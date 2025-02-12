2025 年，监管清晰度将定义加密钱包

经过 Stellar5m2025/02/12
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Web3 钱包是 Web3 生态系统的核心。MetaMask 等顶级钱包提供商通过完善基于浏览器的 DeFi 交互，成功吸引了 1 亿用户。欧洲的加密资产市场 (MiCA) 法规已经迫使 Tether 停业。
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如果你在 Web3 生态系统中花了很多时间，你可能会觉得我们已经处于一个转折点一段时间了。随着监管审查从一个司法管辖区到另一个司法管辖区的成熟，感受到压力的一个行业是数字钱包提供商。


出于显而易见的原因，钱包是 Web3 的核心。没有它们，您就无法转账、交易、兑换、入驻、兑现或存储您的加密货币和 monkey jpeg。因此，得知 MetaMask 等顶级钱包提供商通过完善基于浏览器的 DeFi 交互而获得 1 亿用户的成功也就不足为奇了。同样，Trust Wallet 凭借移动端的优势吸引了 7000 万用户。


交易所钱包在钱包领域也扮演着重要角色，尽管它们奉行不同的策略。Coinbase 的钱包利用其庞大的交易所用户群来简化入门流程，而 Crypto.com 则专注于让散户用户能够使用 DeFi。两家公司都知道，他们的客户会选择便利性而不是去中心化（尽管他们并不一定反对后者）。


这些技术选择面临监管压力测试。例如，巴西推动限制自托管钱包威胁非监护模式在该地区。这意味着该国公民将无法再使用 MetaMask。


大洋彼岸的欧洲加密资产市场（MiCA）法规已经迫使 Tether 放松其欧盟稳定币，导致该公司提供救赎其 EURT 代币。这些举措暴露了一个核心弱点：监管机构可以针对用户访问 Web3 的界面，即使他们无法控制底层协议。MiCA 的执行已经促使主要参与者重新考虑其区域存在。


当然，并非所有情况都是危险信号。看看新加坡的前瞻性思维守护者计划，它囊括了 Web3 最令人向往的元素。但无论如何，为监管明确性做好充分准备的项目才具有持久力。


Stellar 的独特之处在于，它是在大多数人忽视监管的时代建立的。该团队认为，机构最终会希望享受加密货币的好处，而不必担心合规问题。新的 Stellar 智能合约平台 Soroban 于 2024 年 3 月推出，它对 DeFi 采取了同样的实用方法。Stellar 区块链不会与监管机构对抗，而是为机构提供工具，让他们能够构建在现有规则内运行的应用程序。

Stellar 上的 Web3 钱包

货轮钱包是一款为 Stellar 生态系统构建的非托管浏览器扩展钱包。凭借对 Soroban 最新功能的全面支持，Freighter 已迅速成为用户和开发人员在 Stellar 上新兴 DeFi 生态系统的首选钱包。


Lobstr 钱包是专为 Stellar 设计的最受欢迎的移动优先钱包。其用户友好的界面使管理 Stellar Lumens (XLM) 和基于 Stellar 的资产变得简单，并且钱包的内置交易所允许用户直接在应用程序内交易资产。


太阳能钱包由 SatoshiPay 开发的 Solar 是另一款 Stellar 专用钱包。该团队以速度、流畅的用户体验为核心，并与 Stellar 去中心化交易所 (DEX) 进行集成。


Trust 钱包是币安的一款产品，同时支持恒星币资产。这款钱包拥有用户友好的界面，让初学者和经验丰富的用户都可以轻松管理他们的恒星币资产。

合规还是设计？

DeFi 改变了钱包的工作方式。MetaMask 最初只是一个简单的密钥管理器，但现在您可以在界面中交换代币和质押资产。Trust Wallet 添加了 DApp 浏览器，因为用户一直要求更轻松地访问 DeFi 协议。


这种转变很重要，因为大多数人使用 DeFi 的方式是由钱包而不是协议决定的。试着向新用户解释 Uniswap 的智能合约。相比之下，用户更了解钱包中的“交换”按钮。


但问题是：更好的界面会吸引监管机构的注意力。监管机构不太关心原始协议。他们关心的是人们用来转移资金的工具。当这些工具看起来像银行应用程序时，它们就会像银行一样被对待。


消费者金融保护局明确了这一点根据其 2024 年 11 月的规定——如果您每年处理超过 5000 万笔交易，那么您现在将受到联邦监管。我们谈论的是控制 98% 数字钱包市场的七家大公司。


这在实践中意味着什么？这些钱包提供商需要硬核安全，包括加密、标记化、多因素身份验证和实时监控。CFPB 正在调查从隐私保护到这些公司如何处理欺诈等所有问题。


有趣的是，该规则明确排除了加密交易。CFPB 承认在处理数字资产之前需要更多数据。然而，从 2025 年 1 月 9 日起，我们将看到通过这些界面对传统支付流程进行完全的银行式监管。


信息很明确：建立一个足够流行的资金转移界面，你将面临银行级别的审查。最近，CFPB 发起了另一项计划，以审查数字支付中的隐私保护。

Stellar Soroban 为合规 DeFi 提供了中间立场

算盘2024 年 3 月发射改变了恒星生态系统中数字钱包的可能性。钱包将开始升级以支持 Soroban 的功能，其中包括由 WebAuthn 提供支持的智能钱包并直接DeFi 协议集成。Stellar 在 Soroban 上的性能为 10 TPS（与 Stellar 现有的 200 TPS 相比）。


恒星发展基金会1 亿美元算盘领养基金还战略性地扩大了可供团队使用的资源，旨在扩展钱包功能，同时保持机构所需的安全标准。


Soroban 解决了一个实际问题：机构不需要另一个安全性值得怀疑的高吞吐量链。他们需要基础设施来构建复杂的金融产品，同时满足合规性要求。支持 Soroban 的钱包正是满足了这一点——将 Stellar 强大的合规性工具与现代金融所需的可编程性相结合。这不是最华丽的解决方案，但可能是最实用的解决方案。

钱包的下一步发展方向

我们正走向人们访问数字资产的方式的分裂。如果你想不受限制地使用 DeFi，你需要弄清楚非托管钱包，并可能放弃一些便利。如果你想要更像传统银行的东西，请使用受监管的界面，如 Coinbase 的钱包或基于 Stellar 构建的工具。


这不一定是坏事。银行和现金已经共存了几个世纪。DeFi 和受监管的加密工具也会这样做。重要的是，用户要了解他们每次选择所做出的权衡。


接下来是真正的考验：钱包团队能否找到满足监管机构的方法，而不会牺牲 DeFi 的强大之处？还是监管会迫使用户在便利性和控制性之间做出选择？如今，任何开发钱包的人都必须回答这些问题。

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