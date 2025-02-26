从 66 号公路到 AI 路线：绘制主权数据和人工智能的新高速公路





从艾森豪威尔到特朗普和星际之门；从道路和高速公路到人工智能、数据和主权控制……





1956 年，联邦援助公路法案 (FAHA) 催生了州际公路系统，这是一个革命性的道路网络，旨在在战时快速运送部队和物资。然而，它的意义远远超出了军事战略——它改变了美国的经济和生活方式。通过连接广阔地域的社区，它释放了流动性，催化了新产业，并推动了前所未有的经济增长。





如今，即 2025 年，美国面临着类似的变革时刻，但这一次的高速公路是数字化的。拟议的 5000 亿美元星际之门计划旨在创建主权人工智能和数据经济所需的基础设施，为下一次工业革命奠定基础。





人工智能和数据是新的信息高速公路，也是巨大的经济驱动力。

到明年，全球产生的数据量将超过整个人类历史。但企业利用人工智能的真正竞争优势（或障碍）不是纯粹的数据量，而是数据的质量、可访问性和基础设施。





人工智能已经融入我们生活的方方面面，从虚拟医疗助理到制造业和金融服务业的预测分析。美国管理和预算办公室 (OMB) 估计，目前美国经济的 5% 依赖于人工智能。随着人工智能的采用率每年以近 30% 的速度增长，到四年后我们举行下一届总统选举时，其贡献可能达到 GDP 的 14%——与医疗保健行业的经济影响相媲美。





研究 麦肯锡 强调了人工智能驱动的个性化的力量，它可以将公司利润率提高 15%。根据一项研究，在医疗保健领域，人工智能已被证明在初步诊断咨询中比人类医生更快、更准确 英国医学协会 这些例子凸显了人工智能的巨大前景——只要有正确的基础设施。

基础设施是人工智能和数据之路。它必须规模庞大、互联互通，并拥有适当的投资水平。

到 2030 年，美国 9% 的电力消耗将用于数据和人工智能 能源研究员 EPRI 。这比十年前几乎可以忽略不计的水平有了很大的提高。换个角度来看，每 11 美元的能源支出中就有 1 美元用于为人工智能和数据系统提供动力。





《华尔街日报》数字化转型畅销书作家迈克尔·盖尔 (Michael Gale) 表示：“这场人工智能革命将之前的数字化转型浪潮置于五年后将被视为非常小的范围内。”





需要庞大的基础设施来支持创建、编排和调整 AI 模型所需的大量数据。根据各种报告，ChatGPT 上的单个查询消耗的能量是 Google 搜索的 10-25 倍。现在，将这个数字乘以 AI 每天影响我们生活的所有方式，我们就会发现处理能力需求和能源消耗将呈指数级增长。正如 教育局 ，Postgres® 数据和 AI 领域的领导者，“投资主权数据基础设施可确保这种增长有利于美国经济，同时保障数据安全和隐私。”

企业已经看到了人工智能和数据主权的力量和必要性。

企业已经将数据主权和新的 AI 模型视为实现差异化的关键要素。EDB 于 2024 年开展的一项研究发现，67% 的美国大型企业采用混合数据配置（结合本地和云系统），以最大限度地提高灵活性并降低风险。与此同时，81% 的企业已经采用开源 PostgreSQL 等数据库 加速创新并快速实现价值。





“企业需要以同样的星际之门心态来看待他们的 AI 和数据基础设施。他们需要工程化的解决方案，让他们走上这条新的 AI 和数据高速公路。AI 需要数据紧随其后；它需要一个集成的高性能架构。这就是为什么 EDB 与 Supermicro 和 EDB Postgres AI 一起构建此解决方案，确保企业可以随时随地以任何方式部署 AI-plus 数据基础设施，”Dallas 说道。





数据主权是指确保关键资产始终处于您的控制之下，使企业能够不受限制地进行创新。开源是敏捷、安全的数据经济的基础。Postgres 既可扩展又灵活，是企业构建主权 AI 系统的理想平台。

历史告诉我们有关星际之门愿景的什么

就像 FAHA 改变了美国的物理景观一样，星际之门也有可能彻底改变其数字经济。据亨利·福特博物馆介绍，最初的州际公路系统耗资 1140亿美元 建设所需的资金（相当于今天的 4000 多亿美元），但财富金融估计，每一美元的投资都会带来回报 1.80 美元 带来经济效益。它创造了新产业，促进了流动性，甚至重塑了美国文化。





5000 亿美元的星际之门计划看似雄心勃勃，但其潜在投资回报可能非常可观。除了埃隆·马斯克和 Nvidia 等巨头之外，很少有公司有能力建立自己的 AI 和数据“高速公路”，但每个人都可以从这种访问和创新中受益。星际之门为整个国家提供了提供竞争价值、创造就业机会和保护 AI 和数据经济关键部分的机会。





“在开源基础上构建这一愿景，而不是专有系统，可以确保每个人都能获得价值。星际之门要想取得成功，就必须成为一条开放的创新高速公路——一个推动国家和企业成功的自主人工智能和数据平台，”达拉斯说。