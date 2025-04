Regulatorisk klarhed vil definere Crypto Wallets i 2025

Hvis du har brugt meget tid i Web3-økosystemet, føler du sandsynligvis, at vi har været på et vendepunkt i nogen tid nu. Efterhånden som reguleringskontrol modnes fra den ene jurisdiktion til den næste, føler én sektor presset, er udbydere af digitale tegnebøger.





Tegnebøger er kernen i Web3 af åbenlyse årsager. Uden dem kan du ikke overføre, handle, udveksle, ombord, udbetale eller gemme dine krypto- og abe-jpegs. Af den grund er det ikke overraskende at erfare, at top wallet-udbydere som MetaMask fandt succes hos 100 millioner brugere ved at perfektionere browserbaserede DeFi-interaktioner. På samme måde udskårede Trust Wallet 70 millioner brugere gennem mobil dominans.





Exchange tegnebøger spiller også en stor rolle i tegnebogen, selvom de forfølger forskellige strategier. Coinbases tegnebog udnytter sin enorme udvekslingsbrugerbase til at forenkle onboarding, mens Crypto.com fokuserer på at gøre DeFi tilgængelig for detailbrugere. Begge ved, at deres kunder vil vælge bekvemmelighed frem for decentralisering (selvom de ikke nødvendigvis er imod sidstnævnte).





Disse tekniske valg står over for en regulatorisk stresstest. For eksempel Brasiliens fremstød for at begrænse selvforsorgs-punge truer den ikke-frihedsberøvende model i den region. Det ville ikke betyde mere MetaMask for dette lands borgere.





På den anden side af havet, Europas Markeder for kryptoaktiver (MiCA) regler har allerede tvunget Tether til vind ned sin EU stablecoin, hvilket resulterer i virksomheden tilbyder forløsning af dets EURT-token. Disse tiltag afslører en kernesvaghed: regulatorer kan målrette brugernes grænseflader for at få adgang til Web3, selvom de ikke kan kontrollere de underliggende protokoller. MiCA-håndhævelse har allerede fået store aktører til at genoverveje deres regionale tilstedeværelse.





Selvfølgelig er der ikke alle røde flag. Overvej Singapores fremadrettede tankegang Projektværge , som omfatter de mest ønskværdige elementer i Web3. Men uanset hvad, så vil det være de projekter, der er velforberedte til lovgivningsmæssig klarhed, der har udholdenhed.





Stellar er unik, fordi den blev bygget tilbage, da de fleste mennesker ignorerede regulering. Holdet regnede med, at institutioner i sidste ende ville have fordelene ved krypto uden hovedpine ved overholdelse. Lanceret i marts 2024 tager den nye Stellar smarte kontraktplatform Soroban den samme praktiske tilgang til DeFi. I stedet for at bekæmpe regulatorer giver Stellar blockchain institutioner værktøjerne til at bygge applikationer, der fungerer inden for eksisterende regler.

Web3 Wallets på Stellar

Fragtbog er en ikke-forvarende browserudvidelses-pung bygget til Stellar-økosystemet. Med fuld understøttelse af Sorobans seneste funktioner er Freighter hurtigt blevet go-to-pungen for det nye DeFi-økosystem på Stellar blandt både brugere og udviklere.





Lobstr tegnebog er den mest populære mobil-første pung, der er eksplicit designet til Stellar. Dens brugervenlige grænseflade gør det nemt at administrere Stellar Lumens (XLM) og Stellar-baserede aktiver, og tegnebogens indbyggede børs giver brugerne mulighed for at handle aktiver direkte i appen.





Solar tegnebog , udviklet af SatoshiPay, er en anden Stellar-specifik tegnebog. Holdet byggede Solar med hastighed, en problemfri brugeroplevelse i sin kerne og indbygget integration med Stellar Decentralized Exchange (DEX).





Trust Wallet er et Binance-produkt, der også understøtter Stellar-aktiver. Med en brugervenlig grænseflade gør denne pung det nemt for både begyndere og erfarne brugere at administrere deres Stellar-aktiver.

Compliance eller design?

