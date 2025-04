Go tloga go Tsela ya 66 go ya go Tsela ya AI: Go Chata Ditsela tše Mpsha tša Datha ye e Ipušago le Bohlale bja Maitirelo

Go tloga go Eisenhower go ya go Trump le Stargate; go tloga ditseleng le ditsela tše kgolo go ya go AI, ya data, le taolo ya mmušo....





Ka 1956, Molao wa Ditsela tše Dikgolo tša Federal-Aid (FAHA) o ile wa tšweletša tshepedišo ya ditsela tše dikgolo tša magareng ga dinaga, e lego netweke ya phetogo ya ditsela tšeo di hlametšwego go sepela ka lebelo ga madira le ditlabakelo nakong ya ntwa. Lega go le bjalo, bohlokwa bja yona bo ile bja fetela kgole le leano la tša bohlabani—e ile ya fetoša tša boiphedišo le tsela ya bophelo ya Amerika. Ka go kgokaganya ditšhaba go phatša mafelo a magolo, e ile ya notlolla go sepela-sepela, ya hlohleletša diintaseteri tše difsa gomme ya hlohleletša kgolo ya tša boiphedišo yeo e sa kago ya bonwa.





Lehono, ka 2025, US e lebane le motsotso o swanago wa phetogo, eupša mo nakong ye ditsela tše kgolo ke tša dijithale. Boithomelo bjo bo šišintšwego bja Stargate bja $500 pilione bo ikemišeditše go hlola mananeokgoparara ao a nyakegago bakeng sa AI ye e ipušago le ekonomi ya datha, go beakanya sefala sa phetogo ye e latelago ya intasteri.





AI le data ke ditsela tše difsa tše dikgolo tša tsebišo—le baotledi ba bagolo ba tša boiphedišo.

Ka ngwaga o tlago, go tla tšweletšwa tsebišo e ntši lefaseng ka bophara go feta historing ka moka ya batho pele ga moo. Eupša mošito wa kgonthe wa phadišano—goba thibelo ya tsela—bakeng sa kamoo dikhamphani di dirišago AI ka gona ga se bophagamo bja data bjo bo feletšego; ke boleng, phihlelelo, le mananeokgoparara a ya data yeo.





AI e šetše e itsenyetše mo e nyakilego go ba karolong e nngwe le e nngwe ya maphelo a rena, go tloga go bathuši ba tša kalafo ba kgonthe go ya go ditshekatsheko tša go bolela e sa le pele ditirelong tša tšweletšo le tša tša ditšhelete. Kantoro ya Taolo le Tekanyetšo (OMB) e akanyetša gore 5% ya ekonomi ya Amerika e ithekgile ka AI lehono. Ka go amogelwa ga AI go gola ka mo e nyakilego go ba 30% ka ngwaga, seabe sa yona se ka fihlelela 14% ya GDP—e phadišanago le khuetšo ya ekonomi ya intasteri ya tlhokomelo ya maphelo—ka nako yeo re nago le dikgetho tša rena tše di latelago tša mopresidente mo mengwageng ye mene.





Nyakišišo ka McKinsey wa go swana le yena e gatelela maatla a go dira gore motho e be wa gago ka noši mo go laolwago ke AI, mo go ka godišago ditšhelete tša khamphani ka go fihla go 15%. Tlhokomelong ya tša maphelo, AI e ipontšhitše e le e akgofilego le e nepagetšego go feta dingaka tša batho ditherišanong tša mathomo tša go hlahloba bolwetši, go ya ka nyakišišo yeo e dirilwego ke... Mokgatlo wa Bongaka wa Brithania . Mehlala ye e gatelela kholofetšo e kgolo kudu ya AI—ge feela mananeokgoparara a swanetšego a le gona.

Mananeokgoparara ke tsela ya AI le ya data. E swanetše go ba ye kgolo le go kgokagana, ka maemo a maleba a peeletšo.

Ka 2030, 9% ya tšhomišo ya mohlagase ya Amerika e tla neelwa go ya data le AI, go ya ka monyakišiši wa maatla EPRI . Seo ke go tlola go tšwa maemong ao a nyakilego a sa hlokomologe nywageng e lesome feela e fetilego. Go bea se gabotse, e tee go diranta tše dingwe le tše dingwe tše 11 tšeo di dirišitšwego bakeng sa matla e tla matlafatša AI le ditshepedišo tša data.





Michael Gale, mongwadi yo a rekišwago kudu wa Wall Street Journal mabapi le phetogo ya dijithale o re: “Phetogelo ye ya AI e bea maphoto a fetilego a phetogo ya dijithale go seo se tlago go lebelelwa e le boemo bjo bonyenyane kudu ka morago ga nywaga e mehlano.”





