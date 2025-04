Qartësia rregullatore do të përcaktojë kuletat kripto në 2025

Nëse keni kaluar shumë kohë në ekosistemin Web3, ka të ngjarë të ndjeni se kemi qenë në një pikë kthese për disa kohë tani. Ndërsa shqyrtimi rregullator maturohet nga një juridiksion në tjetrin, një sektor që ndjen presionin janë ofruesit e portofolit dixhital.





Kuletat janë në thelb të Web3 për arsye të dukshme. Pa to, ju nuk mund të transferoni, të kryeni transaksione, të shkëmbeni, të futeni në bord, të nxirrni para ose të ruani kripto-mat tuaja dhe jpeg-të e majmunëve. Për këtë arsye, nuk është befasuese të mësosh se ofruesit kryesorë të portofolit si MetaMask gjetën sukses me 100 milion përdorues duke përsosur ndërveprimet DeFi të bazuara në shfletues. Në mënyrë të ngjashme, Trust Wallet krijoi 70 milion përdorues përmes dominimit të celularit.





Kuletat e këmbimit gjithashtu luajnë një rol masiv në hapësirën e portofolit, megjithëse ato ndjekin strategji të ndryshme. Portofoli i Coinbase shfrytëzon bazën e tij të madhe të përdoruesve të shkëmbimit për të thjeshtuar hyrjen në bord, ndërsa Crypto.com fokusohet në bërjen e DeFi të aksesueshme për përdoruesit me pakicë. Të dy e dinë që klientët e tyre do të zgjedhin komoditetin mbi decentralizimin (edhe pse nuk janë domosdoshmërisht kundër këtij të fundit).





Këto zgjedhje teknike përballen me një test stresi rregullator. Për shembull, shtytja e Brazilit për të kufizuar kuletat e vetë-kujdesit kërcënon modelin jo-kujdestar në atë rajon. Kjo do të thotë se nuk ka më MetaMask për qytetarët e këtij vendi.





Përtej oqeanit, të Evropës Tregjet në asetet kripto (MiCA) rregulloret tashmë e kanë detyruar Tether të qetësohet monedhën e saj të qëndrueshme në BE, që rezulton në kompani duke ofruar shpengim të tokenit të tij EURT. Këto lëvizje ekspozojnë një dobësi thelbësore: rregullatorët mund të synojnë ndërfaqet e përdoruesve për të hyrë në Web3, edhe nëse ata nuk mund të kontrollojnë protokollet themelore. Zbatimi i MiCA-s ka nxitur tashmë lojtarët kryesorë të rishqyrtojnë praninë e tyre rajonale.





Sigurisht, nuk janë të gjithë flamujt e kuq. Merrni parasysh të menduarit përpara të Singaporit Kujdestari i Projektit , e cila përfshin elementet më të dëshirueshme të Web3. Por pavarësisht kësaj, do të jenë projektet që janë mirëpërgatitur për qartësi rregullatore që kanë fuqi të qëndrueshme.





Stellar është unik sepse u ndërtua kur shumica e njerëzve injoruan rregulloren. Ekipi kuptoi se institucionet do të dëshironin përfundimisht përfitimet e kriptos pa dhimbjet e kokës së pajtueshmërisë. E lançuar në mars 2024, platforma e re e kontratave inteligjente Stellar Soroban merr të njëjtën qasje praktike për DeFi. Në vend që të luftojë rregullatorët, blockchain Stellar u jep institucioneve mjetet për të ndërtuar aplikacione që funksionojnë brenda rregullave ekzistuese.

Kuletat Web3 në Stellar

Portofoli i mallrave është një portofol shtesë i shfletuesit jo-kujdestar i ndërtuar për ekosistemin Stellar. Me mbështetjen e plotë të veçorive më të fundit të Soroban, Freighter është bërë shpejt portofoli i preferuar për ekosistemin në zhvillim DeFi në Stellar si nga përdoruesit ashtu edhe nga zhvilluesit.





Portofoli Lobstr është portofoli më i popullarizuar i celularit të parë i krijuar në mënyrë eksplicite për Stellar. Ndërfaqja e tij miqësore për përdoruesit e bën të thjeshtë administrimin e Stellar Lumens (XLM) dhe aseteve të bazuara në Stellar, dhe shkëmbimi i integruar i portofolit i lejon përdoruesit të tregtojnë aktivet direkt brenda aplikacionit.





Portofoli diellor , i zhvilluar nga SatoshiPay, është një tjetër portofol specifik për Stellar. Ekipi ndërtoi Solar me shpejtësi, një përvojë të qetë përdoruesi në thelb të tij dhe integrim të integruar me Stellar Decentralized Exchange (DEX).





Besoni portofolin është një produkt Binance që mbështet gjithashtu asetet Stellar. Me një ndërfaqe miqësore për përdoruesit, kjo portofol e bën të lehtë për fillestarët dhe përdoruesit me përvojë të menaxhojnë asetet e tyre Stellar.

Pajtueshmëri apo dizajn?

