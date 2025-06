Cary, North Carolina, May 14, 2025/CyberNewsWire/-- ஒரு பாதுகாப்பு ஒரு முதியவன் பாதாளங்களைத் தாண்டும் தன் மந்திரக்கோலால் சாய்த்தபடியிருக்கிறான் நாட்சத்திரங்களை. .............................................................................................................................................................................. இது எத்தனையாவது [...]





Skill Dive is INE Security's risk-free technical environment featuring exclusive labs not found in learning paths and courses. டேவிட் டேவிட் Vulnerabilities Lab சேர்க்கை CVE இன் உண்மையான செயல்பாடுகளை வழங்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு தொடர்ச்சியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தொழிற்சாலைகளை வழங்குகிறது, பாதுகாப்பு தொழிலாளர்கள், pentester சான்றிதழ்களுக்கு தயாராக உள்ளவர்களையும் சேர்த்து, பாதுகாப்பான சூழ்நிலையில் தற்போதைய உண்மையான உலகளாவிய அச்சுறுத்தல்களை நிரப்பவும் அனுபவிக்கவும்.

INE Security’s Skill Dive Vulnerabilities விற்பனைகள் :





Exclusive Vulnerability Labs Not Available in Standard Security Training (மேலும் இல்லை)

ஒவ்வொரு மாதமும் CVE Update, High Impact Vulnerabilities (High Impact Vulnerabilities)

Complete severity coverage from critical zero-days to common misconfigurations (தொடர்பாக 0 நாட்கள் வரை)

Practical exploitation and defence experience that transfers directly to production incidents (அறிவியல் மற்றும் பாதுகாப்பு அனுபவம்)





"When a critical CVE drops, you don't have time to theorize," said Tracy Wallace, Director of Content at INE Security. "tools with hands-on practice respond significantly faster because they have seen similar attack patterns before. Log4Shell (CVE-2021-44228) was a perfect example - practitioners who had experience with JNDI injection attacks were able to implement effective mitigations within hours, while others took days or even weeks to fully remedy."

பாதுகாப்பு அணிகளுக்கு உண்மையான நன்மை

Skill Dive பயிற்சியாளர்களுக்கு நேரடியான நன்மைகளை வழங்குகிறது:

தீவிரவாத நடவடிக்கைகளை எதிர்கொள்வதற்கான அணுகுமுறை அறிக்கை

புரிந்துகொள்ளும் அணுகுமுறைகளைத் தவிர்க்கும் Bulletins

High-pressure security events - உயர் அணுகுமுறை பாதுகாப்பு நிகழ்வுகள்

அணுகுமுறையினரை அணுகுமுறையினரை அணுகுமுறையினரை அணுகுமுறையினரை

வியாபாரத்தில் ஈடுபடுவதற்கான திறமைகளை உருவாக்க





SecOps குழுக்கள், பாதுகாப்பு ஆலோசகர்கள், மற்றும் IT மேலாளர்கள் சான்றிதழ்களில் இழக்க வேண்டியவை: உண்மையான உலகளாவிய தீவிரவாதிகளைப் பொறுத்தவரை செயல்படும்.





High-Impact CVEs in the Skill Dive Collection படத்தின் காப்புரிமை

OpenMetadata Authentication Bypass (CVE-2024-28255): OpenMetadata செயல்படுத்தும் இலக்கு இயந்திரத்தை அணுகவும் authentication ஐ சுட்டிக்காட்டவும் மற்றும் remote code execution (RCE) கிடைக்கும்

Calibre RCE (CVE-2024-6782): Calibre இல் remote code execution vulnerability ஐப் பயன்படுத்தி, நியாயமான அமைப்பு அணுகுமுறையை ஏற்படுத்தும்

Log4Shell (CVE-2021-44228): பல வகையான ஜாவா பயன்பாடுகளை பாதிக்கும் இந்த முக்கியமான நீண்ட குறியீடு செயல்பாடு தீர்வு கண்டுபிடிப்பு மற்றும் தீர்வு

Spring4Shell (CVE-2022-22965): Spring Framework பயன்பாடுகளை பாதிக்கும் இந்த பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்ட RCE தீவிரவாதத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான அறிகுறிகள்





Proactive Security Through Deliberate Practice - இலகுவான பாதுகாப்பு

Skill Dive வழிமுறைகள்:

ஒவ்வொரு மாதமும் புதிய அச்சுறுத்தல்களுடன் இணைந்த மேம்படுத்தல்கள்

Realistic environments reflecting production systems உற்பத்தி அமைப்புகள்

Effective Mitigation பற்றிய தகவல்கள்

உண்மையான உலகளாவிய அணுகுமுறையைப் பொறுத்தவரை





Cacti Import Packages RCE (CVE-2024-25641), Gradio Path Traversal (CVE-2024-1561), Calibre Arbitrary File Read (CVE-2024-6781), Graylog Information Exposure (CVE-2024-24824) மற்றும் Navidrome SQL Injection (CVE-2024-47062) போன்ற மற்ற மிகப் பெரிய பயன்படுத்தப்பட்ட விளைவுகள் உள்ளன.





INE பாதுகாப்பு பற்றி

ஒரு பாதுகாப்பு இது online networking and cybersecurity training and cybersecurity certifications ஆகியவற்றின் முதன்மை வழங்குநராகும்.





ஒரு சக்திவாய்ந்த hands-on லேப்டாப் பிராண்ட்ஃப்ட்ராய்டு, மேம்பட்ட தொழில்நுட்பம், ஒரு உலகளாவிய வீடியோ விற்பனை உலை, மற்றும் உலகளாவிய விற்பனையாளர்கள் பயன்படுத்துவதன் மூலம், INE பாதுகாப்பு வணிகம் மற்றும் IT தொழிலாளர்கள் தங்கள் வியாபாரத்தை மேம்படுத்த விரும்பும் உலகின் Fortune 500 நிறுவனங்களின் முதல் பயிற்சி தேர்வாகும்.





INE Security இன் அறிவியல் வழிகளைக் கொண்டுள்ளது Cybersecurity இல் ஒரு அற்புதமான அறிவியல் பூர்வமாகும்.





நிறுவனம் மேம்பட்ட தொழில்நுட்ப பயிற்சி வழங்குவதற்கும், உலகம் முழுவதும் ஒரு IT வியாபாரத்தில் நுழைய விரும்புபவர்களுக்கான தடைகளை கீழே இறக்குமதி செய்கின்றது.

