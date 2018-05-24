你会读过的最简单的机器学习解释

你可能听说过机器学习和人工智能,但你确定你知道它们是什么吗?如果你努力理解它们,你并不孤单。 \n \n 机器学习基本上是一个东西标签。 机器学习基本上是一个东西标签。 我是一名统计学家和神经科学家,通过培训,我们统计学家有一个声誉,为事物选择最干燥,最无聊的名称。 与人们普遍认为的相反,机器学习不是魔法的魔法盒,也不是30亿美元的VC融资的原因。 ,你对某事的描述,告诉你应该得到什么标签,这听起来比你在Hacker News上读到的内容要少得多。但是,如果我们首先称之为事物标签,你会对这个话题感到足够兴奋吗?也许不是,这表明一些营销和闪烁可以帮助这个技术得到它应得的关注(尽管不是你可能认为的原因)。 thing-labeler \n \n 这是非常有用的,但不像它听起来那么科幻。 这是非常有用的,但不像它听起来那么科幻。 关于人工智能(AI)怎么样? 虽然学者们讨论了人工智能是什么,而不是什么的细微差别,行业正在使用这个术语来指某种特定类型的机器学习。 事实上,大多数时候人们只是互换地使用它们,我可以与之共存。 所以人工智能也是关于物品标签的。 您是否期望机器人? 有科学幻想的东西具有自己的头脑,有人造的东西? 好吧,今天的人工智能不是那样。 但是我们是一个在一切中看到人类特征的物种。 我们看到面孔在豆腐中,身体在云里,如果我把两个按钮缝在袜子上,我可能最终会对它说话。 这种袜子娃娃不是一个人,也不是人工智能 - 保持这一点很重要。 这是一个放松吗? Chin up! 真实的东西更 让我告诉你为什么你应该兴奋?你在照片中看到什么? 这是什么样的动物? 简单,呵呵!现在告诉我你的大脑用这些像素做了什么来得到这个答案。 你只是通过你的感官收集了一些相当复杂的数据,就像魔法一样,你标记了它“猫”。这对你来说太容易了!如果我们想要一台计算机完成同样的任务,将照片分类为猫 / 不是猫? \n \n 机器学习是一个新的编程范式,一种向计算机传达你的愿望的新方式。 机器学习是一个新的编程范式,一种向计算机传达你的愿望的新方式。 在传统的编程方法中,程序员会思考像素和标签,与宇宙沟通,渠道灵感,最后手工制作一个模型。 模型是一种计算机用来将数据转换为标签的配方,它只是机器用来将输入转换为输出的一些代码,可以由程序员手工制作,也可以通过算法从数据中学习。 但是想想那些指示会是什么。你实际上在做什么用这些像素?你能表达它吗?你的大脑有益于 现在它只是起作用,你甚至不知道它是如何起作用的。 Eons 进化 \n \n 用例子解释,而不是指示。 用例子解释,而不是指示。 如果你可以简单地对电脑说:“在这里,看看一堆猫的例子,看看一堆非猫的例子,然后自己想一想吧。 这是机器学习的本质. 这是一个完全不同的编程范式. 现在,而不是给出明确的指示,你用示例编程,机器学习算法在你的数据中找到模式,并将它们转化为你无法自己编写的指令。 这个 \n \n AI允许你自动化不可言喻的东西。 AI允许你自动化不可言喻的东西。 为什么这很令人兴奋? 这是关于向计算机表达我们的愿望的方式,我们以前不能。 我们喜欢让计算机为我们做一些事情。 人工智能和机器学习是关于自动化不可形容的东西,它们是关于用示例而不是指示来解释自己,这解锁了我们过去无法获得计算机帮助我们的一大类任务,因为我们无法表达指令,现在所有这些任务都成为可能 - 机器学习代表了人类进步的根本飞跃。