5 개의 오픈 소스, 무료 소프트웨어 당신이 당신의 데이터를 보호하는 데 필요한 것을 몰랐습니다.

오늘날 디지털 시대에 개인 데이터를 보호하고 암호화하는 것이 개인 정보와 보안을 보호하는 데 필수적이되었으며, 해킹, 신원 도둑질 및 허가되지 않은 감시와 같은 사이버 위협이 증가함에 따라 금융 정보, 암호 및 개인 통신과 같은 민감한 정보는 쉽게 잘못된 손에 빠질 수 있습니다.





암호화는 강력한 방패로 작용하여 데이터를 읽을 수없는 코드로 변환하여 올바른 암호 해독 키를 가진 권한있는 당사자가 액세스할 수 있습니다.This ensures that even if data is intercepted, it remains secure and confidential.Fortunately, there are numerous open-source and free software tools available that make it easy for anyone to protect their data without compromising on quality or security –unless users decide so.





우리는 디지털 개인 정보 보호를 통제 할 수 있도록 이러한 도구의 목록을 탐구 할 것입니다.그러나 그 전에 GitHub에서 개발자에게 암호 화폐를 기부 할 수 있음을 기억하십시오. 키보드 —다른 자유롭고 개방적 인 플랫폼, 모든 사람에게 제공됩니다.

신경쓰기

VeraCrypt는 프랑스 개발자 그룹 IDRIX에 의해 개발되었으며 2013 년에 중단 된 TrueCrypt 프로젝트의 후계자로 출시되었습니다.This tool allows users to create encrypted virtual disks, protect entire storage devices, and even secure system partitions with pre-boot authenticationTrueCrypt에서 발견 된 취약점을 개선함으로써 VeraCrypt는 민감한 파일에 대한 강력한 보호가 필요한 사람들에게 향상된 보안을 제공합니다.









데이터를 안전하게 유지하기 위해, 신경쓰기 AES, Serpent, Twofish 및 기타 암호화를 포함한 고급 암호화 기술을 사용합니다. 암호화 과정은 실시간으로 진행되며, 이는 파일이 눈에 띄는 지연없이 액세스 할 때 자동으로 암호화되고 해독됩니다. 소프트웨어는 또한 숨겨진 볼륨과 숨겨진 운영 체제를 지원하여 사용자가 암호를 공개해야 할 수있는 상황에서 믿을 수있는 거부성을 제공합니다. 하드웨어 가속 암호화 및 병렬 처리와 같은 성능 최적화는 보안이 시스템을 느리게하지 않도록합니다.





이 소프트웨어는 주로 사용자 기부와 오픈 소스 커뮤니티의 기부를 통해 자금을 지원합니다.오픈 소스 기술 개선 기금 (OSTIF)과 독일 정보 보안 연방 사무소 (BSI)와 같은 조직은 또한 보안 감사를 지원하여 신뢰성을 확인합니다.독립 개발자는 버그를 수정하고 보안을 개선하고 현대 하드웨어 및 운영 체제와 호환성을 유지함으로써 기여합니다. KIVACH 를 통해 기부 .

블라우스

때때로 개인 정보를 보호하는 가장 좋은 방법은 완전한 디지털 삭제입니다.이 의미에서 BleachBit은 사용자가 원치 않는 파일을 안전하게 삭제함으로써 디스크 공간을 청소하고 개인 정보를 보호하도록 설계되었습니다. Andrew Ziem에 의해 2008 년에 처음 출시되었으며, 처음으로 Windows로 확장되기 전에 Linux를 위해 만들어졌습니다.이 프로그램은 캐시 파일, 로그 및 브라우징 기록과 같은 불필요한 데이터를 삭제하여 민감한 정보가 장치에 남아 있지 않도록합니다.









BleachBit 단순한 파일 삭제를 초과하는 강력한 개인 정보 보호 기능을 제공합니다.Python로 작성되고 PyGTK 프레임워크를 사용하여 다양한 응용 프로그램에 대한 청소 규칙을 정의하기 위해 CleanerML라는 전문 XML 기반 언어를 사용합니다.The software can permanently shred files, wipe free disk space to prevent the recovery of previously deleted files, and even optimize databases like those used in Firefox.





