5 Open-Source, უფასო პროგრამული უზრუნველყოფა თქვენ არ იცით, რომ თქვენ უნდა დაცვა თქვენი მონაცემები

დღესის ციფრული ასაკში, პირადი მონაცემების დაცვა და კოდიფიცირება მნიშვნელოვანია კონფიდენციალურობის და უსაფრთხოების დაცვისთვის. ციფრული რისკების იზრდება, როგორიცაა hacking, Identity Theft, და არასამთავრობო მონიტორინგი, სქესობრივი მონაცემები, როგორიცაა ფინანსური მონაცემები, კონფიდენციალურობა და პირადი კომუნიკაციები შეიძლება ადვილად შევიდა ცუდი სახებში.





Cryptocurrency ფუნქციონირებს, როგორც ძლიერი ფირზე, გადარჩენა მონაცემები უარყოფითი კოდი, რომელიც შეიძლება იყოს ხელმისაწვდომი მხოლოდ აღჭურვილობა პარტნიორები სწორი decryption key. ეს უზრუნველყოფს, რომ, მიუხედავად იმისა, რომ მონაცემები შეკაპუნებული, იგი არ არის უსაფრთხო და კონფიდენციალურობის.Fortunately, there are numerous open-source and free software tools available that make it easy for anyone to protect their data without compromising on quality or security –unless users decide so.





ჩვენ შეამოწმოთ ასეთი ინსტრუმენტების სია, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენი ციფრული კონფიდენციალურობის კონტროლის მიღწევა. ადრე, თუმცა, გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ გადაიხადოს cryptocurrency მათი განვითარებელს GitHub- ში. Kivach — სხვა უფასო და ღია პლატფორმა, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველასთვის.

Veracrypt

VeraCrypt არის encryption პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც განკუთვნილია მონაცემების უსაფრთხოების Windows, macOS, და Linux. იგი განვითარდა საფრანგეთის განვითარების ჯგუფი IDRIX და დაწყებული 2013 წელს, როგორც შემდეგი დასრულებული TrueCrypt პროექტი.This tool allows users to create encrypted virtual disks, protect entire storage devices, and even secure system partitions with pre-boot authenticationTrueCrypt- ში მახასიათებლების გაუმჯობესებით, VeraCrypt უზრუნველყოფს გაუმჯობესებული უსაფრთხოების უზრუნველყოფს მათთვის, ვინც სჭირდება ძლიერი დაცვის სქესობრივი ფაილი.









მონაცემთა უსაფრთხოებისათვის, Veracrypt იყენებს მოწინავე ციფრული ტექნოლოგია, მათ შორის AES, Serpent, Twofish და სხვა ციფრები. ციფრვის პროცესი ხდება რეალურ დროში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფაილი ავტომატურად ციფრულია და ციფრულია, როდესაც ისინი ხელმისაწვდომია, შეუზღუდავი შეჩერების გარეშე. პროგრამული უზრუნველყოფა ასევე მხარს უჭერს შეუზღუდავი ტომრები და შეუზღუდავი ოპერაციული სისტემები, რომელიც უზრუნველყოფს რეზოლუციური შეუზღუდავი სიტუაციებში, სადაც მომხმარებელს შეიძლება შეუზღუდავი გამოხატოთ პარამეტრები. შესრულების გაუმჯობესება, როგორიცაა ტექნიკის გააუმჯობესებული ციფრება





ეს პროგრამული უზრუნველყოფა ძირითადად მხარს უჭერს მომხმარებელს და ხელმისაწვდომებს open-source საზოგადოება. ორგანიზაციები, როგორიცაა Open-Source ტექნოლოგიების გაუმჯობესების ფანჯარა (OSTIF) და გერმანიის ფოლადის საინფორმაციო უსაფრთხოების ოფისში (BSI) ასევე მხარს უჭერს უსაფრთხოების ოპტიმიზებს, რათა შეამოწმონ მათი საიმედოობა. დამოუკიდებელი განვითარების მხარს უჭერს bugs, უსაფრთხოების გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნიკა და ოპერაციული სისტემები. თუ გსურთ გაგზავნას cryptocurrency მათ, შეგიძლიათ გარიგება KIVACH .

