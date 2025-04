La chiarezza normativa definirà i portafogli crittografici nel 2025

Se hai trascorso molto tempo nell'ecosistema Web3, probabilmente hai la sensazione che siamo a un punto di svolta da un po' di tempo. Mentre il controllo normativo matura da una giurisdizione all'altra, un settore che sente la pressione è quello dei fornitori di portafogli digitali.





I wallet sono al centro di Web3 per motivi evidenti. Senza di essi, non puoi trasferire, effettuare transazioni, scambiare, effettuare onboarding, incassare o archiviare le tue criptovalute e i tuoi monkey jpeg. Per questo motivo, non sorprende scoprire che i principali provider di wallet come MetaMask hanno avuto successo con 100 milioni di utenti perfezionando le interazioni DeFi basate su browser. Allo stesso modo, Trust Wallet ha ricavato 70 milioni di utenti tramite il dominio mobile.





Anche i wallet degli exchange svolgono un ruolo importante nello spazio dei wallet, sebbene perseguano strategie diverse. Il wallet di Coinbase sfrutta la sua enorme base di utenti degli exchange per semplificare l'onboarding, mentre Crypto.com si concentra sul rendere la DeFi accessibile agli utenti al dettaglio. Entrambi sanno che i loro clienti sceglieranno la comodità rispetto alla decentralizzazione (anche se non sono necessariamente contrari a quest'ultima).





Queste scelte tecniche affrontano uno stress test normativo. Ad esempio, la spinta del Brasile a limitare i portafogli self-custody minaccia il modello non affidatario in quella regione. Ciò significherebbe niente più MetaMask per i cittadini di questo paese.





Dall'altra parte dell'oceano, l'Europa Mercati delle criptovalute (MiCA) le normative hanno già costretto Tether a rilassarsi la sua stablecoin UE, che ha portato la società offrire riscatto del suo token EURT. Queste mosse espongono una debolezza fondamentale: i regolatori possono prendere di mira le interfacce degli utenti per accedere a Web3, anche se non possono controllare i protocolli sottostanti. L'applicazione di MiCA ha già spinto i principali attori a riconsiderare la loro presenza regionale.





Naturalmente, non ci sono tutte le bandiere rosse. Considerate la lungimiranza di Singapore Progetto Guardiano , che abbraccia gli elementi più desiderabili del Web3. Ma indipendentemente da ciò, saranno i progetti ben preparati per la chiarezza normativa ad avere potere di resistenza.





Stellar è unica perché è stata creata quando la maggior parte delle persone ignorava la regolamentazione. Il team ha pensato che alla fine le istituzioni avrebbero voluto i vantaggi delle criptovalute senza i grattacapi della conformità. Lanciata a marzo 2024, la nuova piattaforma di contratti intelligenti Stellar Soroban adotta lo stesso approccio pratico alla DeFi. Invece di combattere i regolatori, la blockchain Stellar fornisce alle istituzioni gli strumenti per creare applicazioni che funzionano all'interno delle regole esistenti.

Portafogli Web3 su Stellar

Portafoglio cargo è un portafoglio di estensione del browser non-custodial creato per l'ecosistema Stellar. Con il pieno supporto delle ultime funzionalità di Soroban, Freighter è rapidamente diventato il portafoglio di riferimento per l'ecosistema DeFi emergente su Stellar sia tra gli utenti che tra gli sviluppatori.





Portafoglio Lobstr è il portafoglio mobile-first più popolare, progettato esplicitamente per Stellar. La sua interfaccia intuitiva semplifica la gestione di Stellar Lumens (XLM) e asset basati su Stellar, e l'exchange integrato nel portafoglio consente agli utenti di scambiare asset direttamente all'interno dell'app.





Portafoglio solare , sviluppato da SatoshiPay, è un altro portafoglio specifico di Stellar. Il team ha creato Solar con velocità, un'esperienza utente fluida al centro e un'integrazione integrata con Stellar Decentralized Exchange (DEX).





Portafoglio di fiducia è un prodotto Binance che supporta anche gli asset Stellar. Con un'interfaccia user-friendly, questo portafoglio semplifica la gestione dei propri asset Stellar sia per i principianti che per gli utenti esperti.

Conformità o progettazione?