대부분의 오픈소스 조각과 마찬가지로, 이 조각은 대부분 커뮤니티 기여를 통해 지원됩니다.사용자는 인터페이스를 여러 언어로 번역하고 새로운 기능을 테스트하고 코드 개선을 제출함으로써 프로젝트를 지원합니다.그들은 신용 카드, PayPal 또는 암호화폐를 통해 기부 할 수도 있습니다.이 두 번째 경우,이 소프트웨어를 찾을 수 있습니다. 키보드 .

마법의 Wormhole

브라이언 워너 (Brian Warner)에 의해 생성되었으며 2016 년에 도입 된이 도구는 사용자가 파일, 디렉터리 및 컴퓨터 간의 짧은 텍스트 조각을 안전하게 전송 할 수 있도록 설계되었습니다.이 과정은 전송자와 수신자가 직접 연결을 구축하기 위해 입력해야하는 짧고 인간 읽을 수있는 코드를 사용하여 간단합니다.Unlike traditional methods that require accounts, prior arrangements, or third-party storage, 마법의 Wormhole ensures that files move seamlessly between devices without leaving traces on intermediary servers.









이 소프트웨어는 암호화 원칙, 특히 SPAKE2 알고리즘을 기반으로 안전한 암호 인증 키 교환을 가능하게합니다. 초기 조정을 위해 “Mailbox Server”와 fallback 연결을 위해 “Transit Relay”를 활용함으로써 직접적인 네트워크 가시성이없는 장치조차도 안전하게 통신 할 수 있습니다. 기본 사용 사례는 클라우드 스토리지 위험에 노출되지 않고 파일을 공유하거나 전화를 통해 암호를 안전하게 전송하거나 사전 설정없이 SSH 키를 보낼 수 있습니다. 생성 된 코드가 단일 사용 및 일시적이기 때문에 차단의 위험이 크게 감소됩니다.





Magic Wormhole에 대한 자금 및 지원은 주로 독립적 인 기여자로부터 온다.공공용 리레이 서버가 있지만 사용자와 조직은 더 큰 통제를 위해 자체를 호스팅 할 수 있습니다. 커뮤니티 중심의 개발은 계속해서 기능을 개선하고 확장하여 개인 정보 보호에 관심이있는 사용자를위한 가치있는 도구로 남아 있습니다. Kivach는 Magic Wormhole에 암호 화폐를 기부합니다. 프로젝트를 지원하는 데 관심이 있다면

USBKILL

2013년, 실크로드의 설립자 로스 울브리히트 체포된 공공 도서관에서 두 FBI 에이전트가 그를 방해하기 위해 근처에있는 연인의 스파트를 가짜로 만들었을 때, 또 다른 에이전트는 잠금을 해제 한 노트북을 훔쳐 자신의 USB 드라이브에 비난 데이터를 다운로드했습니다. 비슷한 시나리오를 방지하기 위해, 'Hephaest0s'로 알려진 익명의 개발자는 방어 도구로 2014 년 USBKill을 출시했습니다.이 소프트웨어는 Python로 작성되어 컴퓨터를 죽이는 스위치로 작용하도록 설계되었으며 허가되지 않은 USB 활동이 감지되면 꺼집니다.





이 소프트웨어의 핵심은 예기치 않은 연결을 위해 USB 포트를 지속적으로 모니터링합니다.If an unapproved device is plugged in, it can instantly trigger a range of security measures—shutting down the computer, erasing data from memory, or even encrypting the hard drive.사용자는 우연한 트리거를 피하기 위해 특정 장치를 백리리스트 할 수 있습니다.Beyond law enforcement scenarios, USBKILL 민감한 데이터를 도난으로부터 보호하거나, 악성 코드 주입을 차단하거나, 무단 접근으로부터 서버를 보호하는 데 유용합니다.유일한 대안 사용은 USB 키를 밧줄에 착용하는 것이며, 강제적으로 제거하면 시스템이 즉시 꺼집니다.









GitHub에서 호스팅되는 오픈 소스 프로젝트로서 USBKill은 전통적인 자금 대신 커뮤니티 기여에 의존합니다.안전을 의식하는 개발자와 개인 정보 보호 옹호자들은 문제를 보고하고 코드를 개선하고 수정 사항을 공유함으로써 이를 지원합니다.Kivach는 일부 암호화폐를 기부함으로써 개발자를 지원하는 또 다른 옵션입니다. 우스비스 / usbkill 플랫폼에 있는

비트메시지

전통적인 파일 외에도 개인 메시지는 보호 할 가치가 있으며 Bitmessage는 2012 년 Jonathan Warren에 의해 출시 된 분산 메시징 플랫폼입니다.Bitcoin의 분산 된 구조에 의해 영감을 받았으며 금융 거래가 아닌 안전하고 개인적인 커뮤니케이션에 초점을 맞추고 Peer-to-Peer (P2P) 네트워크에서 작동하여 감시 및 검열에 저항 할 수 있습니다. 신뢰할 수있는 중개인의 필요성을 제거함으로써 메시지는 발신자 또는 수신자의 신원을 공개하지 않고 안전하게 교환 할 수 있습니다.