Mananeokgoparara a magolo a a nyakega go thekga dibolumo tša datha tšeo di nyakegago go hlama, go rulaganya le go beakanya dika tša AI. Potšišo e tee go ChatGPT e ja matla a makga a 10-25 a go nyaka ga Google, go ya ka dipego tše di fapa-fapanego. Bjale atiša seo ka ditsela ka moka tšeo AI e yago go kgoma maphelo a rena letšatši le letšatši, gomme re bona gore dinyakwa tša maatla a go šoma le tšhomišo ya maatla di tla gola ka lebelo. Bjalo ka ge go lemogilwe ke Kevin Dallas, CEO ya EDB ya , moetapele wa data ya Postgres® le AI, “Go beeletša mananeokgoparara a data a ipušago go kgonthišetša gore kgolo ye e hola moruo wa United States mola e šireletša tšhireletšego ya data le sephiri.”

Dikgwebo di bone maatla le tlhokego ya AI le boipušo bja datha.

Dikgwebo di šetše di bona bogoši bja datha ya tšona le dika tše mpsha tša AI bjalo ka karolo ye bohlokwa ya phapano. Thuto ya 2024 ya EDB e hweditše gore 67% ya dikgwebo tše kgolo tša Amerika di amogela dipeakanyo tša datha tša motswako-tšeo di kopanyago ditshepedišo tša ka lefelong le tša leru-go godiša go fetofetoga le maemo le go fokotša dikotsi. Go sa le bjalo, 81% ya dikgwebo di amogetše mohlodi wo o bulegilego di-database tša go swana le PostgreSQL go akgofiša boitlhamelo le go tliša boleng ka lebelo.





“Dikgwebo di swanetše go tšea monagano o swanago wa Stargate go dikologa mananeokgoparara a tšona a AI le a data. Ba hloka ditharollo tša boentšenere tšeo di ba hwetšago tseleng ye e mpsha ya AI le ya data. AI e hloka ya data thwii kgauswi le yona; e hloka mohlwaela wo o kopantšwego, wa tshepedišo ya godimo. Ke ka lebaka leo EDB e aga tharollo ye ka Supermicro le EDB Postgres AI, e netefatša gore dikgwebo di ka tsenya mananeokgoparara a datha a AI-plus kae goba kae, nako efe goba efe, tsela efe goba efe,” go bolela Dallas.





Boipušo bja datha bo mabapi le go ba le bonnete bja gore dithoto tše bohlokwa di dula di le ka fase ga taolo ya gago, go kgontšha dikgwebo go hlama dilo tše mpsha ntle le dithibelo. Mohlodi o bulegilego ke motheo wa ekonomi ya datha ye e nago le mafolofolo le ye e bolokegilego. Postgres e ka lekanyetša le go fetofetoga, e dira gore e be sefala se se loketšego dikgwebo go aga ditshepedišo tša AI tše di ipušago.

Seo histori e re botšago sona ka pono ya Stargate

Go etša ge FAHA e fetotše sebopego sa mmele sa Amerika, Stargate e na le bokgoni bja go fetoša ekonomi ya yona ya dijithale. Go ya ka Musiamo wa Henry Ford, tshepedišo ya mathomo ya ditsela tše dikgolo tša magareng ga dinaga e bitša $ 114 bilione go aga (e lekanago le diranta tše fetago dimilione tše dikete tše 400 lehono), lega go le bjalo Fortune Financial e akanyetša gore tolara e nngwe le e nngwe yeo e beeleditšwego e ile ya boela morago $ 1.80 ya go ka mehola ya ekonomi. E ile ya hlola diintaseteri tše difsa, ya hlohleletša go sepela-sepela gaešita le go bopa setšo sa Amerika lefsa.





Boithomelo bja Stargate bja diranta tše dimilione tše dikete tše 500 bo ka bonagala bo le maikemišetšo a magolo, eupša ROI ya bjona yeo e ka bago gona e ka ba e kgolo kudu. Le ge e le ba sego kae—ka thoko ga ditšhaba tše dikgolo tše bjalo ka Elon Musk le Nvidia—ba ka kgonago go ikagela “tsela e kgolo” ya bona ya AI le ya data, yo mongwe le yo mongwe o eme go holwa ke phihlelelo ye le boitlhamelo. Stargate e fana ka naga ka moka sebaka sa go tliša boleng bja phadišano, go hlola mešomo, le go šireletša selae se bohlokwa sa ekonomi ya AI le ya data.





“Go aga pono ye godimo ga metheo ya mohlodi wo o bulegilego, go e na le ditshepedišo tša mong, go netefatša boleng go yo mongwe le yo mongwe. Gore Stargate e atlege, e swanetše go šoma e le tsela e kgolo e bulegilego bakeng sa boitlhamelo—sefala sa AI e ipušago le ya data yeo e tutuetšago katlego ya setšhaba le ya dikgwebo,” go bolela Dallas.