Framework D.A.T.A. 2.0 di CARV: integrazione di DeepSeek e CARV ID per un processo decisionale migliorato

SANTA CLARA, California, 14 febbraio 2025/Chainwire/--CARV, il principale ecosistema di catene AI per la sovranità dei dati, ha annunciato un aggiornamento del suo rivoluzionario Framework DATA (autenticazione, attendibilità e attestazione dei dati) , segnando un cambiamento fondamentale nel modo in cui gli agenti di intelligenza artificiale interagiscono con i dati on-chain e off-chain.





Con la Fase 2, il framework DATA di CARV diventa il primo framework di agenti AI che integra perfettamente dati on-chain verificabili, ragionamento cognitivo dell'AI e autoconsapevolezza economica con intelligenza basata su token, ottimizzando gli ecosistemi e monetizzando le azioni, trasformando l'AI da assistenti passivi in entità autonome e decisionali.





Questo aggiornamento introduce i modelli di ragionamento avanzati di DeepSeek, ID CARV ( ERC-7231 standard) e intelligenza comportamentale basata su token, che consente agli agenti di intelligenza artificiale di elaborare dati verificabili, eseguire transazioni finanziarie e interagire dinamicamente con ecosistemi decentralizzati.





"L'intelligenza artificiale ha a lungo operato in silos, scollegata dagli ecosistemi economici e di dati", ha affermato Yukai Tu, CTO di CARV. "Con DATA Framework 2.0, gli agenti di intelligenza artificiale non sono più solo strumenti reattivi; sono partecipanti proattivi e intelligenti in un mondo decentralizzato, capaci di ragionare, verificare e effettuare transazioni in modo autonomo con autocoscienza economica attraverso l'intelligenza basata sui token".

L'alba delle economie Web3 basate sull'intelligenza artificiale

I sistemi di intelligenza artificiale tradizionali si sono basati su fonti di dati chiuse e non verificabili, limitando la loro capacità di interagire in modo significativo con le economie blockchain. DATA Framework 2.0 cambia questo paradigma dotando gli agenti di intelligenza artificiale di:





Intelligence economica: gli agenti di intelligenza artificiale possono possedere portafogli, creare asset digitali ed eseguire transazioni basate su parametri di fiducia e incentivi tokenizzati.

Consapevolezza multi-catena e off-chain: sfruttando le profonde integrazioni Web3 di CARV, gli agenti di intelligenza artificiale possono ora recuperare, verificare e agire sui dati blockchain in tempo reale.

Modelli di fiducia basati su token: gli agenti adattano i modelli di interazione in base alle partecipazioni verificate e ai contributi dell'ecosistema, rendendo le piattaforme basate sull'intelligenza artificiale più sicure e affidabili.

Ragionamento AI verificabile: grazie all'architettura cognitiva di DeepSeek, gli agenti AI possono ora analizzare i dati, generare conclusioni auto-validate e perfezionare le strategie in modo dinamico.





Grazie all'elaborazione della catena di pensiero, i modelli di intelligenza artificiale generano ragionamenti dettagliati passo dopo passo prima di eseguire azioni, garantendo un processo decisionale più informato e strategico.





La verifica multi-fase consente agli agenti di eseguire auto-controlli sulle proprie conclusioni, migliorando l'accuratezza e l'affidabilità in scenari complessi. Nel frattempo, il Reinforcement Learning consente all'IA di evolversi dinamicamente in base alle interazioni blockchain in tempo reale, ottimizzando strategie e processi decisionali nel tempo.





Questa fusione di processi cognitivi avanzati consente agli agenti di intelligenza artificiale di operare con maggiore autonomia, intelligenza e sicurezza all'interno di ecosistemi decentralizzati.

Inoltre, grazie al ragionamento cognitivo di DeepSeek integrato nel framework DATA, gli agenti di intelligenza artificiale possono ora eseguire operazioni, allocare capitali e prendere decisioni di governance con un'intelligenza e una sicurezza senza precedenti.





"L'integrazione di DeepSeek nel DATA Framework di CARV segna una svolta nello sviluppo dell'IA", ha affermato Yukai Tu, CTO di CARV. "Stiamo trasformando gli agenti di IA da strumenti passivi a entità auto-evolutive, consapevoli economicamente, che interagiscono in modo autonomo con dati e risorse digitali. Unendo ragionamento, fiducia e intelligenza decentralizzata, stiamo definendo un nuovo standard per il ruolo dell'IA nell'ecosistema Web3".





Per migliorare ulteriormente la fiducia e la personalizzazione, CARV ha integrato CARV ID nel framework DATA. CARV ID è un livello di unificazione dell'identità cross-chain che consente agli agenti AI di:





Collega l'attività della blockchain alla presenza sui social (ad esempio, Twitter, Telegram, Discord)

Monetizza le interazioni, ottimizza le economie dei token e guida la crescita sostenibile

Accedi a informazioni olistiche e multi-catena per interazioni AI iper-personalizzate





Collegando l'identità on-chain con la reputazione Web2, gli agenti AI possono personalizzare le loro risposte, creare modelli di coinvolgimento basati sulla fiducia e adattare dinamicamente le interazioni in base alle credenziali del mondo reale. Leggi di più e crea ora con Framework dei dati CARV .

Informazioni su CARV

CARV sta costruendo un ecosistema di catene AI per abilitare la sovranità dei dati su larga scala. Potenziando gli agenti AI con un'infrastruttura sicura e unificata, CARV consente operazioni intelligenti e collaborative tramite la sua catena SVM, offrendo consenso senza fiducia, prove crittografiche ed esecuzione verificabile.





Con il DATA Framework, CARV arricchisce l'IA con dati di alta qualità, on-chain e off-chain, consentendo agli agenti di apprendere, evolversi e collaborare in modo dinamico. Con oltre 15 milioni di utenti e 8 milioni di ID CARV, CARV garantisce la privacy e il controllo dei dati, fornendo al contempo agli agenti di IA potenti insight cross-chain, creando un ecosistema sicuro e innovativo per la collaborazione sia dell'IA che umana.





Grazie al supporto di 50 milioni di dollari di finanziamenti da parte di investitori di alto livello come Tribe Capital, HashKey Capital e Animoca Brands, e al supporto di un team di veterani di Coinbase, Google e Binance, CARV si impegna a promuovere un futuro decentralizzato in cui i dati sono una risorsa preziosa di proprietà dell'utente.