DeFi ha cambiato il modo in cui funzionano i wallet. MetaMask è nato come un semplice gestore di chiavi, ma ora puoi scambiare token e mettere in stake asset nell'interfaccia. Trust Wallet ha aggiunto un browser DApp perché gli utenti continuavano a chiedere un accesso più facile ai protocolli DeFi.





Questo cambiamento è importante perché sono i wallet, non i protocolli, a dare forma al modo in cui la maggior parte delle persone usa DeFi. Prova a spiegare gli smart contract di Uniswap a un nuovo utente. Al contrario, gli utenti capiscono il pulsante "Swap" nel loro wallet.





Ma ecco il problema: interfacce migliori attraggono l'attenzione dei regolatori. Ai regolatori non importa molto dei protocolli grezzi. A loro importa degli strumenti che le persone usano per spostare denaro. Quando quegli strumenti sembrano app bancarie, vengono trattati come banche.





Il CFPB ha chiarito questo con la loro regola del novembre 2024, se stai elaborando oltre 50 milioni di transazioni annuali, ora sei sotto la supervisione federale. Stiamo parlando di sette grandi aziende che controllano il 98% del mercato dei portafogli digitali.





Cosa significa questo in pratica? Questi provider di wallet necessitano di una sicurezza estrema, tra cui crittografia, tokenizzazione, autenticazione multifattoriale e monitoraggio in tempo reale. Il CFPB sta indagando su tutto, dalle pratiche sulla privacy al modo in cui queste aziende gestiscono le frodi.





È interessante notare che la norma esclude esplicitamente le transazioni crittografiche. Il CFPB ammette di aver bisogno di più dati prima di affrontare gli asset digitali. Tuttavia, dal 9 gennaio 2025, assisteremo a una supervisione completa in stile bancario per i flussi di pagamento tradizionali tramite queste interfacce.





Il messaggio è chiaro: costruisci un'interfaccia abbastanza popolare per spostare denaro e ti troverai di fronte a un controllo a livello di banca. Di recente, il CFPB ha lanciato un'altra iniziativa per esaminare le protezioni della privacy nei pagamenti digitali.

Stellar Soroban offre una via di mezzo per la DeFi conforme

Di Soroban Lancio marzo 2024 trasforma ciò che è possibile per i portafogli digitali nell'ecosistema Stellar. I portafogli inizieranno ad aggiornarsi per supportare le capacità di Soroban, che includono Portafogli intelligenti basati su WebAuthn e diretto Integrazione del protocollo DeFi Stellar offre prestazioni a 10 TPS su Soroban (insieme agli attuali 200 TPS di Stellar).





La Fondazione per lo Sviluppo Stellare Fondo per l'adozione di Soroban da 100 milioni di dollari amplia inoltre strategicamente le risorse disponibili per i team che mirano ad ampliare le funzionalità del portafoglio mantenendo al contempo gli standard di sicurezza di cui le istituzioni hanno bisogno.





Soroban risolve un problema reale: le istituzioni non hanno bisogno di un'altra catena ad alto rendimento con sicurezza discutibile. Hanno bisogno di infrastrutture per creare prodotti finanziari sofisticati, soddisfacendo al contempo i requisiti di conformità. I wallet abilitati a Soroban offrono esattamente questo, combinando i solidi strumenti di conformità di Stellar con la programmabilità richiesta dalla finanza moderna. Non è la soluzione più appariscente, ma potrebbe essere la più pratica.

Dove vanno i portafogli adesso

Stiamo andando verso una divisione nel modo in cui le persone accedono alle risorse digitali. Se vuoi usare DeFi senza restrizioni, dovrai capire i wallet non-custodial e probabilmente rinunciare a un po' di comodità. Se vuoi qualcosa di più simile al banking tradizionale, usa interfacce regolamentate come il wallet di Coinbase o strumenti basati su Stellar.





Non è necessariamente un male. Banche e denaro contante coesistono da secoli. DeFi e strumenti crittografici regolamentati faranno lo stesso. Ciò che conta è che gli utenti comprendano i compromessi che stanno facendo con ogni scelta.





Il vero test arriva ora: i team di wallet troveranno il modo di soddisfare i regolatori senza sacrificare ciò che rende potente la DeFi? Oppure la regolamentazione costringerà gli utenti a scegliere tra comodità e controllo? Chiunque costruisca wallet oggi deve rispondere a queste domande.