Bleachმარიტი

ზოგჯერ, საუკეთესო გზა შენარჩუნება კონფიდენციალურობის არის სრული ციფრული გაქირავება. ამ მნიშვნელობას, BleachBit განკუთვნილია, რათა დაეხმაროს მომხმარებელს სუფთა დისკზე და დაცვა მათი კონფიდენციალურობის უსაფრთხოდ გაქირავების არჩეული ფაილი. პირველი გამოქვეყნდა 2008 წელს Andrew Ziem, ეს პირველი შეიქმნა Linux, სანამ გააუმჯობესება Windows. პროგრამა ყველაზე ცნობილია გაქირავების არჩეული მონაცემები, როგორიცაა cache ფაილი, ლოგები, და ბრაუზერის ისტორია, უზრუნველყოფს, რომ სქესობრივი მონაცემები არ მუდმივად მოწყობილობს.









Bleachმარიტი ფუნქციონირების უზრუნველყოფს ძლიერი კონფიდენციალურობის ფუნქციონირება, რომელიც გააუმჯობესებს მარტივი ფაილის გაზარევა. Python- ში და PyGTK- ს გამოყენებით, იგი იყენებს სპეციალიზებული XML- ის დაფუძნებული ენაზე CleanerML- ს, რათა დააყენოთ სხვადასხვა განაცხადების გაზარევის წესები.The software can permanently shred files, wipe free disk space to prevent the recovery of previously deleted files, and even optimize databases like those used in Firefox.





როგორც ყველაზე open-source ნაწილები, ეს არის ძირითადად მხარდაჭერა მეშვეობით საზოგადოების მომსახურება. მომხმარებლები მხარდაჭერა პროექტის მეშვეობით ტრანსპორტირება ინტერფეისი მრავალი ენებზე, ტესტირება ახალი ფუნქციები, და მიწოდების კოდი გაუმჯობესებები. ისინი ასევე შეიძლება გადაიხადოს საკრედიტო ბარათი, PayPal, ან cryptocurrencies. მეორე შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ეს პროგრამული უზრუნველყოფა Kievში .

Magic Wormhole საწყისი

ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც შექმნილია Brian Warner- ის მიერ და შეიმუშავებული 2016 წელს, რათა დაეხმაროს მომხმარებელს უსაფრთხოდ ფაილი, დირექტორიები და მცირე ტექსტური სექციები კომპიუტერების შორის. ეს მარტივია პროცესს, გამოყენებით მცირე, ადამიანის წაიკითხვის კოდი, რომ ორივე გადამცემი და მივიღე უნდა დააყენოთ პირდაპირი კავშირი.Unlike traditional methods that require accounts, prior arrangements, or third-party storage, Magic Wormhole საწყისი ensures that files move seamlessly between devices without leaving traces on intermediary servers.









ეს პროგრამული უზრუნველყოფა შექმნილია კრეპტოგრაფიული პრინციპების, განსაკუთრებით SPAKE2 ალგორტამით, რომელიც საშუალებას იძლევა უსაფრთხო კითხვებით დატვირთული კითხვებს. “Mailbox სერვერზე” და “Transit Relay- ის” გამოყენებით დასაწყისში კონდიციონერებისათვის, ეს საშუალებას იძლევა, რომ მოწყობილობები, რომლებიც არ გაქვთ პირდაპირი ქსელის მახასიათებლები, უსაფრთხოდ კომუნიკაცია. ძირითადი გამოყენების შემთხვევაში მოიცავს ფაილი გაუზიარებას ქსელის შენახვის რისკების გამო, კითხვებს უსაფრთხოდ გადაცემა კითხვებში, ან SSH კითხვებს გადაცემა გარეშე წინასწარ setup. იმიტომ, რომ