DeFi ændrede måden punge fungerer på. MetaMask startede som en simpel nøglemanager, men nu kan du bytte tokens og indsatsaktiver i grænsefladen. Trust Wallet tilføjede en DApp-browser, fordi brugere blev ved med at bede om lettere adgang til DeFi-protokoller.





Dette skift betyder noget, fordi tegnebøger, ikke protokoller, former, hvordan de fleste mennesker bruger DeFi. Prøv at forklare Uniswaps smarte kontrakter til en ny bruger. Til sammenligning forstår brugerne "Swap"-knappen i deres pung.





Men her er problemet: bedre grænseflader tiltrækker lovgivningsmæssig opmærksomhed. Regulatorer er ligeglade med råprotokoller. De bekymrer sig om de værktøjer, folk bruger til at flytte penge. Når disse værktøjer ligner bankapps, bliver de behandlet som banker.





CFPB gjorde dette klart med deres november 2024-regel – hvis du behandler over 50 millioner årlige transaktioner, er du nu under føderalt tilsyn. Vi taler om syv store virksomheder, der kontrollerer 98 % af markedet for digitale tegnebøger.





Hvad betyder det i praksis? Disse tegnebogsudbydere har brug for hardcore sikkerhed, herunder kryptering, tokenisering, multi-faktor godkendelse og realtidsovervågning. CFPB undersøger alt fra privatlivspraksis til, hvordan disse virksomheder håndterer svindel.





Interessant nok udelukker reglen eksplicit kryptotransaktioner. CFPB indrømmer, at det har brug for flere data, før de tackler digitale aktiver. Fra den 9. januar 2025 vil vi dog se komplet banktilsyn med traditionelle betalingsstrømme gennem disse grænseflader.





Budskabet er klart: Byg en interface, der er populær nok til at flytte penge, og du vil blive undersøgt på bankniveau. For nylig lancerede CFPB endnu et initiativ til at undersøge beskyttelse af privatlivets fred i digitale betalinger.

Stellar Soroban tilbyder en mellemting for kompatibel DeFi

Sorobans Lancering marts 2024 transformerer, hvad der er muligt for digitale tegnebøger i Stellars økosystem. Tegnebøger vil begynde at opgradere for at understøtte Sorobans muligheder, som inkluderer WebAuthn-drevne smarte tegnebøger og direkte DeFi protokol integration . Stellar leverer ydeevne ved 10 TPS på Soroban (sammen med Stellars eksisterende 200 TPS).





Stellar Development Foundation's $100 millioner Soroban Adoptionsfond udvider også strategisk de ressourcer, der er tilgængelige for teams, der sigter mod at udvide tegnebogens muligheder, samtidig med at de opretholder de sikkerhedsstandarder, institutioner har brug for.





Soroban løser et reelt problem: Institutioner har ikke brug for endnu en high-throughput-kæde med tvivlsom sikkerhed. De har brug for infrastruktur til at bygge sofistikerede finansielle produkter, mens de opfylder deres overholdelseskrav. Soroban-aktiverede tegnebøger leverer netop det – kombinerer Stellars robuste compliance-værktøjer med den programmerbarhed, som moderne økonomi kræver. Det er ikke den mest prangende løsning, men det er måske den mest praktiske.

Hvor punge bliver næste gang

Vi er på vej mod en splittelse i, hvordan folk får adgang til digitale aktiver. Hvis du vil bruge DeFi uden begrænsninger, bliver du nødt til at finde ud af ikke-depotpunge og sandsynligvis give afkald på noget bekvemmelighed. Hvis du vil have noget mere som traditionel bankvirksomhed, så brug regulerede grænseflader som Coinbases tegnebog eller værktøjer bygget på Stellar.





Det er ikke nødvendigvis dårligt. Banker og kontanter har eksisteret side om side i århundreder. DeFi og regulerede kryptoværktøjer vil gøre det samme. Det vigtige er, at brugerne forstår de afvejninger, de foretager med hvert valg.





Den rigtige test kommer dernæst: vil tegnebogshold finde måder at tilfredsstille regulatorer uden at ofre det, der gør DeFi kraftfuld? Eller vil regulering tvinge brugerne til at vælge mellem bekvemmelighed og kontrol? Enhver, der bygger tegnebøger i dag, skal besvare disse spørgsmål.