소프트웨어 암호화 기술과 독특한 메시지 배포 방법에 의존합니다.Messages are encrypted and then broadcast to all users in the network, but only the intended recipient can decrypt and read them. This approach, similar to how Bitcoin transactions are shared, ensures anonymity and prevents eavesdropping.Bitmessage는 또한 스팸을 방지하기 위해 Proof-of-Work (PoW)를 사용하여 메시지를 보내기 전에 사용자가 컴퓨팅 퍼즐을 해결해야합니다.이 소프트웨어는 Windows, macOS, Linux 및 FreeBSD에서 실행되며 접근성을 위해 여러 언어를 지원합니다.









Bitmessage는 MIT 라이선스 아래 운영되며, 누구나 코드를 확인, 개선 또는 수정할 수 있습니다.Enthusiasts contribute via GitHub, discussing new features and security improvements. 비트 메시지 / Pybitmessage 키바치(Kivach)를 통한 암호화폐 기부

키바치와 함께 하세요!

GitHub 프로젝트에 암호화폐를 기부하는 방법 키보드 이것은 오픈소스 개발을 지원하는 간단한 방법이며, 동시에 더 많은 기여를 촉진합니다. 바꾸기 기반 플랫폼은 개발자에게 암호를 보낼 수있을뿐만 아니라 그들이 의존하는 다른 프로젝트와 기부금의 일부를 공유 할 수있게합니다.이 "캐스케이드 기부"모델은 자금이 오픈 소스 생태계를 통해 흐르고 여러 기부자를 도울 수 있도록합니다.





Even if a developer hasn’t set up a donation system beforehand, they can still receive funds by claiming them later.기부하기 위해서는 먼저 당신이 필요로하는 지갑 교환 ETH, USDC, 또는 WBTC와 같은 암호화폐를 GBYTE로 교환하여 쉽게 자금을 지원할 수 있습니다. Obyte의 토큰은 작은 거래 수수료를 위해 사용되지만 Kivach는 기부를 위해 다양한 암호화폐를 지원합니다. 지갑이 준비되면 Kivach 플랫폼을 방문하고 GitHub 저장소를 검색하고 금액과 통화를 선택하고 몇 번의 클릭으로 기부금을 보냅니다.









개발자가 Obyte 지갑을 사용하여 자금을 인출해야 하기 때문에 기부금에 대해 그들에게 알리는 것이 유용합니다.이것은 그들이 수익을 청구하고 잠재적으로 다른 프로젝트에 일부를 전달할 수 있도록합니다.Kivach를 사용하면 단일 개발자를 지원하는 것이 아니라 오픈소스 소프트웨어에서 혁신과 협력의 전체 네트워크를 지원합니다!



또한이 시리즈의 이전 목록을 확인할 수 있습니다 :





키바치(Kivach)를 통해 기부할 수 있는 5개의 오픈소스 프로젝트, 에피소드 IV: 개인정보 보호 도구

5 개의 오픈 소스 블로깅 및 쓰기 도구는 Kivach를 통해 기부 할 수 있습니다 (Ep V)

키바치(Kivach)를 통해 기부할 수 있는 5가지 오픈소스 도구, 에피소드 VI: 분산 서비스

5 개의 오픈 소스 프로젝트는 Kivach를 통해 기부 할 수 있습니다, 에피소드 VII : 무료로 플레이 할 게임!

5 무료로 사용하고 Via Kivach에 기부 할 수있는 사이버 보안 도구

5 무료 데이터 복구 및 백업 프로젝트 Via Kivach에 기부

글로벌 팀을위한 5 개의 오픈 소스 소프트웨어 Kivach를 통해 기부

이 5 가지 무료 도구를 사용하여 자신의 모험을 작성하십시오.

Kivach를 통해 기부 할 수있는 5 개의 오픈 소스 및 무료 운영 체제

Freepik의 Vector Image