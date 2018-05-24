A explicação mais simples do aprendizado de máquina que você já leu

Você provavelmente já ouviu falar de aprendizado de máquina e inteligência artificial, mas você tem certeza de que sabe o que são?Se você está lutando para fazer sentido deles, você não está sozinho.Há um monte de buzz que torna difícil dizer o que é ciência e o que é ficção científica. \n \n O aprendizado de máquina é essencialmente uma coisa-labeler. O aprendizado de máquina é essencialmente uma coisa-labeler. Eu sou um estatista e neurocientista por treinamento, e nós, estatistas, temos uma reputação por escolher os nomes mais secos, mais aborrecidos para as coisas. Nós gostamos de fazer exatamente o que diz na lata. Ao contrário da crença popular, o aprendizado de máquina não é uma caixa mágica de magia, nem é a razão para US $ 30 bilhões em financiamento de VC. Em seu núcleo, o aprendizado de máquina é apenas uma , tomando sua descrição de algo e dizendo-lhe que rótulo deve obter. O que soa muito menos interessante do que o que você lê em Hacker News. Mas você teria ficado animado o suficiente para ler sobre este tópico se o chamássemos de item-labelling em primeiro lugar? provavelmente não, o que mostra que um pouco de marketing e deslumbramento pode ser útil para obter esta tecnologia a atenção que merece (embora não pelas razões que você possa pensar). thing-labeler \n \n É fenomenalmente útil, mas não tão sci-fi como parece. É fenomenalmente útil, mas não tão sci-fi como parece. Enquanto os acadêmicos argumentam sobre as nuances do que a IA é e não é, a indústria está usando o termo para se referir a um tipo específico de aprendizado de máquina. Na verdade, a maior parte do tempo as pessoas apenas as usam de forma intercambiável, e eu posso viver com isso. Então a IA também é sobre rotulagem de coisas. Você esperava robôs? Algo de ficção científica com uma mente própria, algo humanoide? Bem, a IA de hoje não é isso. Mas somos uma espécie que vê traços humanos em tudo. Nós vemos rostos em brinde, corpos em nuvens, e se eu costurei dois botões em um sapato, eu poderia acabar falando com isso. Que a boneca de sapato não é uma pessoa, e nem é IA - é importante manter isso em mente. É isso um letdown Deixe-me mostrar-lhe por que você deve estar animado.O que você vê na foto? Agora, diga-me o que seu cérebro fez com esses pixels para obter essa resposta. Você simplesmente pegou alguns dados bastante complexos através de seus sentidos e, como se por mágica, você o rotulou “gato”. que era tão fácil para você! \n \n O aprendizado de máquina é um novo paradigma de programação, uma nova maneira de comunicar seus desejos a um computador. O aprendizado de máquina é um novo paradigma de programação, uma nova maneira de comunicar seus desejos a um computador. Na abordagem de programação tradicional, um programador pensaria duro sobre os pixels e os rótulos, comunicaria com o universo, canalizaria inspiração e, finalmente, elaboraria um modelo. Um modelo é uma receita que um computador usa para converter dados em rótulos.É apenas algum código que a máquina usa para converter entradas em saídas, e poderia ser feito à mão por um programador ou aprendido a partir de dados por um algoritmo. Mas pense sobre o que essas instruções seriam.O que você está realmente fazendo com esses pixels? Você pode expressá-lo? E agora ele só funciona, você nem sabe como fazê-lo. Essa receita é bastante difícil de encontrar. Eons da Evolução \n \n Explique com exemplos, não com instruções. Explique com exemplos, não com instruções. Não seria melhor se você pudesse simplesmente dizer ao computador: “Aqui, olhe para um monte de exemplos de gatos, olhe para um monte de exemplos de não-gatos, e apenas descubra você mesmo”? é a essência do aprendizado de máquina. É um paradigma de programação completamente diferente. Agora, em vez de dar instruções explícitas, você programa com exemplos e o algoritmo de aprendizado de máquina encontra padrões em seus dados e os transforma naquelas instruções que você não poderia escrever sozinho. Esse \n \n A AI permite automatizar o inefável. A AI permite automatizar o inefável. É sobre expressar nossos desejos aos computadores de uma forma que não podíamos antes.Adoramos fazer com que os computadores façam coisas por nós.Mas como podemos possivelmente dar instruções se as instruções são realmente difíceis de pensar? A IA e o aprendizado de máquina são sobre automatizar o inefável. Eles são sobre se explicar usando exemplos em vez de instruções. Isso desbloqueia uma enorme classe de tarefas que não conseguíamos obter computadores para nos ajudar com no passado porque não conseguíamos expressar as instruções.Agora todas essas tarefas se tornam possíveis - o aprendizado de máquina representa um salto fundamental no progresso humano.