La explicación más simple del aprendizaje automático que jamás leerás

Probablemente hayas oído hablar de aprendizaje automático e inteligencia artificial, pero ¿estás seguro de lo que son? Si estás luchando para darles sentido, no estás solo.Hay un montón de buzz que hace que sea difícil decir qué es ciencia y qué es ciencia ficción. \n \n El aprendizaje automático es un etiquetador de cosas, esencialmente. El aprendizaje automático es un etiquetador de cosas, esencialmente. Soy estadista y neurocientífico por formación, y nosotros, estadistas, tenemos una reputación por elegir los nombres más secos y aburridos para las cosas. Nos gusta hacer exactamente lo que dice en el plátano. Contrariamente a la creencia popular, el aprendizaje automático no es una caja mágica de magia, ni es la razón de $ 30 mil millones en financiación de VC. En su núcleo, el aprendizaje automático es sólo una , tomando su descripción de algo y diciéndole qué etiqueta debe obtener. Lo cual suena mucho menos interesante que lo que lee en Hacker News. Pero ¿se habría emocionado lo suficiente para leer sobre este tema si lo hubiera llamado etiquetado de cosas en primer lugar? Probablemente no, lo que muestra que un poco de marketing y deslumbramiento puede ser útil para obtener esta tecnología la atención que merece (aunque no por las razones que usted podría pensar). thing-labeler \n \n Es fenomenalmente útil, pero no es tan ciencia ficción como suena. Es fenomenalmente útil, pero no es tan ciencia ficción como suena. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial (AI)? Mientras que los académicos discuten sobre los matices de lo que la IA es y no es, la industria está usando el término para referirse a un tipo particular de aprendizaje de máquina. De hecho, la mayoría de las veces las personas solo las usan de forma intercambiable, y puedo vivir con eso. Así que la IA también se refiere a la etiquetaje de las cosas. ¿Te esperabas a los robots? Algo de ciencia ficción con una mente propia, algo humanoide? Bueno, la IA de hoy no es eso. Pero somos una especie que ve rasgos humanos en todo. Vemos caras en toast, cuerpos en nubes, y si sejo dos botones en una chaqueta, podría terminar hablando de ello. Que la muñeca de la chaqueta no es una persona, ni tampoco es Permítanme mostrarte por qué deberías estar emocionado.¿Qué ves en la foto? ¿Qué tipo de animal es este?Fácil, huh?Ahora dime qué hizo tu cerebro con esos píxeles para obtener esa respuesta. Sólo tomaste algunos datos bastante complejos a través de tus sentidos y, como si por magia, lo etiquetabas como ‘gato’. ¡Eso era tan fácil para ti! ¿Qué tal si queríamos que un ordenador hiciera la misma tarea, para clasificar (etiquetar) fotos como gato/no gato? \n \n El aprendizaje automático es un nuevo paradigma de programación, una nueva forma de comunicar sus deseos a un ordenador. El aprendizaje automático es un nuevo paradigma de programación, una nueva forma de comunicar sus deseos a un ordenador. En el enfoque tradicional de programación, un programador pensaría duro sobre los píxeles y las etiquetas, se comunicaría con el universo, canalizaría la inspiración y, finalmente, elaboraría un modelo. Un modelo es una receta que un ordenador utiliza para convertir datos en etiquetas.Es sólo algún código que la máquina utiliza para convertir las entradas en salidas, y podría ser elaborado a mano por un programador o aprendido de los datos por un algoritmo. Pero piense en lo que esas instrucciones serían. ¿Qué está haciendo realmente con estos píxeles? ¿Puede expresarlo? Y ahora sólo funciona, ni siquiera sabes cómo funciona. esa receta es bastante difícil de encontrar. Eones de evolución \n \n Explicar con ejemplos, no con instrucciones. Explicar con ejemplos, no con instrucciones. ¿No sería mejor si pudieras simplemente decirle a la computadora: “Aquí, mira un montón de ejemplos de gatos, mira un montón de ejemplos de no-gatos, y solo lo descubras tú mismo”? es la esencia del aprendizaje automático. Es un paradigma de programación completamente diferente. Ahora, en lugar de dar instrucciones explícitas, programas con ejemplos y el algoritmo de aprendizaje automático encuentra patrones en tus datos y los convierte en aquellas instrucciones que no podrías escribir tú mismo. que \n \n AI te permite automatizar lo inefable. AI te permite automatizar lo inefable. ¿Por qué es emocionante? se trata de expresar nuestros deseos a las computadoras de una manera que no podíamos antes. nos encanta hacer que las computadoras hagan cosas por nosotros. pero ¿cómo podemos dar instrucciones si las instrucciones son realmente difíciles de pensar? AI y aprendizaje automático son sobre automatizar lo inefable. Se trata de explicarse usando ejemplos en lugar de instrucciones. Esto desbloquea una enorme clase de tareas que no podíamos conseguir que las computadoras nos ayudaran en el pasado porque no podíamos expresar las instrucciones. Ahora todas estas tareas se hacen posibles - el aprendizaje automático representa un salto fundamental en el progreso humano.