Magic Wormhole- ის მხარდაჭერა და მხარდაჭერა ძირითადად დამოუკიდებელი მხარდაჭერით მოდის. მიუხედავად იმისა, რომ ხელმისაწვდომია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სერვერები, მომხმარებლები და ორგანიზაციები ასევე შეუძლიათ თავიანთი მხარდაჭერას გაუმჯობესოს. საზოგადოებრივი განვითარება გაგრძელებს მისი შესაძლებლობების გაუმჯობესებას და გააუმჯობესებას, რათა უზრუნველყოს, რომ ეს ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი კონფიდენციალურობის მიზნით. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ Kivach გადაიხადოს cryptocurrency Magic Wormhole თუ გსურთ პროგრამის მხარდაჭერა.

USBKill

2013 წელს, Ross Ulbricht, მშენებლო Silk Road, დაჯავშნა ამავე დროს, როდესაც ორი FBI- ის მენეჯერი შეკუმშული სიყვარულების spat- ის გარშემო, რათა დაარჩიოს მას, სხვა მენეჯერი შეკუმშული მისი დახურული laptop და ჩამოტვირთული incriminating მონაცემები მათი საკუთარი USB დისკზე. იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ მსგავსი სტრატეგიები, ანონიმური განვითარებელი ცნობილია, როგორც ‘Hephaest0s’ გამოქვეყნდა USBKill 2014 წელს, როგორც დაცული ინსტრუმენტი. ეს პროგრამა, წერილი Python, განკუთვნილია, როგორც kill switch კომპიუტერში, დახურვის მას, თუ არასამთავრობო USB საქმიანობა იპოვებულია.





ამ პროგრამული უზრუნველყოფა მუდმივად მონიტორინგი USB პორტებს შეუზღუდავი კავშირები.If an unapproved device is plugged in, it can instantly trigger a range of security measures—shutting down the computer, erasing data from memory, or even encrypting the hard drive.მომხმარებლები შეუძლია whitelist კონკრეტული მოწყობილობები, რათა თავიდან ავიცილოთ უარყოფითი საღებავი. USBKill ეს არის სასარგებლო უსაფრთხოების სქესობრივი მონაცემების გაქირავების, ბლოკირების malware ინექციების, ან უსაფრთხოების სერვერები არასამთავრობო ხელმისაწვდომობა. უნიკალური ალტერნატიული გამოყენება მოიცავს გამოიყენოს USB key on a lanyard; თუ ძალადაცმელი გაქირავებული, სისტემა დაუყოვნებლივ დასრულდება.









როგორც open-source პროექტი, რომელიც დატვირთულია GitHub- ში, USBKill დამოკიდებულია საზოგადოების შეტყობინებებს, ვიდრე ტრადიციული ფინანსებას. უსაფრთხოების მგრძნობიარე განვითარებლები და კონფიდენციალურობის მხარდაჭერები მხარს უჭერს მას პრობლემების გამოქვეყნებით, კოდი გაუმჯობესებას და განხორციელების გაზიარებას. Kivach არის კიდევ ერთი ვარიანტი, რათა მხარს უჭერს მათი განვითარებებს ზოგიერთი cryptocurrencies. ბალანსი / Usbkill ამ პლატფორმაზე

ბატარეის

ვიდრე ტრადიციული ფაილი, თქვენი პირადი შეტყობინებები ასევე ღირს დაცვა, და Bitmessage შექმნილია ამ მიზნით. ეს არის დეტალირებული შეტყობინების პლატფორმა, რომელიც იწყება 2012 წელს Jonathan Warren. იპოვებული ვიკიპედია დეტალირებული სტრუქტურა, იგი განკუთვნილია უსაფრთხო, პირადი კომუნიკაცია, ვიდრე ფინანსური გადაზიდვა, და მუშაობს peer-to-peer (P2P) ქსელში - რაც მას გამძლევა და სენსორაცია. მიერ შეამციროს საჭიროება საიმედო მეშვეობით, ეს უზრუნველყოფს, რომ შეტყობინებები შეიძლება უსაფრთხოდ გაუზიაროს გარეშე გამოცემა გადამცემი ან მივიღებლის Identity.





