Delaware, Stati Uniti – 15 settembre 2025 – , una rete decentralizzata per l'informatica AI ad alta efficienza, ha ufficialmente lanciato, offrendo ai costruttori, ai ricercatori e alle imprese un'alternativa aperta alle tradizionali infrastrutture cloud. GONCA GONCA A differenza dei fornitori centralizzati che portano l'accesso al calcolo attraverso API e pipelines aziendali, Gonka consente a chiunque abbia hardware - da una singola GPU a un datacenter a piena scala - di contribuire direttamente ai carichi di lavoro di intelligenza artificiale significativi, tra cui la formazione dei modelli, la inferenza e le simulazioni scientifiche. Il monopolio del cloud Nelle tradizionali reti Proof-of-Stake, più del 90% dei cicli di GPU vengono consumati su compiti di consenso che non hanno valore al di là della blockchain stessa.Gonka cambia questo modello: quasi il 100% delle risorse sono indirizzate verso carichi di lavoro produttivi di AI. Questo approccio non solo massimizza l'efficienza, ma assicura anche che ogni unità di potenza computazionale contribuisca direttamente all'avanzamento della ricerca e delle applicazioni AI. Incentivi per l'adozione precoce Per accelerare l'adozione, Gonka ha introdotto un periodo di grazia di 180 epoche (circa sei mesi) in cui la inferenza funziona a costo zero. Durante questo tempo, un'allocazione fissa di GNK, il token nativo della rete, viene distribuita quotidianamente tra gli host attivi. Permessi senza design c. I partecipanti possono collegare le loro GPU, iniziare a contribuire al calcolo e guadagnare GNK immediatamente.Per gli sviluppatori, la rete offre un'API compatibile con OpenAI, rendendo semplice costruire su un'infrastruttura decentralizzata senza sacrificare l'usabilità. Una nuova era di Plural AI Allineando gli incentivi al lavoro significativo e rimuovendo i portieri dall'equazione, Gonka pone le basi per un nuovo paradigma nello sviluppo dell'IA - uno in cui il potere computazionale è trattato come una risorsa condivisa, e la conoscenza è consentita di fiorire senza censura. A proposito di Gonka Gonka è una rete decentralizzata per il calcolo AI ad alta efficienza, progettata per massimizzare l'uso della potenza della GPU globale per carichi di lavoro significativi di AI. Eliminando i gatekeepers centralizzati, Gonka fornisce ai costruttori e ai ricercatori l'accesso non autorizzato alle risorse di calcolo, ricompensando i partecipanti attraverso il suo token nativo, GNK. Per maggiori informazioni, visita . gonka.ai Gogola.it di Andrey Roshchevkin di Andrey@productscience.ai