Paribu შეიძინა CoinMENA, MENA- ის ყველაზე დიდი ადგილობრივი Crypto Exchange

Turkey- ის წამყვანი ციფრული ქსოვილის პლატფორმა Paribu დღეს გამოქვეყნდა, რომ ის შეიძინა CoinMENA, ყველაზე დიდი ადგილობრივი კრეპტო ბრაუზერი Middle East and North Africa (MENA), სავაჭრო განაკვეთით, რომელიც კომპანიის ღირებულება დაახლოებით 240 მილიონი დოლარი. გარიგება წარმოადგენს თურქეთის ყველაზე დიდი fintech გარიგება ამჟამად და ქვეყანა პირველი გლობალური ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართო ფართ ამ გაყიდვების მეშვეობით, Paribu გააუმჯობესებს მისი ოპერაციებს Turkey- ის მთავარი ბაზარზე მაღალი კრეპტო აღდგენის რეგიონაში. CoinMENA- ს მეშვეობით, Dubais Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) და Bahrain Central Bank- ის ლიცენზია, Paribu- ს ხელმისაწვდომია ორი ფუნქციონალური ციფრული ინტენსიის ლიცენზია. ეს გააუმჯობესდა სტრატეგიის პოზიცია Paribu- ს, როგორც ერთ-ერთი გარკვეული რეგულარული multi-jurisdiction ოპერატორები რეგიონში, და მხარს უჭერს მისი სტრატეგიის განახლება ახალი ბაზარზე. Paribu არის Turkey- ის წამყვანი კომპანიების შორის ციფრული ქონების და fintech სფეროებში, განკუთვნილია ზრდის გზა, რომელიც განკუთვნილია რეგულარული შეესაბამება, პროდუქტის ინოვაცია და გრაფიკული გაფართოება. 2024- ში, Paribu- ს იპოვდა Paribu Custody, Turkey- ის პირველი და მხოლოდ ციფრული ქონების შენარჩუნების მომწოდებელი, რომელიც იძლევა მისი საავტორო მრავალფუნქციური უსაფრთხოების ტექნოლოგია, ColdShield®. ოქტომბერი 2025- ში, Capital Markets Board (CMB) დაარსდა Paribu- ს ბროკერგიის კომპანიის შექმნა, რათა დაჯავშნა Capital Markets. CoinMENA- ის გაყიდვა დაარსდა 2020 წელს Talal Tabbaa და Dina Sam’an, CoinMENA არის ლიცენზირებული crypto asset მომსახურების უზრუნველყოფა, რომელიც მუშაობს Bahrain და Dubai რეგისტრაციის ოპერაციების ქვეშ. CoinMENA მიიღო თითქმის $ 20 მილიონი საერთო ფინანსების ინვესტორებს, მათ შორის BECO, Arab Bank Switzerland, Circle, და Bunat Ventures. პლატფორმა ახლა მომსახურება მეტი 1.5 მილიონი მომხმარებელს 45 ქვეყნებში, გთავაზობთ ხელმისაწვდომი მეტი 50 cryptocurrencies და მხარს უჭერს მრავალი ადგილობრივი ფული MENA რეგიონში. Yasin Oral, დაარსებელი და CEO Paribu, განაცხადა: 

"ეს სავაჭრო არ არის მხოლოდ Paribu, არამედ ციფრული მოცულობა და ფართო ფინანსური ეკოსიზმი Turku და MENA რეგიონში. ამ სავაჭრო მეშვეობით, ჩვენ გააუმჯობესდა ჩვენი ლიცენზირებული ოპერაციები ფართო გეოგრაფიში, რაც დაარსდა რეგულარული მოთამაშე ერთ-ერთი მსოფლიოს ყველაზე crypto-adoptive ბაზარზე. ჩვენ საყვარელი ვართ, რომ იწვევს Turku- ის ყველაზე დიდი fintech სავაჭრო და მისი პირველი საერთაშორისო ციფრული მოცულობის პლატფორმა გარიგება."

"CoinMENA, MENA რეგიონში წამყვანი ადგილობრივი კრეპტო ბრაუზერი, არის იდეალური პარტნიორი ჩვენი რეგიონული გაფართოებისთვის," აგრძელებს Oral. " ამ ნაბიჯით, ჩვენ ვართ დაწყებთ ახალი გვერდზე Paribu- ის ზრდის მოგზაურობას, გაფართოებას MENA რეგიონში და დაგეხმარებათ გლობალური ციფრული ქსელის ინდუსტრიის გაფართოებას, შექმნით Turku- ში დაარსებული ძლიერი საფუძველზე."

Talal Tabbaa და Dina Sam'an, Co-founders of CoinMENA, განაცხადა საერთო განცხადებით:

"MENA ციფრული მოცულობის ბაზარზე მუდმივად იზრდება და მზადდება, და Paribu-თან ერთად მოწყობა დაეხმარება ამ მოცულობის გაუმჯობესებას. CoinMENA- ის რეგიონული გამოცდილება და Paribu- ის ტექნოლოგია შეუერთებით, ჩვენ მზად ვართ, რომ შეიმუშავოთ ციფრული მოცულობის პროდუქცია Turku და MENA- ს მომხმარებელს. ეს მოცულობა არის CoinMENA- ს ისტორიის ყველაზე ტრანსპორტიული მარშრუტი. Paribu- ის ინვესტიციაცია ადასტურებს, რაც ჩვენ შეიმუშავებთ, და ერთობლივად მიზნით გვაქვს ახალი სტანდარტებს ხელმისაწვდომის და ინოვაციისთვის რეგიონული ციფრული მოცულობის სფეროში." About Paribu Paribu არის Turkey- ის წამყვანი ციფრული მოცულობის პლატფორმა და ძირითადი მოთამაშე ჩრდილოეთ ფინტექნოლოგიური ეკოპტოზმიში. კომპანიის ზრდის სტრატეგიის მხარს უჭერს კონფიდენციალურობის, პროდუქტის ინოვაცია და მრავალფეროვანი გრაფიკებში გაფართოება. 2024 წელს Paribu დაიწყო Paribu Custody, Turkey- ის პირველი და მხოლოდ ციფრული მოცულობის უზრუნველყოფა, რომელიც მხარს უჭერს მისი კონფიდენციალურობის მრავალფეროვანი უსაფრთხოების ტექნოლოგია, ColdShield®. ოქტომბერი 2025, Capital Markets Board (CMB) გაფართოებს Paribu- ის ბროკერგიის კომპანიას, რათა დაჯავშ About CoinMENA CoinMena შესახებ CoinMENA, წამყვანი მოთამაშე MENA რეგიონში, მიზნად აძლევს ორივე ახალი და გამოცდილი ინვესტორებს, რათა უზრუნველყოს ხელმისაწვდომი cryptocurrency ინვესტიციების ვარიანტიები და საშუალებას მათ მონაწილეობა გამოწვეული ციფრული ეკონომიკაში. მდებარეობს ბრაინში, CoinMENA B.S.C. (c) არის ლიცენზია Bahrain Central Bank (CBB) როგორც crypto asset მომსახურების უზრუნველყოფა (Category-3). CoinMENA FZE, მდებარეობს United Arab Emirates, არის ლიცენზია, როგორც ბროკერი-დარიანტი ვირტუალური asset მომსახურების უზრუნველყოფა (VASP) Dubai's Virtual Assets Regulatory Authority (VARA).