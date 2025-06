I Didn't Learn Leadership in a Book - I Lived It

私が何年も考えてきたこと、そしてここ数カ月でさらに考えてきたことについて話しましょう。Leadership.

Disclaimer:これは私の個人的な考え方で、私の経験に基づいて、ここに普遍的な真理はありません - 確かにチェックリストはありません。

私はリーダーシップに関する本や記事をたくさん読んでいますが、その多くは「あなたはすべきだ」、「あなたはすべきだ」、「これがその方法だ」といったフレーズでいっぱいです。

私はガイドを書いていない. 私は感覚を共有している. 生きた哲学. それの一部はあなたと共鳴するかもしれません. それの一部はそうではないかもしれません. それは完全に大丈夫です。

私が学んだことは、その真ん中にいることから来ているが、外側から見ているのではない。

リーダーシップのテーマは最近、私のバブルに浮かび上がり続けています たぶん、私はそれを積極的に探しているからです 😅 しかし、私はしばしば本や記事に欠けているのは、特定の例や解決策です。

私のストーリー

2017年、私は小さなチームを率い始めるチャンスがありました - たった4人で、時々インターンが参加しました。私はリーダーシップに新しいので、チーム、リーダーシップ、組織について学べるすべてのことを読み始めました。

最初から私にとって最も重要なことは、人々が実際に現れたい場所を作り出すことでした。仕事がエネルギーを感じる文化は、プロジェクト、天候、外の世界がそうでなかったときでも、私は仕事がバンドでプレーするように感じたい - 誰もが同期し、クリエイティブで、集中し、楽しんでいます。

それをサポートするために、私は儀式を導入し、映画の夜(はい、テクノロジーのドキュメンタリーを含む!),ゲームの夜、またはバーでリラックスした夜のような仕事後の活動を組織しました。

それは文化を構築するための私の最初のステップであり、私が学んだ最初のレッスンは、もしあなたがチームが現れることを望むなら、youI was present—for questions, for fun, for support. I was lacking some skills and wasn’t the most experienced or confident, but I made myself available—investing time to make up for what I lacked. 時には存在することが最も重要である。

長年にわたり、私は読書、観察、そしてしばしば試行錯誤を通じて改善し、徐々に最初に持っていないスキルを身につけました. すべてのアイデアが共鳴したわけではありません. たとえば、私はしばしばソフトウェアチームとスポーツチームの間の比較に遭遇しました. しかし、その類似性は決して私に正しくなかった。

結局、私は複数のプロジェクトを同時に主導していたが、時には7つまでだったが、チームに頼らなければならなかったし、それを真に実現する唯一の方法は誠実さであることを学んだ。

それにもかかわらず、私はすべてのことに取り組むという努力が必ずしも役に立たないという厳しい方法を学ばなければならなかった。私は期待を満たし、取り組んだすべてのタスクに対処するために苦労しました。時には、それを加速する代わりに物事を遅らせました。

この信頼はすべての基礎となった。我々はチームとしてあらゆる大きなテーマについて議論し、透明性を構築した。透明性は所有権を構築した。

誰かが私がどれだけうまくやっているかを尋ねると、私の答えは常に次のとおりです。as good as my team.

チームで働くことは、自分自身のために働くことです。すべての投資が報われます。もし私が明確なコミットメッセージを書く、機能をドキュメントする、または問題を適切に記述するなどのルールに従うなら、私は単にポリシーを満たすためではなく、チームのためにそれをします。

しかし、偉大なチームでは、これらの実践は共通の敬意の行為になる - 強制されるためではなく、誰もが互いをサポートしたいからです。

次に来たもの

2024年までに、私はリーダーシップの哲学のほとんどを開発しました。自分とチームの状況を改善するための継続的な努力にもかかわらず、私は私のコントロールを超える課題に直面していました。

僕は決してチームを後ろに残したくないし、進むという難しい決断を下す前に全力を尽くした。

しかし、私は偉大なリーダーシップがどう見えるかについて強く意見を残しました。

辛い時期があったにもかかわらず、私は一緒に働いた人々と私が学んだすべてに感謝しています。

以下は私の主要な原則のいくつかです - マネジメントブックに必ずしも見つからないものですが、私にとってすべての違いがあります。

注:これはソフトウェア開発における私の経験に基づいていますが、そのほとんどはチームベースのクリエイティブな作業に適用されると思います。

注:これはソフトウェア開発における私の経験に基づいていますが、そのほとんどはチームベースのクリエイティブな作業に適用されると思います。

誰もが誰かの背中を持っている

最も強力な(そして単純な)ルール:チームメイトは互いにサポートします。

チームメイトを助けることは、自分の仕事を終わらせるよりも重要でなければなりません. That's how you build a team that's greater than the sum of its parts. チームメイトを助けることは、自分の仕事を終わらせるよりも重要です。

