетує CVE з найвищим впливом в реальному світі, а не тільки теоретичні рейтинги серйозності".

Проактивна безпека через навмисну практику

Підхід Skill Dive включає в себе:

  • Щомісячні оновлення, узгоджені з новою загрозою
  • Реалістичні середовища, що відображають виробничі системи
  • Практична документація, орієнтована на ефективні пом'якшення
  • Постійна еволюція, заснована на реальних тенденціях атак


Останні лабораторні додатки включають інші найбільш використовувані уразливості, такі як Cacti Import Packages RCE (CVE-2024-25641), Gradio Path Traversal (CVE-2024-1561), Calibre Arbitrary File Read (CVE-2024-6781), Graylog Information Exposure (CVE-2024-24824), і Navidrome SQL Injection (CVE-2024-47062).


«Команди безпеки, які регулярно практикують з новими уразливостями, зупиняють більше порушень, — сказав Уоллес. — Практика перетворює оборону з постійної пожежної боротьби на стратегічну перевагу».

«Команди безпеки, які регулярно практикують з новими уразливостями, зупиняють більше порушень, — сказав Уоллес. — Практика перетворює оборону з постійної пожежної боротьби на стратегічну перевагу».

Доступність

Індивідуальні підписки на Skill Dive доступні зараз.Підприємницькі пакети для підготовки команд також доступні.

Для отримання додаткової інформації користувачі можуть відвідатиine.com / Цибер-ранжери

ine.com / Цибер-ранжери

Про іншу безпеку

1 Безпекає провідним постачальником онлайн-навчань з мереж та кібербезпеки та сертифікацій з кібербезпеки.

1 Безпека


Використовуючи потужну практичну лабораторну платформу, передові технології, глобальну мережу розповсюдження відео та інструкторів світового класу, INE Security є кращим вибором підготовки для компаній Fortune 500 у всьому світі для навчання кібербезпеки в бізнесі та для фахівців з ІТ, які прагнуть просунути свою кар'єру.


Комплект шляхів навчання INE Security пропонує незрівнянну глибину досвіду у сфері кібербезпеки.


Компанія прагне до надання передового технічного навчання, а також зниження бар'єрів у всьому світі для тих, хто прагне вступити і досягти успіху в IT-кар'єрі.

Контакти

Кетрін Браун

1 Безпека

Офіційний сайт [email protected]

Ця історія була опублікована як прес-реліз Cybernewswire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program.

Ця історія була опублікована як прес-реліз Cybernewswire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program.

Програма


Nym
L O A D I N G
. . . comments & more!

About Author

CyberNewswire HackerNoon profile picture
CyberNewswire@cybernewswire
The world's leading cybersecurity press release distribution platform.
Read my stories

ПОВІСИТИ БИРКИ

purcat-imgcybersecurity#cybersecurity#ine-security#chainwire#press-release#ine-security-announcement#cyber-security-awareness#cyber-threats#good-company

ЦЯ СТАТТЯ БУЛА ПРЕДСТАВЛЕНА В...

Read on Terminal Reader Terminal
Read this story w/o Javascript Lite

ПОВ’ЯЗАНІ ІСТОРІЇ

Join HackerNoonloading
Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas

Categories

Trending Topics

blockchaincryptocurrencyhackernoon-top-storyprogrammingsoftware-developmenttechnologystartuphackernoon-booksBitcoinbooks