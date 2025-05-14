持续的CVE实践缩小了漏洞警报和有效防御之间的关键差距

卡里,北卡罗来纳州, 2025年5月14日/CyberNewsWire/--
在过去的一年中记录了超过26000个新的CVE,安全团队正在溺水于漏洞警报,同时面临在许多情况下压缩到几个小时的漏洞窗口。
“阅读CVE新闻稿并不等于知道如何阻止攻击,”INE Security首席执行官Dara Warn说,“我们的Skill Dive平台为从业人员提供了实际体验,在封闭的环境中处理真正的漏洞,减少事件响应时间,当这些相同的问题打击生产。
“阅读CVE公告并不等于知道如何阻止攻击,”INE安全首席执行官Dara Warn说。
Skill Dive 是 INE 安全的无风险技术环境,提供在学习途径和课程中找不到的独家实验室。漏洞实验室收集
CVEs:从报纸到防守
CVE 是已知漏洞的标准标识符,但许多安全团队都在努力在规模上实施有效的缓解措施,即使有 Sec+ 和其他入门级认证。
共同的挑战包括:
- 在数百个月度CVE中优先考虑风险
- 测试减缓而不影响生产
- 适应不同系统配置的防御
- 构建在压力下工作的响应肌肉记忆
- 走在威胁曲线前面,而不是不断反应
实践今天的威胁,防止明天的破坏。
INE安全的技能潜水漏洞实验室收藏
- 专属漏洞实验室在标准安全培训中不可用
- 月度 CVE 更新专注于高影响漏洞
- 对攻击和防御技术的孤立实践环境
- 从关键零日到常见错误配置的完整严重性覆盖
- 实际的剥削和防御经验,直接转移到生产事件
“当一个关键的CVE下降时,你没有时间理论,”INE Security的内容总监Tracy Wallace说,“实际实践的团队响应得更快,因为他们以前见过类似的攻击模式。
“当一个关键的CVE下降时,你没有时间理论,”INE Security的内容总监Tracy Wallace说,“实际实践的团队响应得更快,因为他们以前见过类似的攻击模式。
安全团队的真正好处
Skill Dive为练习者提供了即时的优势:
- 开发加速事件响应的攻击模式识别
- 了解攻击链,超出报纸描述的范围
- 实践高压安全事件的团队协调
- 在攻击者找到它们之前识别防御漏洞
- 建立直接转化为职业进步的技能
SecOps团队、安全分析师和IT管理员获得了认证课程所缺少的内容:实用实践与现实世界的漏洞。
“经常研究当前漏洞的安全专业人员对他们的组织变得更加有价值,”Wallace说,“最好的防御者都了解方程式的攻击和防御方面。
“经常研究当前漏洞的安全专业人员对他们的组织变得更加有价值,”Wallace说,“最好的防御者都了解方程式的攻击和防御方面。
技能潜水集合中的高影响CVE
该平台提供了针对企业环境中最积极利用的漏洞的实用实验室,包括:
- OpenMetadata Authentication Bypass(CVE-2024-28255):通过绕过身份验证并获得远程代码执行(RCE)来利用运行OpenMetadata的目标机器
- Calibre RCE(CVE-2024-6782):利用Calibre中的远程代码执行漏洞,导致未经授权的系统访问
- Log4Shell(CVE-2021-44228):练习识别和修复这一关键的远程代码执行漏洞,该漏洞继续在多个行业中困扰Java应用程序
- Spring4Shell (CVE-2022-22965):通过影响 Spring Framework 应用程序的广泛利用的 RCE 漏洞获得实用体验
“我们不断追踪哪些漏洞被最积极地利用,”Wallace说,“我们的收藏优先考虑具有最高现实影响的CVE,而不仅仅是理论严重性评级。
“我们不断追踪哪些漏洞被最积极地利用,”Wallace说,“我们的收藏优先考虑具有最高现实影响的CVE,而不仅仅是理论严重性评级。
通过有意实践的积极安全
Skill Dive 方法包括:
- 与新兴威胁模式一致的每月更新
- 反映生产系统的现实环境
- 专注于有效缓解措施的实际文档
- 基于现实世界攻击趋势的持续演变
最近的实验室补充包括其他最受利用的漏洞,如Cacti Import Packages RCE(CVE-2024-25641),Gradio Path Traversal(CVE-2024-1561),Calibre Arbitrary File Read(CVE-2024-6781),Graylog Information Exposure(CVE-2024-24824),以及Navidrome SQL Injection(CVE-2024-47062)。
“经常练习新的漏洞的安全团队会阻止更多的破坏,”Wallace说,“实践将防御从不断的防火转变为战略优势。
“经常练习新的漏洞的安全团队会阻止更多的破坏,”Wallace说,“实践将防御从不断的防火转变为战略优势。
可用性
Skill Dive 个别订阅现在可用,团队培训的企业包也可用。
有关更多信息,用户可以访问
关于安全的
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利用强大的实用实验室平台,尖端技术,全球视频分发网络和世界一流的培训人员,INE Security是全球500强公司在商业领域进行网络安全培训的顶级培训选择,以及希望推进职业生涯的IT专业人士。
INE Security的学习路径套件为网络安全提供了无与伦比的专业知识。
该公司致力于提供先进的技术培训,同时降低全球寻求进入和卓越IT职业者的障碍。
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凯瑟琳·布朗
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这个故事是由Cybernewswire在HackerNoon的商业博客计划下发布的新闻稿。
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