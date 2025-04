Od ceste 66 do ceste AI: iscrtavanje novih autocesta suverenih podataka i umjetne inteligencije

Od Eisenhowera do Trumpa i Stargatea; od cesta i autocesta do umjetne inteligencije, podataka i suverene kontrole….





Godine 1956., Federal-Aid Highway Act (FAHA) pokrenuo je međudržavni sustav autocesta, revolucionarnu mrežu cesta dizajniranu za brzo kretanje trupa i zaliha tijekom rata. Međutim, njegovo se značenje proširilo daleko izvan vojne strategije - transformiralo je američko gospodarstvo i način života. Povezujući zajednice diljem golemih krajolika, otključao je mobilnost, katalizirao nove industrije i potaknuo gospodarski rast bez presedana.





Danas, 2025., SAD se suočava sa sličnim transformativnim trenutkom, ali ovaj put su autoceste digitalne. Predložena inicijativa Stargate vrijedna 500 milijardi dolara ima za cilj stvoriti infrastrukturu potrebnu za suverenu AI i podatkovnu ekonomiju, postavljajući pozornicu za sljedeću industrijsku revoluciju.





Umjetna inteligencija i podaci nove su informacijske autoceste — i veliki ekonomski pokretači.

Do sljedeće godine globalno će se generirati više podataka nego u cijeloj ljudskoj povijesti prije. Ali prava konkurentska prednost – ili prepreka – za to kako tvrtke iskorištavaju umjetnu inteligenciju nije puka količina podataka; to je kvaliteta, dostupnost i infrastruktura tih podataka.





AI se već uvukao u gotovo svaki aspekt naših života, od virtualnih medicinskih pomoćnika do prediktivne analitike u proizvodnji i financijskim uslugama. Ured za upravljanje i proračun (OMB) procjenjuje da se 5% američkog gospodarstva danas oslanja na AI. S usvajanjem umjetne inteligencije koja raste za gotovo 30% godišnje, njezin bi doprinos mogao doseći 14% BDP-a – što je konkurent s ekonomskim utjecajem zdravstvene industrije – do sljedećih predsjedničkih izbora za četiri godine.





Istraživanje po McKinsey naglašava snagu personalizacije vođene umjetnom inteligencijom, koja može povećati marže tvrtke do 15%. U zdravstvu se AI pokazala bržom i točnijom od ljudskih liječnika u početnim dijagnostičkim konzultacijama, prema studiji koju je proveo British Medical Association . Ovi primjeri naglašavaju golema obećanja umjetne inteligencije—pod uvjetom da postoji prava infrastruktura.

Infrastruktura je put za AI i podatke. Mora biti golem i povezan, s odgovarajućom razinom ulaganja.

Do 2030. 9% potrošnje električne energije u SAD-u bit će posvećeno podacima i umjetnoj inteligenciji energetski istraživač EPRI . To je skok u odnosu na gotovo zanemarive razine prije samo deset godina. Da to stavimo u perspektivu, jedan od svakih 11 dolara potrošenih na energiju napajat će AI i podatkovne sustave.





“Ova AI revolucija stavlja prethodne valove digitalne transformacije u ono što će se za pet godina smatrati vrlo malim kontekstom,” kaže Michael Gale, autor najprodavanijih knjiga Wall Street Journala o digitalnoj transformaciji.





Potrebna je golema infrastruktura za podršku količine podataka potrebnih za stvaranje, orkestriranje i prilagodbu AI modela. Jedan upit na ChatGPT-u troši 10-25 puta više energije nego Google pretraživanje, prema različitim izvješćima. Sada to pomnožimo sa svim načinima na koje će umjetna inteligencija svaki dan dodirivati naše živote i vidjet ćemo da će potrebe za procesorskom snagom i potrošnja energije eksponencijalno rasti. Kao što je primijetio Kevin Dallas, izvršni direktor EDB , predvodnik u Postgres® podacima i umjetnoj inteligenciji, "Ulaganje u suverenu podatkovnu infrastrukturu osigurava da ovaj rast koristi gospodarstvu SAD-a dok istovremeno štiti sigurnost i privatnost podataka."

Poduzeća su uvidjela snagu i potrebu za AI i suverenitetom podataka.

Poduzeća već vide suverenitet svojih podataka i nove modele umjetne inteligencije kao vitalnu komponentu za diferencijaciju. Studija EDB-a iz 2024. pokazala je da 67% velikih američkih poduzeća usvaja hibridne podatkovne konfiguracije—kombinirajući lokalne sustave i sustave u oblaku—kako bi povećala fleksibilnost i ublažila rizike. U međuvremenu, 81% poduzeća prihvatilo je open-source baze podataka kao što je PostgreSQL za ubrzavanje inovacija i brzu isporuku vrijednosti.





“Poduzeća moraju imati isti mentalitet Zvjezdanih vrata oko svoje umjetne inteligencije i podatkovne infrastrukture. Potrebna su projektirana rješenja koja će ih dovesti do ove nove AI i podatkovne autoceste. AI treba podatke odmah do sebe; zahtijeva integriranu arhitekturu visokih performansi. Zato EDB gradi ovo rješenje sa Supermicro i EDB Postgres AI, osiguravajući da poduzeća mogu implementirati AI-plus podatkovnu infrastrukturu bilo gdje, bilo kada, na bilo koji način,” kaže Dallas.





Suverenitet podataka znači biti siguran da kritična imovina ostaje pod vašom kontrolom, omogućujući tvrtkama inovacije bez ograničenja. Otvoreni izvor temelj je agilne i sigurne podatkovne ekonomije. Postgres je i skalabilan i fleksibilan, što ga čini idealnom platformom za poduzeća za izgradnju suverenih AI sustava.

Što nam povijest govori o viziji Zvjezdanih vrata

Kao što je FAHA transformirao američki fizički krajolik, Zvjezdana vrata imaju potencijal revolucionirati njezino digitalno gospodarstvo. Prema Muzeju Henryja Forda, izvorni međudržavni sustav autocesta koštao je 114 milijardi dolara izgraditi (ekvivalentno više od 400 milijardi dolara danas), ali Fortune Financial procjenjuje da se svaki uloženi dolar vratio 1,80 dolara u ekonomskim koristima. Stvorio je nove industrije, potaknuo mobilnost, pa čak i preoblikovao američku kulturu.





Inicijativa Zvjezdanih vrata vrijedna 500 milijardi dolara može se činiti ambicioznom, ali njen potencijalni ROI mogao bi biti monumentalan. Dok malo tko – osim divova poput Elona Muska i Nvidije – može priuštiti izgradnju vlastite umjetne inteligencije i podatkovne “autoceste”, svi će imati koristi od ovog pristupa i inovacije. Zvjezdana vrata cijeloj zemlji nude priliku za pružanje konkurentne vrijednosti, otvaranje radnih mjesta i očuvanje kritičnog dijela AI i podatkovne ekonomije.





“Izgradnja ove vizije na temeljima otvorenog koda, umjesto na vlasničkim sustavima, osigurava vrijednost za sve. Da bi Zvjezdana vrata uspjela, moraju služiti kao otvorena autocesta za inovacije — platforma za suverenu umjetnu inteligenciju i podatke koji pokreću nacionalni i poslovni uspjeh,” kaže Dallas.