DeFi ndryshoi mënyrën e funksionimit të kuletave. MetaMask filloi si një menaxher i thjeshtë kyç, por tani ju mund të shkëmbeni argumentet dhe aktivet e aksioneve në ndërfaqe. Trust Wallet shtoi një shfletues DApp sepse përdoruesit vazhdonin të kërkonin qasje më të lehtë në protokollet DeFi.





Ky ndryshim ka rëndësi sepse kuletat, jo protokollet, formojnë mënyrën se si shumica e njerëzve përdorin DeFi. Provoni t'i shpjegoni një përdoruesi të ri kontratat inteligjente të Uniswap. Për krahasim, përdoruesit e kuptojnë butonin "Swap" në portofolin e tyre.





Por këtu është problemi: ndërfaqet më të mira tërheqin vëmendjen rregullatore. Rregullatorët nuk kujdesen shumë për protokollet e papërpunuara. Ata kujdesen për mjetet që njerëzit përdorin për të lëvizur para. Kur ato mjete duken si aplikacione bankare, ato trajtohen si banka.





CFPB e bëri të qartë këtë me rregullin e tyre të nëntorit 2024 – nëse po përpunoni mbi 50 milionë transaksione vjetore, tani jeni nën mbikëqyrjen federale. Po flasim për shtatë kompani të mëdha që kontrollojnë 98% të tregut të portofolit dixhital.





Çfarë do të thotë kjo në praktikë? Këta ofrues të portofolit kanë nevojë për siguri të fortë, duke përfshirë enkriptimin, tokenizimin, vërtetimin me shumë faktorë dhe monitorimin në kohë reale. CFPB po heton gjithçka, nga praktikat e privatësisë deri tek mënyra se si këto kompani trajtojnë mashtrimin.





Është interesante se rregulli përjashton në mënyrë eksplicite transaksionet kripto. CFPB pranon se ka nevojë për më shumë të dhëna përpara se të merret me asetet dixhitale. Megjithatë, që nga 9 janari 2025, do të shohim mbikëqyrje të plotë të stilit bankar për flukset tradicionale të pagesave përmes këtyre ndërfaqeve.





Mesazhi është i qartë: Ndërtoni një ndërfaqe mjaft popullore për lëvizjen e parave dhe do të përballeni me shqyrtimin e nivelit bankar. Së fundmi, CFPB nisi një iniciativë tjetër për të shqyrtuar mbrojtjen e privatësisë në pagesat dixhitale.

Stellar Soroban ofron një terren të mesëm për DeFi të pajtueshme

e Sorobanit Nisja në mars 2024 transformon atë që është e mundur për kuletat dixhitale në ekosistemin Stellar. Kuletat do të fillojnë të përmirësohen për të mbështetur aftësitë e Soroban, të cilat përfshijnë Kuletat inteligjente të fuqizuara nga WebAuthn dhe të drejtpërdrejtë Integrimi i protokollit DeFi . Stellar jep performancë në 10 TPS në Soroban (krahas 200 TPS ekzistuese të Stellar).





Fondacioni i Zhvillimit Yjor Fondi Soroban Adoption $100 milion gjithashtu zgjeron në mënyrë strategjike burimet e disponueshme për ekipet që synojnë të zgjerojnë aftësitë e portofolit duke ruajtur standardet e sigurisë që u nevojiten institucioneve.





Soroban zgjidh një problem të vërtetë: Institucionet nuk kanë nevojë për një zinxhir tjetër të performancës së lartë me siguri të dyshimtë. Ata kanë nevojë për infrastrukturë për të ndërtuar produkte financiare të sofistikuara duke përmbushur kërkesat e tyre të pajtueshmërisë. Kuletat e aktivizuara me Soroban ofrojnë pikërisht atë – duke kombinuar mjetet e fuqishme të pajtueshmërisë së Stellar me programueshmërinë që kërkon financa moderne. Nuk është zgjidhja më tërheqëse, por mund të jetë zgjidhja më praktike.

Ku shkojnë më pas kuletat

Ne po shkojmë drejt një ndarjeje në mënyrën se si njerëzit aksesojnë asetet dixhitale. Nëse dëshironi të përdorni DeFi pa kufizime, do t'ju duhet të kuptoni kuletat jo-kujdestare dhe ka të ngjarë të hiqni dorë nga një komoditet. Nëse dëshironi diçka më shumë si banka tradicionale, përdorni ndërfaqe të rregulluara si portofoli i Coinbase ose mjetet e ndërtuara në Stellar.





Kjo nuk është domosdoshmërisht e keqe. Bankat dhe paratë kanë bashkëjetuar me shekuj. DeFi dhe mjetet e rregulluara të kriptove do të bëjnë të njëjtën gjë. Ajo që ka rëndësi është që përdoruesit të kuptojnë kompromiset që po bëjnë me secilën zgjedhje.





Testi i vërtetë vjen më pas: a do të gjejnë ekipet e portofolit mënyra për të kënaqur rregullatorët pa sakrifikuar atë që e bën DeFi të fuqishëm? Apo rregullimi do t'i detyrojë përdoruesit të zgjedhin midis komoditetit dhe kontrollit? Kushdo që ndërton kuleta sot duhet t'u përgjigjet këtyre pyetjeve.