サポートは信頼を構築します. 信頼はコミュニケーションを生み出します. コミュニケーションは誰も迷子にならないことを保証します. 私たちは誰もがバグや機能を持っていました。

正しい文化では、あなたは「愚かな」質問をすることができます(スポイラー:彼らは通常愚かではない)、そしてあなたはすぐに他の人が同じ課題に直面していることに気付きます。

特に遠隔チームでは、それを明示的に要求することなく透明性が必要です. 他の人がどのように働くかを見ること、彼らも閉じ込められたり、休憩したり、何かを話す必要があることを知ること-これらの未発言の洞察力はスケジュールされた同期と同じくらい重要です. それはあなたが苦労している唯一の人ではないと感じることです.

言い換えれば、このようなオープンさは誰にでも自然に起こるわけではありません。一部のチームメイトは、それを必要とするときに助けを求めるかもしれないが、他の人はあまりにも長い間沈黙を保つかもしれない。そこで、優しい刺激が役立ちます:単純な「ハイ、あなたはしばらくこのことに取り組んでいます―話したいですか?」は、押さずにドアを開くことができます。

透明性は、単に階層を越えるだけでなく、within the team.

人間の瞬間を作る空間

人々は感情的な負担を負わないときにより良いパフォーマンスを発揮します。

だからこそ、仕事以外の会話のためのスペースを作ることが重要です。オフィスにはしばしばキッチンやゲームルームがありますが、リモートまたはハイブリッドチームはどうでしょうか。

パンデミックが発生したとき、私のチームは完全に遠ざかってしまいました。そして、オフィスとの相互作用に大きく依存していた私たちの文化は滑り始めました。廊下の早い質問、コーヒーマシンのチャット、ランチ後の笑いは消えました。

再建しなければならなかった。

まず、私たちはチャットツールで非仕事の会話を奨励しました。その後、テーマルームで持続的なビデオ通話を設定しました:フォーカス、カスタマイズ、ダン・ダン・ストーブ。それはTeamSpeakやDiscordサーバーのような古い学校のゲームセットアップを思い出させてくれました。その日、友人と私は、私たちがアクティブに遊んでいない時でも、それらの音声チャンネルで外出していました - 単にチャットしたり、アイデアを共有したり、あるいは一緒に自分のことをしているだけです。私たちは仕事でこの感覚を再現しました。一部の人々は毎日現れませんでした。しかし、ほとんどの日々、会議を必要とせずにお互いから見たり聞いたりしました。

それは私たちを繋げるのに役立ち、つながりはより良い協力につながります。

遠隔作業についてお話ししましょう。

遠隔チームは絶対に働くことができますが、それは努力が必要です。

オフィスでは、人間の相互作用は自然に起こります。オンラインでは、それを実現させる必要があります。

各会議のタイムボックスをしないでください. chitchatのためのスペースを残します。

Off-topicチャンネルを作成する

たまにオンラインで遊ぶゲーム。

日程なしのビデオ通話をホストします。

繰り返しのミーティングを追加する - 何も新しいことは議論できない場合でも。 更新がないためだけにキャンセルしないでください. これらのミーティングは、まだ出席の瞬間として役立つことができます。

Google、Apple、および他の人々は、創造的な衝突を引き起こすためにキャンパス全体を構築しました。それは偶然ではありません。

「流れの状態とは!?」

「流れの状態とは!?」

これは流れを殺す必要はありません. 強いチームは、お互いの集中時間を守ります. 必要に応じて、人々がチャンネルを沈黙させたり、ミーティングを省くようにしてください.

