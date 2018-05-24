79,457 leituras

A explicação mais simples do aprendizado de máquina que você já leu

by
byCassie Kozyrkov@kozyrkov

Chief Decision Intelligence Engineer

2018/05/24
featured image - A explicação mais simples do aprendizado de máquina que você já leu
Cassie Kozyrkov

About Author

Cassie Kozyrkov HackerNoon profile picture
Cassie Kozyrkov@kozyrkov

Chief Decision Intelligence Engineer

Read my storiesAbout @kozyrkov

COMENTARIOS

avatar

Rótulos

machine-learning#artificial-intelligence#machine-learning#what-is-ml#thing-labeler#ml-explanation

ESTE ARTIGO FOI APRESENTADO EM

Arweave
viewblock
ViewBlock
TerminalTerminalLiteLite

Related Stories