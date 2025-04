Dalla Route 66 alla Route AI: tracciare le nuove autostrade dei dati sovrani e dell'intelligenza artificiale

Da Eisenhower a Trump e Stargate; dalle strade e autostrade all'intelligenza artificiale, ai dati e al controllo sovrano...





Nel 1956, il Federal-Aid Highway Act (FAHA) diede origine al sistema autostradale interstatale, una rivoluzionaria rete di strade progettata per il rapido spostamento di truppe e rifornimenti in tempo di guerra. La sua importanza, tuttavia, si estese ben oltre la strategia militare: trasformò l'economia e lo stile di vita americani. Collegando comunità attraverso vasti paesaggi, sbloccò la mobilità, catalizzò nuove industrie e alimentò una crescita economica senza precedenti.





Oggi, nel 2025, gli Stati Uniti affrontano un momento di trasformazione simile, ma questa volta le autostrade sono digitali. La proposta iniziativa Stargate da 500 miliardi di dollari mira a creare l'infrastruttura necessaria per un'economia sovrana di dati e intelligenza artificiale, preparando il terreno per la prossima rivoluzione industriale.





L'intelligenza artificiale e i dati sono le nuove autostrade dell'informazione e grandi motori economici.

Entro l'anno prossimo, saranno generati più dati a livello globale che in tutta la storia umana precedente. Ma il vero vantaggio competitivo, o ostacolo, per il modo in cui le aziende sfruttano l'IA non è il semplice volume di dati; è la qualità, l'accessibilità e l'infrastruttura di tali dati.





L'intelligenza artificiale si è già infusa in quasi ogni aspetto della nostra vita, dagli assistenti medici virtuali all'analisi predittiva nella produzione e nei servizi finanziari. L'Office of Management and Budget (OMB) stima che il 5% dell'economia statunitense oggi si basi sull'intelligenza artificiale. Con un'adozione dell'intelligenza artificiale in crescita di quasi il 30% annuo, il suo contributo potrebbe raggiungere il 14% del PIL, rivaleggiando con l'impatto economico del settore sanitario, entro le prossime elezioni presidenziali tra quattro anni.





Ricerca di Società sottolinea il potere della personalizzazione basata sull'intelligenza artificiale, che può aumentare i margini aziendali fino al 15%. In ambito sanitario, l'intelligenza artificiale ha dimostrato di essere più veloce e più accurata dei medici umani nelle consultazioni diagnostiche iniziali, secondo uno studio condotto da Associazione medica britannica Questi esempi evidenziano l'immensa promessa dell'intelligenza artificiale, a patto che sia presente la giusta infrastruttura.

L'infrastruttura è la strada per l'intelligenza artificiale e i dati. Deve essere vasta e connessa, con il giusto livello di investimento.

Entro il 2030, il 9% del consumo di elettricità degli Stati Uniti sarà dedicato ai dati e all'intelligenza artificiale, secondo ricercatore energetico EPRI . Si tratta di un balzo rispetto ai livelli quasi trascurabili di appena un decennio fa. Per mettere le cose in prospettiva, uno su 11 dollari spesi in energia alimenterà sistemi di dati e intelligenza artificiale.





"Questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale colloca le precedenti ondate di trasformazione digitale in quello che tra cinque anni sarà considerato un contesto molto limitato", afferma Michael Gale, autore di best-seller del Wall Street Journal sulla trasformazione digitale.





È necessaria un'infrastruttura enorme per supportare i volumi di dati necessari per creare, orchestrare e adattare i modelli di IA. Una singola query su ChatGPT consuma da 10 a 25 volte l'energia di una ricerca su Google, secondo vari report. Ora moltiplica questo per tutti i modi in cui l'IA toccherà le nostre vite ogni giorno e vedremo che le esigenze di potenza di elaborazione e il consumo di energia cresceranno in modo esponenziale. Come ha osservato Kevin Dallas, CEO di EDB , leader nei dati Postgres® e nell'intelligenza artificiale, "Investire in infrastrutture di dati sovrane garantisce che questa crescita avvantaggi l'economia statunitense, salvaguardando al contempo la sicurezza e la privacy dei dati".

Le aziende hanno compreso la potenza e la necessità dell'intelligenza artificiale e della sovranità dei dati.

Le aziende stanno già vedendo la sovranità dei propri dati e i nuovi modelli di intelligenza artificiale come una componente essenziale per la differenziazione. Uno studio del 2024 condotto da EDB ha rilevato che il 67% delle grandi aziende statunitensi adotta configurazioni di dati ibride, che combinano sistemi on-premise e cloud, per massimizzare la flessibilità e mitigare i rischi. Nel frattempo, l'81% delle aziende ha adottato l'open source database come PostgreSQL per accelerare l'innovazione e generare valore rapidamente.





"Le aziende devono adottare la stessa mentalità Stargate per quanto riguarda la loro infrastruttura di dati e AI. Hanno bisogno di soluzioni ingegnerizzate che le portino su questa nuova autostrada di dati e AI. L'AI ha bisogno di dati proprio accanto a sé; richiede un'architettura integrata e ad alte prestazioni. Ecco perché EDB sta creando questa soluzione con Supermicro ed EDB Postgres AI, assicurando che le aziende possano distribuire infrastrutture di dati AI-plus ovunque, in qualsiasi momento, in qualsiasi modo", afferma Dallas.





La sovranità dei dati consiste nell'essere certi che le risorse critiche rimangano sotto il tuo controllo, consentendo alle aziende di innovare senza vincoli. L'open source è il fondamento di un'economia dei dati agile e sicura. Postgres è sia scalabile che flessibile, il che lo rende la piattaforma ideale per le aziende per creare sistemi di intelligenza artificiale sovrani.

Cosa ci racconta la storia sulla visione dello Stargate

Così come la FAHA ha trasformato il panorama fisico dell'America, Stargate ha il potenziale per rivoluzionare la sua economia digitale. Secondo l'Henry Ford Museum, il sistema autostradale interstatale originale è costato 114 miliardi di dollari da costruire (equivalenti a più di 400 miliardi di dollari oggi), eppure Fortune Financial stima che ogni dollaro investito abbia restituito $1,80 in benefici economici. Ha creato nuove industrie, alimentato la mobilità e persino rimodellato la cultura americana.





L'iniziativa Stargate da 500 miliardi di dollari può sembrare ambiziosa, ma il suo potenziale ROI potrebbe essere monumentale. Mentre pochi, a parte giganti come Elon Musk e Nvidia, possono permettersi di costruire la propria "autostrada" di dati e intelligenza artificiale, tutti possono trarre vantaggio da questo accesso e innovazione. Stargate offre all'intero paese l'opportunità di fornire valore competitivo, creare posti di lavoro e salvaguardare una fetta critica dell'economia dei dati e dell'intelligenza artificiale.





"Costruire questa visione su fondamenta open source, piuttosto che su sistemi proprietari, garantisce valore per tutti. Affinché Stargate abbia successo, deve fungere da autostrada aperta per l'innovazione, una piattaforma per l'intelligenza artificiale e i dati sovrani che guidano il successo sia nazionale che aziendale", afferma Dallas.