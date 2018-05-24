あなたが読むことのできる機械学習の最も単純な説明

あなたは機械学習と人工知能について聞いたことがあるかもしれませんが、彼らが何であるかを知っていることは確かですか? あなたがそれらを理解するために苦労しているなら、あなたは一人ではありません。 \n \n 機械学習は、本質的に、事物のラベルです。 機械学習は、本質的に、事物のラベルです。 私はトレーニングによる統計学者で神経科学者で、私たち統計学者は物事のための最も乾燥した、最も退屈な名前を選ぶという評判を持っています。 一般的な信念に反して、機械学習は魔法の箱ではありませんし、VC資金の30億ドルの理由でもありません。 ハッカー・ニュースで読んだものよりはるかに興味深く聞こえるが、この話題について読むほど興奮しただろうか? 最初に物のラベル化と呼ばれていたら? おそらくそうではないが、それはマーケティングと幻想がこの技術に価値のある注意を得るために役に立つかもしれないことを示している(あなたが考えるべき理由ではない)。 thing-labeler \n \n それは現象的に有用ですが、それが聞こえるほどのサイエンスフィーではありません。 それは現象的に有用ですが、それが聞こえるほどのサイエンスフィーではありません。 人工知能(AI)についてどうですか? 学者たちは、AIが何であるかではなく何であるかというニュアンスについて議論しているが、業界は、特定のタイプの機械学習に言及するためにこの用語を使用しています。実際には、ほとんどの場合、人々はそれらを交換して使用し、私はそれと共に生きることができます。 したがって、AIはまた物のラベル化についてです。 あなたはロボットを期待していましたか? 自分自身の心を持ったSci-fiの何か、人形の何か? はい、今日のAIはそれではありません。 しかし、我々はすべてのものに人間の特性を見る種です。 我々はトーストで顔を見る、雲に体を見る、そして私が靴下に2つのボタンを縫うとしたら、私はそれに話し合う なんでこんなにワクワクするの?写真に何が見えるの? 簡単に言うと、うん? あなたの脳がそのピクセルで何をしたか教えてください。 あなたは単にあなたの感覚を通じていくつかのかなり複雑なデータを収集し、まるで魔法で「猫」とラベルアップしました! それはあなたにとってとても簡単でした! もし私たちが同じタスクを実行するコンピュータを望んでいたら、写真を猫 / 猫ではありません(ラベル)に分類しますか? \n \n 機械学習は、新しいプログラミングパラダイムであり、コンピュータにあなたの願いを伝える新しい方法です。 機械学習は、新しいプログラミングパラダイムであり、コンピュータにあなたの願いを伝える新しい方法です。 伝統的なプログラミングアプローチでは、プログラマーはピクセルやラベルについて考え、宇宙とコミュニケーションし、インスピレーションをチャネルし、最後にモデルを手工に作ります。 モデルは、コンピュータがデータをラベルに変換するために使用するレシピであり、インプットを出力に変換するために機械が使用するいくつかのコードであり、プログラマーによって手作業またはアルゴリズムによってデータから学ぶことができます。 しかし、それらの指示が何であるかを考えてください。あなたは実際にこれらのピクセルで何をしているのですか? あなたはそれを表現できますか? あなたの脳は、 どうやって作るか分からないけど、このレシピはなかなかわかりにくい。 Eons of Evolution(進化の時代) \n \n 指示ではなく例で説明する。 指示ではなく例で説明する。 あなたがコンピュータに「ここで、猫のサンプルを見て、非猫のサンプルを見て、あなた自身で考えてみてください」と言えるならば、より良いのではないでしょうか。 それは完全に異なるプログラミングパラダイムです。今、明示的な指示を与える代わりに、あなたは例でプログラミングし、機械学習アルゴリズムはあなたのデータにパターンを発見し、それらを自分で書くことができない指示に変換します。 あの \n \n AIは、無言のものを自動化することを可能にします。 AIは、無言のものを自動化することを可能にします。 それはなぜエキサイティングなのでしょうか? これは、私たちが以前にはできない方法でコンピュータに私たちの願望を表すことについてです。私たちはコンピュータが私たちのために物事をすることを好きです。 AIと機械学習は、言えないものを自動化することについてです。これは指示の代わりに例を用いて自分自身を説明することです。これは、私たちが指示を表現できなかったため、過去にコンピュータが私たちを助けることができなかった巨大なタスクのクラスを解除します。