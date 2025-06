現在のLLMウォレッパーを「エージェント」と呼ぶことは、Excelマクロをプログラミング言語革命と呼ぶのと同じです。

Bullshitを買わないハッカーのために書かれた

Bullshitを買わないハッカーのために書かれた





トップ > DR





最近の「Agentic AI」ホワイトペーパーとLinkedIn投稿の波は、not a technical breakthroughしかし、Arebranding stuntこれらの書類はブループリントではありません。corporate image management PDFs革新の衣装を着た。





「代理オーケストラ」としてマーケティングされているものは、しばしば単にLLMs in a loopゼロの状態、ゼロの自治、ゼロの保証で、PwCのいわゆる「エグゼクティブ・プレーブック」は、この傾向の素晴らしい例です。

主張するもの

「Agentic AIは、あらゆる分野における多様なオーケストラ、自律性、目標指向の推論、ビジネス変革を可能にします。

「Agentic AIは、あらゆる分野における多様なオーケストラ、自律性、目標指向の推論、ビジネス変革を可能にします。

サラダ?いやいやいやいやいやいやいや

推定能力:

自治

マルチモダルインタラクション

ターゲット指向行動

Workflow オーケストラ

学習と適応

エージェント間協力





まるでアジアのようですね・・・。

彼らが実際に示すもの

単一のアーキテクチャではなく、単一のフロー図でもなく、メモリ、意図、長期状態を持つ単一のオープンソースエージェントシステムでもない。

単一のアーキテクチャではなく、単一のフロー図でもなく、メモリ、意図、長期状態を持つ単一のオープンソースエージェントシステムでもない。





彼らが持っているのは:

既存のMLシステムの説明(Siemensの予測メンテナンス、Amazonの推奨、JPMorgan NLPドキュメント分析)

「Agent」としてリパッケージされた

メトリック評価なし

ベンチマークデータなし

再生性なし

テクニカル証明:

この文書のあらゆるケーススタディ(シエメンツからNetflixまで)は、以下に基づいています。

伝統的監督学習

RAG(Retrieval Augmented Generation)とは

実際のエージェント自主性やランタイム計画がない

リアルタイムの目標推論やメタレベルの適応なし

エージェント = Wrapper around GPT

あなたが使っている場合:

自動車

ベイビー

ラングラフ

自動車

クルー





Then you know: They are allexecution loopsGPT 呼び出し、機能トリガー、および JSON コンテキスト.They are not intelligent. They are fragile and static.





これらのツールのいずれもサポートしていません:

エピソード記憶

目標交渉

クロスエージェントダイナミック・デレクション

未知の入力による適応計画

なぜこれが起こったのか

これは単にAI’s Instagram momentセルフィーの代わりに、私たちは今、「エージェント」という言葉を指す矢印の図を含むPDFを投稿しています。

企業インセンティブ:

ボードはAIに遅刻していないことを示す必要があります。

経営者は「戦略」のように見える成果を必要とします。

コンサルタントは変換サービスを販売する必要があります。





入力: 40 ページの PDF で、「copilot から autopilot」や「service-as-a-software」などのフレーズが付いています。

現実チェック

「Agentic AI」 2024年

for (const step of task) { const reply = await gpt(prompt + history); if (reply.includes('search')) callSearchAPI(); }

あれ?あれ?あれ?あれ?あれ?あれ?あれ?あれ?あれ?あれ?あれ?あれ?あれ?あれ?あれ?あれ?あれ?あれ?あれ?

What Needs to Exist (But Don’t Yet)

真のエージェントシステムは、以下を必要とする。

メモリ: Episodic, Semantic, Vectorized

プランニング:抽象的な目標の分解と再計画

Meta-reasoning: Know When You're Failing メタ論理: Know When You're Failing

アクションスペース:コントロールAPI、ツール、サービス

フィードバック:環境検出、結果

Autonomy: スクリプトやユーザーのベビーシッターなしで動作





これらのいずれも、公に販売されている「エージェントAI」には存在しません。

結論

現在のLLMウォレッパーを「エージェント」と呼ぶことは、Excelマクロをプログラミング言語の革命と呼ぶようなものです。





Real agents are still an R&D dream. What you see on LinkedIn is marketing cosplay.





ハッカーに注意:don’t fall for the .pdf industrial complex.

ボーナス

メモリ、計画、または独立したアクションスペースがなければ、それはエージェントではありません。

メモリ、計画、または独立したアクションスペースがなければ、それはエージェントではありません。