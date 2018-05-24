মেশিন শেখার সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা আপনি কখনও পড়বেন

আপনি সম্ভবত মেশিন শিখা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে শুনেছেন, কিন্তু আপনি কি নিশ্চিত যে আপনি জানেন তারা কি? যদি আপনি তাদের ব্যাখ্যা করার জন্য লড়াই করছেন, আপনি একা নন। \n \n মেশিন শিখা মূলত একটি জিনিস-ব্যাগার। মেশিন শিখা মূলত একটি জিনিস-ব্যাগার। আমি প্রশিক্ষণ দ্বারা একটি পরিসংখ্যানবিদ এবং নিউরো বিজ্ঞানী, এবং আমরা পরিসংখ্যানবিদদের জিনিসগুলির জন্য সবচেয়ে শুকনো, সবচেয়ে বিরক্তিকর নামগুলি নির্বাচন করার জন্য একটি খ্যাতি আছে. আমরা ঠিক যা টিনে বলা হয় তা করতে পছন্দ করি। জনপ্রিয় বিশ্বাসের বিপরীতে, মেশিন লার্নিং একটি জাদু বাক্স নয়, এটি 30 বিলিয়ন ডলারের ভিসি অর্থায়নের কারণও নয়। , কিছু সম্পর্কে আপনার বর্ণনা গ্রহণ করে এবং আপনাকে যে লেবেলটি পেতে হবে তা বলুন. যা আপনি হ্যাকার নিউজে যা পড়েন তার চেয়ে অনেক কম আকর্ষণীয় মনে হয়. কিন্তু আপনি কি এই বিষয়টি সম্পর্কে পড়তে যথেষ্ট উত্তেজিত হয়েছেন যদি আমরা এটি প্রথম স্থানে জিনিস লেবেলিং বলে ডাকতাম? সম্ভবত না, যা দেখায় যে কিছু বিপণন এবং বিস্ময় এই প্রযুক্তির দরকারি মনোযোগ পেতে উপকারী হতে পারে (যদিও আপনি মনে করতে পারেন যে কারণগুলির জন্য নয়)। thing-labeler \n \n এটি অবিশ্বাস্যভাবে উপকারী, কিন্তু এটি যতটা সায়েন্স ফিকচার নয় যতটা এটি শুনতে পায়। এটি অবিশ্বাস্যভাবে উপকারী, কিন্তু এটি যতটা সায়েন্স ফিকচার নয় যতটা এটি শুনতে পায়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আই) সম্পর্কে কি? যখন একাডেমিকরা বিতর্ক করছে যে আইআই কি এবং কি না, শিল্প একটি নির্দিষ্ট ধরনের মেশিন শিখার জন্য এই শব্দটি ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ সময় মানুষ তাদেরকে কেবল বিনিময়ে ব্যবহার করে, এবং আমি এর সাথে বাস করতে পারি। তাই আইআই জিনিসগুলির জন্যও আছে। আপনি রোবটের জন্য আশা করতেন? নিজের মন, মানবিক কিছু সঙ্গে কিছু সায়ফাই? ঠিক আছে, আজকের আইআই সেটা নয়। কিন্তু আমরা এমন একটি প্রজাতি যা সবকিছুতে মানবিক বৈশিষ্ট্যগুলি দেখে। আমরা টোস্টে মুখ দেখি, মেঘে শরীর, এবং যদি আমি একটি চোখের উপর দুটি বোতাম ঢালাই করি, আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব কেন আপনি উৎসাহিত হতে হবে. আপনি ছবিতে কি দেখেন? এই ধরনের প্রাণী কি? সহজ, হ্যাঁ? এখন আপনার মস্তিষ্ক সেই উত্তর পেতে সেই পিক্সেলগুলির সাথে কি করেছে তা বলুন। আপনি কেবলমাত্র আপনার অনুভূতিগুলির মাধ্যমে কিছু বেশ জটিল ডেটা গ্রহণ করেছেন এবং, যেন জাদু দ্বারা, আপনি এটি 'ক্যাট' লেবেল