FLOW STATE1それは理想的ですが、日常の現実ではありません。それは私たちが常に努力すべきですが、協力、コミュニケーション、またはチームの健康の代償で追いかけるのではありません。

例によって導く

あなたの階層がどれほど平らであろうと、人々は経営が何をしているか気づくでしょう. あなたが文化について話すが、本気でそれを自分自身で体現しないなら、人々は完全に買わないでしょう. 役割モデルであり、例によって導いてください。

あなたが儀式、ミーティング、非公式な瞬間に現れないなら、他の人もそうしないでしょう。

文化が大切だと言えば、それを生きるなと、人々はそれを買わない。

リーダーシップはあなたの仕事のアクティブな部分です。そしてそれは認識すべきです - 特に誰かをリーダーシップのポジションに雇用または昇進する企業によって。 しばしば、中間レベルのマネージャーは、まだ専門的な仕事の完全な荷物を担っている間にリーダーシップを期待されます。

リーダーとして、あなたはチームの成功、そして彼らの闘いに責任があります。チームの誰かが失敗した場合、それは彼らの失敗だけではありません。それはあなたにもかかっています。おそらく期待は明確ではありませんでした。

あなたの仕事は、他の誰にもできないことをすることです。あなたが最も賢いからではなく、彼らが自分の分野の専門家であることに忙しいからです。

マネージャーは、より大きな機能に積極的に貢献したり、コードを深く掘り下げたりすることもできますが、それがチームが最も必要としている場合です。それは信頼を構築するのに役立ち、プロジェクトをよく知っていることを証明し、あなたを仕事の現実に接続させます。

プロジェクトを理解してください. 仕事に近づいてください. しかし、常に尋ねてください:What does my team need most from me?

思い出しなさい。you’re part of the team.

私の見解では、リーダーシップとマネジメントは同じではありません。それらはしばしば同じ人で組み合わされるが、リーダーシップは接続、指導、文化のことです。

手を汚して

信頼を築く最も強力な方法の1つは、仕事に近づくことです。

それはあなたがチームで最高のコーディングヤーである必要があるという意味ではありませんが、チームがあなたが製品、コードベース、ツール、そして痛みのポイントを理解していることがわかるときに役立ちます。

誰にもできないからではなく、あなたがそれを上にいないことを示しているからだ。

チームがあなたが本物の問題を解決し、同じ環境の不思議と闘ったり、同じ奇妙なエラーをデバッグしたりしているのを見ると、フィールドをレベルにします。

それはあなたのフィードバック、質問、およびサポートが本物だと感じるようにします - あなたは遠くから観察していないからです。

プラン

一緒に計画。

計画は乾燥した、あるいは過度に技術的な話題のように聞こえるかもしれませんが、私にとっては、作業チームのコアメカニクスと深く関連しています。

ソフトウェア開発では、計画の行為は完璧なロードマップを作成することではなく、早期に盲点を表面化し、グループとして物事を考えることです。前誰もがコードを書く。

エリック・エヴァンスが「象牙塔建築家」について語るドメイン駆動デザイン2このような上下の意思決定はしばしば距離を生み出す。対照的に、クロス機能のチームは、すべての人が解決策の形成に参加したときに繁栄します。

時には、人々は同意しないかもしれません - それは完全に正常です. 信頼する文化では、意見の相違は脅威ではありません. それはより深く掘り下げるための招待状です. リーダーとして、あなたは最終的な呼び出しをする必要があるかもしれないが、ほとんどの場合、あなたのチームが一緒にうまく働いている場合、合意は自然に現れます。

私はチームのメンバーに準備が整った考えを持ち込むことを奨励します: 短い書き込みやスケッチさえも、取引を調べるのに役立ちます. しばしば、アイデアを表現するだけでそれが持続するかどうかを明らかにします. それは勝つために争うことではなく、明確さを見つけることです.

紛争は良いものなのか? 確信がないが、尊敬の違いなのか? それが本当の成長の場だ。

「Agile Teams & Bounded Freedom」

Agileは新しいものではありませんが、多くのチームはまだそれに完全にコミットしていません。

あなたは常に戦略を必要とします。私が学んだ重要なことの一つは、一度に1つのトピックだけを真に優先させることができます。一度に複数の優先順位に取り組むことはうまく機能しません。私の経験では、タスクには2つの優先順位しかありません - それは優先順位であるか否かです。唯一の本当の例外はブロッカーです:あなたのシステムを破壊するバグです。

なぜか? なぜなら、不明確な優先順位や競合する優先順位がチームを混乱させているからだ。 タスクはあまりにも長い間開かれている。 物事が動き始める。 あなたが次のチームに飛び込む前に一つのことを完了することに完全にコミットするとき、あなたのチームはより明確で自信を持って動く。

いくつかのプロジェクトは柔軟性を必要とするか、または予期せぬ課題をもたらすこともあるが、いつでもこのモデルに向かって働くのに役立ちます。

また、チーム全体が関連するトピックに取り組んでいる場合にも役立ちます。コンテキストの切り替えは高価です。誰もが無関係のドメインに広がると、流れと焦点を失います。しかし、チーム(または少なくともカップル)が同様のタイプのタスクで一緒に作業している場合、共有された知識を構築します。