პროგრამული იყენებს ციფრული ტექნოლოგია და უნიკალური შეტყობინების გადაზიდვის მეთოდი.Messages are encrypted and then broadcast to all users in the network, but only the intended recipient can decrypt and read them. This approach, similar to how Bitcoin transactions are shared, ensures anonymity and prevents eavesdropping.Bitmessage ასევე იყენებს Proof-of-Work (PoW), რათა თავიდან ავიცილოთ spam, მოითხოვს მომხმარებელს გადაიხადოს კომპიუტერული puzzles, სანამ გაგზავნა შეტყობინებები. პროგრამული უზრუნველყოფა მუშაობს Windows, macOS, Linux, და FreeBSD, მხარს უჭერს მრავალი ენებზე ხელმისაწვდომობა.









Bitmessage მუშაობს MIT ლიცენზია, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ვინმეს შეამოწმოს, გაუმჯობესოს, ან შეცვალოთ კოდი. მოყვარულებს გთავაზობთ GitHub- ზე, ახალი ფუნქციების და უსაფრთხოების გაუმჯობესების შესახებ. მისი შენახვა ხელმისაწვდომია როგორც BITMESSAGE / PYBITMESSAGE / BITMESSAGE / PYBITMESSAGE Crypto გარიგება Kivach- ის მიერ.

გაგზავნა KIVACCH !

Cryptocurrencies მიწოდება GitHub პროექტებს Kievის ეს არის მარტივი გზა, რათა მხარს უჭერს open-source განვითარებას, ხოლო შემდგომი მიწოდების მოხმარება. Obyte დაფუძნებული პლატფორმა არ არის მხოლოდ საშუალებას გაძლევთ გაგზავნოთ კრეპტოროგორტებს, არამედ საშუალებას იძლევა მათ გაუზიაროთ ნაწილი მათი დონეებს სხვა პროექტებს, მათთვის ისინი დამოკიდებულია. ეს "კასკანდირებული დონე" მოდელი უზრუნველყოფს, რომ ფინანსები ფართოდ გადამცემა Open-Source ekosystem- ში, რათა დაეხმაროს მრავალფეროვანი დონეზე.





Even if a developer hasn’t set up a donation system beforehand, they can still receive funds by claiming them later.დასაწყისში, თქვენ უნდა მიიღოთ 1 Wallet ცვლილებები , რომელიც შეგიძლიათ ადვილად გადახდის cryptocurrencies როგორიცაა ETH, USDC, ან WBTC for GBYTE. მიუხედავად იმისა, რომ Obyte- ის მშობლიური token გამოიყენება მცირე გადახდის გადახდის, Kivach მხარს უჭერს სხვადასხვა cryptocurrencies გადახდისთვის. როდესაც თქვენი ფულადი მზადდება, ეწვევა Kivach პლატფორმა, ეძებს GitHub repository, აირჩიეთ თანხა და ვალუტა, და გაგზავნა თქვენი შეტყობინება მხოლოდ რამდენიმე დაწკაპუნებით.









იმიტომ, რომ განვითარებლები უნდა გამოიყენოთ Obyte ფულადი, რათა გადაიხადოს მათი ფულადი, ეს არის სასარგებლო, რომ გააუმჯობესოთ მათ თქვენს დონეზე. ეს უზრუნველყოფს, რომ ისინი შეუძლიათ მიიღოს მათი ფულადი და პოტენციურად გადაიხადოს ნაწილი სხვა პროექტებს. გამოყენებით Kivach, თქვენ არ მხოლოდ მხარს უჭერს ერთ-ერთი განვითარებელს – თქვენ იძლევა მთელი ქსელის ინოვაცია და თანამშრომლობა open-source პროგრამული უზრუნველყოფა!