করেছিলেন, যা আপনার জন্য খুব সহজ ছিল! আমরা যদি একটি কম্পিউটারকে একই কাজ করতে চেয়ে থাকতাম, ছবিগুলি (ল্যাবেল) ক্যাট / না-ক্যাট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করতে? \n \n মেশিন শিখা একটি নতুন প্রোগ্রামিং প্যার্যাডাম, একটি নতুন উপায় আপনার ইচ্ছা একটি কম্পিউটারে যোগাযোগ। মেশিন শিখা একটি নতুন প্রোগ্রামিং প্যার্যাডাম, একটি নতুন উপায় আপনার ইচ্ছা একটি কম্পিউটারে যোগাযোগ। ঐতিহ্যগত প্রোগ্রামিং পদ্ধতিতে, একটি প্রোগ্রামার পিক্সেল এবং লেবেলগুলি সম্পর্কে কঠোরভাবে চিন্তা করবে, মহাবিশ্বের সাথে যোগাযোগ করবে, অনুপ্রেরণা চ্যানেল করবে এবং অবশেষে একটি মডেল হ্যান্ডলাইট করবে। একটি মডেল একটি রেসিপি যা একটি কম্পিউটার ডেটাকে লেবেলগুলিতে রূপান্তর করতে ব্যবহার করে. এটি কেবলমাত্র কিছু কোড যা মেশিনটি ইনপুটগুলি আউটপুটে রূপান্তর করতে ব্যবহার করে, এবং এটি একটি প্রোগ্রামার দ্বারা হ্যান্ডলাইট বা একটি অ্যালগরিদম দ্বারা ডেটা থেকে শিখতে পারে। কিন্তু চিন্তা করুন যে সেই নির্দেশাবলী কি হবে. আপনি আসলে এই পিক্সেলগুলির সাথে কি করছেন? আপনি এটি প্রকাশ করতে পারেন? আপনার মস্তিষ্কের সুবিধা ছিল এবং এখন এটি শুধু কাজ করে, আপনি এমনকি জানেন না কিভাবে এটি কাজ করে. সেই রেসিপি আসা বেশ কঠিন। Eons এর বিবর্তন \n \n উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করুন, নির্দেশনা নয়। উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করুন, নির্দেশনা নয়। আপনি যদি কম্পিউটারকে বলতে পারতেন, "এখানে, বিড়ালগুলির একটি বহু উদাহরণ দেখুন, অ- বিড়ালগুলির একটি বহু উদাহরণ দেখুন, এবং নিজেরাই এটি আবিষ্কার করুন"? এটি একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রোগ্রামিং প্যারাডাম। এখন, স্পষ্ট নির্দেশাবলী দেওয়ার পরিবর্তে, আপনি উদাহরণ দিয়ে প্রোগ্রাম করেন এবং মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম আপনার ডেটাতে মডেলগুলি খুঁজে পায় এবং আপনি নিজেই লিখতে পারবেন না এমন নির্দেশাবলীগুলিতে তাদের রূপান্তর করে। এই \n \n AI আপনাকে অসম্ভবকে স্বয়ংক্রিয় করতে দেয়। AI আপনাকে অসম্ভবকে স্বয়ংক্রিয় করতে দেয়। কেন এটা উত্তেজনাপূর্ণ? এটি কম্পিউটারের কাছে এমনভাবে আমাদের ইচ্ছা প্রকাশ করার কথা যা আমরা আগে করতে পারিনি. আমরা কম্পিউটারগুলি আমাদের জন্য জিনিসগুলি করতে পছন্দ করি. কিন্তু আমরা কিভাবে নির্দেশাবলী দিতে পারি যদি নির্দেশাবলী সত্যিই চিন্তা করা কঠিন হয়? এআই এবং মেশিন লার্নিং অটোমেশন করার কথা। তারা নির্দেশাবলী পরিবর্তে উদাহরণ ব্যবহার করে নিজেকে ব্যাখ্যা করার কথা। এটি একটি বিশাল শ্রেণীর কাজগুলি খুলে দেয় যা আমরা অতীতে কম্পিউটারগুলি আমাদের সাহায্য করতে পারিনি কারণ আমরা নির্দেশাবলী প্রকাশ করতে পারিনি।