境界の自由3それが鍵です。

構造がなければ、混沌は枯渇するが、マイクロマネジメントは所有権を殺す。

以下、私が使ったモデルです。

2つのバックボックス:バグのための1つ、機能/メンテナンスのための1つ。

バグバックログはどこからでも埋め込まれています:チケット、同僚、サポート。

機能バックログは、チーム、製品所有者、または利害関係者によって作成されます。

チームは両方を改善し、優先順位を設定する必要がありますが、リーダーとして、あなたは物事を動かし続ける責任があります。混乱や矛盾した入力があるときには入力することを意味します。もしあなたもマネージャーの役割を務めているなら、関係者と一致し、プレート全体で明確な優先順位を設定するのがあなたの仕事です。問題が明確に定義されていない場合、問題は前進しません。チームは常に選択する優先順位の明確なタスクのセットを把握する必要があります。

時には、バグ修正のみの週やドキュメンタリーラウンドなどのフォーカススプリントも役に立ちますが、多様なバックロッグを維持することは、チームを柔軟かつバランスの取れた状態に保ちます。

チームが仕事を引っ張るときは、彼らに選択させてください。ある日、人々は深い仕事を望んでいます。他の日には、簡単な修正が正しいと感じます。私は自分自身のために知っているが、小さな勝利が必要な日もある――バグを修正したり、文書を書くことでリセットするのに役立ちます。

限られた自由とは、「プールから選ぶが、合うものを選ぶ」という意味です。youそれが信頼と所有権を築く。

Still Learning - Things I'm Working on 学ぶこと

リーダーシップについて私が学んだことの一つは、あなたは決して学ぶことをやめないこと、そしてあなたは決して自分自身に取り組むことをやめないということです。

私にとって、私が絶えず考えている一つの領域は、私の腸の感覚です。時々私は何かを早めに感じますが、私はそれに対して行動することを躊躇します。

それは私の最大の強みの1つですが、信頼するにはあまりにも速く、または前進することにあまりにも熱心になることもあります。

しかし、同時に、その楽観主義は、オープンでポジティブで信頼できる環境を構築するのに役立つものの一部であり、私は自分自身のその部分を失いたくない――ただ、それが役に立つとき、そしてそれが妨げられる場合に気をつけようとしているだけだ。

And to all the teams I’ve worked with—thank you.あなたは、私がどのようにリーダーシップし、どのように学び、どのように出演するかを形作るのを助けました. すべてのチーム、すべてのプロジェクト、すべての会話は痕跡を残しています。

Why I’m Writing This

これは単なる理論ではなく、私はこれを経験してきたし、このようなリーダーシップがより良いチーム、より良い仕事、より幸せな人々を作り出すということを深く信じている。

私はチーム、製品、共通のビジョンへの完全なコミットメントが大好きです。ミッション、人々、エネルギーと同定できる時、それは私の中で最高のものを生み出します。その種の熱意は伝染します。

私が今探しているのは単純なこと:信頼できるチームと、お互いを信じているチームです. 私たちが最初に人間として現れ、一緒に素晴らしい仕事をする場所。

クリエイティブでパフォーマンスのあるチーム、人々が見られる組織、彼らが仕事を愛する場所、自由時間と仕事時間の間の感情的なギャップがない場所。

まるでバンドのようだから、ロックしよう。

Conclusion

それはストリッピングだった! こんなに深く行くとは思わなかった。

すべてを書き込み、頭から抜け出すことは、ようやく静かな部分を大声で言ったように感じます。

あなたがチームを構築し、チームを率いるか、リーダーシップがあなたにとって何を意味するかを考えているか、何かがあなたと共鳴した場合、私はあなたのストーリーを聞き、つながることが本当に好きです。

You can reach out onリンクで、ブルースたとえば、( )( )https://www.the-great.dev の検索結果

ストーリーを交換するか、アイデアを交換するか、それともただ挨拶するか。

脚印

フロー状態 - 活動に完全に浸透する状態で、しばしば時間の歪みの感覚に伴う努力のないコントロールと楽しみの感覚が特徴です。 Domain-Driven Design エリック・エヴァンス 明確な構造(優先順位、ガイドライン)と自律性(個人的な選択、柔軟性)のバランスを説明するために使用するコンセプトです。あまりにも多くの構造は創造性と動機を殺し、あまりにも少ないものは混沌につながります。