2025 年，监管清晰度将定义加密钱包





如果你在 Web3 生态系统中花了很多时间，你可能会觉得我们已经处于一个转折点一段时间了。随着监管审查从一个司法管辖区到另一个司法管辖区的成熟，感受到压力的一个行业是数字钱包提供商。





出于显而易见的原因，钱包是 Web3 的核心。没有它们，您就无法转账、交易、兑换、入驻、兑现或存储您的加密货币和 monkey jpeg。因此，得知 MetaMask 等顶级钱包提供商通过完善基于浏览器的 DeFi 交互而获得 1 亿用户的成功也就不足为奇了。同样，Trust Wallet 凭借移动端的优势吸引了 7000 万用户。





交易所钱包在钱包领域也扮演着重要角色，尽管它们奉行不同的策略。Coinbase 的钱包利用其庞大的交易所用户群来简化入门流程，而 Crypto.com 则专注于让散户用户能够使用 DeFi。两家公司都知道，他们的客户会选择便利性而不是去中心化（尽管他们并不一定反对后者）。





这些技术选择面临监管压力测试。例如，巴西推动限制自托管钱包 威胁非监护模式 在该地区。这意味着该国公民将无法再使用 MetaMask。





大洋彼岸的欧洲 加密资产市场（MiCA） 法规已经迫使 Tether 放松 其欧盟稳定币，导致该公司 提供救赎 其 EURT 代币。这些举措暴露了一个核心弱点：监管机构可以针对用户访问 Web3 的界面，即使他们无法控制底层协议。MiCA 的执行已经促使主要参与者重新考虑其区域存在。





当然，并非所有情况都是危险信号。看看新加坡的前瞻性思维 守护者计划 ，它囊括了 Web3 最令人向往的元素。但无论如何，为监管明确性做好充分准备的项目才具有持久力。





Stellar 的独特之处在于，它是在大多数人忽视监管的时代建立的。该团队认为，机构最终会希望享受加密货币的好处，而不必担心合规问题。新的 Stellar 智能合约平台 Soroban 于 2024 年 3 月推出，它对 DeFi 采取了同样的实用方法。Stellar 区块链不会与监管机构对抗，而是为机构提供工具，让他们能够构建在现有规则内运行的应用程序。

Stellar 上的 Web3 钱包

货轮钱包 是一款为 Stellar 生态系统构建的非托管浏览器扩展钱包。凭借对 Soroban 最新功能的全面支持，Freighter 已迅速成为用户和开发人员在 Stellar 上新兴 DeFi 生态系统的首选钱包。





Lobstr 钱包 是专为 Stellar 设计的最受欢迎的移动优先钱包。其用户友好的界面使管理 Stellar Lumens (XLM) 和基于 Stellar 的资产变得简单，并且钱包的内置交易所允许用户直接在应用程序内交易资产。





太阳能钱包 由 SatoshiPay 开发的 Solar 是另一款 Stellar 专用钱包。该团队以速度、流畅的用户体验为核心，并与 Stellar 去中心化交易所 (DEX) 进行集成。





Trust 钱包 是币安的一款产品，同时支持恒星币资产。这款钱包拥有用户友好的界面，让初学者和经验丰富的用户都可以轻松管理他们的恒星币资产。

合规还是设计？

DeFi 改变了钱包的工作方式。MetaMask 最初只是一个简单的密钥管理器，但现在您可以在界面中交换代币和质押资产。Trust Wallet 添加了 DApp 浏览器，因为用户一直要求更轻松地访问 DeFi 协议。





这种转变很重要，因为大多数人使用 DeFi 的方式是由钱包而不是协议决定的。试着向新用户解释 Uniswap 的智能合约。相比之下，用户更了解钱包中的“交换”按钮。





但问题是：更好的界面会吸引监管机构的注意力。监管机构不太关心原始协议。他们关心的是人们用来转移资金的工具。当这些工具看起来像银行应用程序时，它们就会像银行一样被对待。





消费者金融保护局 明确了这一点 根据其 2024 年 11 月的规定——如果您每年处理超过 5000 万笔交易，那么您现在将受到联邦监管。我们谈论的是控制 98% 数字钱包市场的七家大公司。





这在实践中意味着什么？这些钱包提供商需要硬核安全，包括加密、标记化、多因素身份验证和实时监控。CFPB 正在调查从隐私保护到这些公司如何处理欺诈等所有问题。





有趣的是，该规则明确排除了加密交易。CFPB 承认在处理数字资产之前需要更多数据。然而，从 2025 年 1 月 9 日起，我们将看到通过这些界面对传统支付流程进行完全的银行式监管。





信息很明确：建立一个足够流行的资金转移界面，你将面临银行级别的审查。最近，CFPB 发起了另一项计划，以审查数字支付中的隐私保护。

Stellar Soroban 为合规 DeFi 提供了中间立场

算盘 2024 年 3 月发射 改变了恒星生态系统中数字钱包的可能性。钱包将开始升级以支持 Soroban 的功能，其中包括 由 WebAuthn 提供支持的智能钱包 并直接 DeFi 协议集成 。Stellar 在 Soroban 上的性能为 10 TPS（与 Stellar 现有的 200 TPS 相比）。





恒星发展基金会 1 亿美元算盘领养基金 还战略性地扩大了可供团队使用的资源，旨在扩展钱包功能，同时保持机构所需的安全标准。





Soroban 解决了一个实际问题：机构不需要另一个安全性值得怀疑的高吞吐量链。他们需要基础设施来构建复杂的金融产品，同时满足合规性要求。支持 Soroban 的钱包正是满足了这一点——将 Stellar 强大的合规性工具与现代金融所需的可编程性相结合。这不是最华丽的解决方案，但可能是最实用的解决方案。

钱包的下一步发展方向

我们正走向人们访问数字资产的方式的分裂。如果你想不受限制地使用 DeFi，你需要弄清楚非托管钱包，并可能放弃一些便利。如果你想要更像传统银行的东西，请使用受监管的界面，如 Coinbase 的钱包或基于 Stellar 构建的工具。





这不一定是坏事。银行和现金已经共存了几个世纪。DeFi 和受监管的加密工具也会这样做。重要的是，用户要了解他们每次选择所做出的权衡。





接下来是真正的考验：钱包团队能否找到满足监管机构的方法，而不会牺牲 DeFi 的强大之处？还是监管会迫使用户在便利性和控制性之间做出选择？如今，任何开发钱包的人都必须回答这些问题。