2025 年，监管清晰度将定义加密钱包

如果你在 Web3 生态系统中花了很多时间，你可能会觉得我们已经处于一个转折点一段时间了。随着监管审查从一个司法管辖区到另一个司法管辖区的成熟，感受到压力的一个行业是数字钱包提供商。
出于显而易见的原因，钱包是 Web3 的核心。没有它们，您就无法转账、交易、兑换、入驻、兑现或存储您的加密货币和 monkey jpeg。因此，得知 MetaMask 等顶级钱包提供商通过完善基于浏览器的 DeFi 交互而获得 1 亿用户的成功也就不足为奇了。同样，Trust Wallet 凭借移动端的优势吸引了 7000 万用户。
交易所钱包在钱包领域也扮演着重要角色，尽管它们奉行不同的策略。Coinbase 的钱包利用其庞大的交易所用户群来简化入门流程，而 Crypto.com 则专注于让散户用户能够使用 DeFi。两家公司都知道，他们的客户会选择便利性而不是去中心化（尽管他们并不一定反对后者）。
这些技术选择面临监管压力测试。例如，巴西推动限制自托管钱包
大洋彼岸的欧洲
当然，并非所有情况都是危险信号。看看新加坡的前瞻性思维
Stellar 的独特之处在于，它是在大多数人忽视监管的时代建立的。该团队认为，机构最终会希望享受加密货币的好处，而不必担心合规问题。新的 Stellar 智能合约平台 Soroban 于 2024 年 3 月推出，它对 DeFi 采取了同样的实用方法。Stellar 区块链不会与监管机构对抗，而是为机构提供工具，让他们能够构建在现有规则内运行的应用程序。
Stellar 上的 Web3 钱包
合规还是设计？
DeFi 改变了钱包的工作方式。MetaMask 最初只是一个简单的密钥管理器，但现在您可以在界面中交换代币和质押资产。Trust Wallet 添加了 DApp 浏览器，因为用户一直要求更轻松地访问 DeFi 协议。
这种转变很重要，因为大多数人使用 DeFi 的方式是由钱包而不是协议决定的。试着向新用户解释 Uniswap 的智能合约。相比之下，用户更了解钱包中的“交换”按钮。
但问题是：更好的界面会吸引监管机构的注意力。监管机构不太关心原始协议。他们关心的是人们用来转移资金的工具。当这些工具看起来像银行应用程序时，它们就会像银行一样被对待。
消费者金融保护局
这在实践中意味着什么？这些钱包提供商需要硬核安全，包括加密、标记化、多因素身份验证和实时监控。CFPB 正在调查从隐私保护到这些公司如何处理欺诈等所有问题。
有趣的是，该规则明确排除了加密交易。CFPB 承认在处理数字资产之前需要更多数据。然而，从 2025 年 1 月 9 日起，我们将看到通过这些界面对传统支付流程进行完全的银行式监管。
信息很明确：建立一个足够流行的资金转移界面，你将面临银行级别的审查。最近，CFPB 发起了另一项计划，以审查数字支付中的隐私保护。
Stellar Soroban 为合规 DeFi 提供了中间立场
算盘
恒星发展基金会
Soroban 解决了一个实际问题：机构不需要另一个安全性值得怀疑的高吞吐量链。他们需要基础设施来构建复杂的金融产品，同时满足合规性要求。支持 Soroban 的钱包正是满足了这一点——将 Stellar 强大的合规性工具与现代金融所需的可编程性相结合。这不是最华丽的解决方案，但可能是最实用的解决方案。
钱包的下一步发展方向
我们正走向人们访问数字资产的方式的分裂。如果你想不受限制地使用 DeFi，你需要弄清楚非托管钱包，并可能放弃一些便利。如果你想要更像传统银行的东西，请使用受监管的界面，如 Coinbase 的钱包或基于 Stellar 构建的工具。
这不一定是坏事。银行和现金已经共存了几个世纪。DeFi 和受监管的加密工具也会这样做。重要的是，用户要了解他们每次选择所做出的权衡。
接下来是真正的考验：钱包团队能否找到满足监管机构的方法，而不会牺牲 DeFi 的强大之处？还是监管会迫使用户在便利性和控制性之间做出选择？如今，任何开发钱包的人都必须回答这些问题。