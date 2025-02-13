CARV'nin D.A.T.A. Çerçevesi 2.0: Gelişmiş Karar Alma İçin DeepSeek ve CARV ID Entegrasyonu

SANTA CLARA, Kaliforniya, 14 Şubat 2025/Chainwire/--Veri egemenliği için önde gelen yapay zeka zinciri ekosistemi olan CARV, çığır açan bir yükseltme duyurdu DATA (Veri Kimlik Doğrulama, Güven ve Onaylama) Çerçevesi Bu, yapay zeka aracılarının zincir içi ve zincir dışı verilerle etkileşiminde önemli bir değişimi işaret ediyor.





2. Aşama ile CARV'ın DATA çerçevesi, doğrulanabilir zincir üstü verileri, bilişsel AI muhakemesini ve ekonomik öz farkındalığı, belirteç odaklı zekayla sorunsuz bir şekilde entegre eden, ekosistemleri optimize eden ve eylemleri paraya dönüştüren ilk AI aracı çerçevesi haline geliyor; böylece AI'yı pasif asistanlardan özerk, karar alma varlıklarına dönüştürüyor.





Bu güncelleme DeepSeek'in gelişmiş akıl yürütme modellerini tanıtıyor. CARV Kimliği ( ERC-7231 standart) ve token odaklı davranışsal zeka, yapay zeka ajanlarının doğrulanabilir verileri işlemesine, finansal işlemleri yürütmesine ve merkezi olmayan ekosistemlerle dinamik olarak etkileşime girmesine olanak tanır.





CARV CTO'su Yukai Tu, "AI uzun süredir ekonomik ve veri ekosistemlerinden kopuk bir şekilde silolarda faaliyet gösteriyor," dedi. "DATA Framework 2.0 ile AI ajanları artık sadece tepkisel araçlar değil; merkezi olmayan bir dünyada proaktif, zeki katılımcılardır; token odaklı zeka aracılığıyla ekonomik öz farkındalıkla özerk bir şekilde akıl yürütme, doğrulama ve işlem yapma yeteneğine sahiptirler."

Yapay Zeka Destekli Web3 Ekonomilerinin Şafağı

Geleneksel AI sistemleri, blok zinciri ekonomileriyle anlamlı bir şekilde etkileşim kurma yeteneklerini sınırlayan kapalı, doğrulanamayan veri kaynaklarına güvenmiştir. DATA Framework 2.0, AI ajanlarını şunlarla donatarak bu paradigmayı değiştirir:





Ekonomik Zeka: Yapay zeka ajanları, güven ölçümlerine ve belirteçleştirilmiş teşviklere dayalı olarak cüzdanlara sahip olabilir, dijital varlıklar yaratabilir ve işlemleri gerçekleştirebilir.

Çoklu Zincir ve Zincir Dışı Farkındalık: CARV'ın derin Web3 entegrasyonlarından yararlanarak, yapay zeka aracıları artık gerçek zamanlı blok zinciri verilerini alabilir, doğrulayabilir ve bunlar üzerinde işlem yapabilir.

Token Odaklı Güven Modelleri: Aracılar, doğrulanmış varlıklara ve ekosistem katkılarına göre etkileşim modellerini ayarlayarak, yapay zeka odaklı platformları daha güvenli ve güvenilir hale getirir.

Doğrulanabilir Yapay Zeka Muhakemesi: DeepSeek'in bilişsel mimarisi sayesinde, yapay zeka ajanları artık verileri analiz edebilir, kendi kendini doğrulayan sonuçlar üretebilir ve stratejileri dinamik olarak geliştirebilir.





Düşünce Zinciri İşleme sayesinde, yapay zeka modelleri eylemleri gerçekleştirmeden önce ayrıntılı adım adım akıl yürütmeler üreterek daha bilinçli ve stratejik karar almayı sağlar.





Çok aşamalı doğrulama, aracıların sonuçları üzerinde kendi kendilerini kontrol etmelerine olanak tanır ve karmaşık senaryolarda doğruluğu ve güvenilirliği artırır. Bu arada, Güçlendirme Öğrenimi, yapay zekanın gerçek zamanlı blok zinciri etkileşimlerine dayalı olarak dinamik olarak gelişmesini sağlayarak stratejileri ve karar vermeyi zaman içinde optimize eder.





Gelişmiş bilişsel süreçlerin bu birleşimi, yapay zeka ajanlarının merkezi olmayan ekosistemler içerisinde daha fazla özerklik, zeka ve güvenlikle faaliyet göstermesini sağlar.

Ayrıca, DeepSeek'in bilişsel akıl yürütmesinin DATA çerçevesine yerleştirilmesiyle, yapay zeka temsilcileri artık benzeri görülmemiş bir zeka ve güvenlikle işlemleri gerçekleştirebilir, sermaye tahsis edebilir ve yönetim kararları alabilir.





CARV'nin CTO'su Yukai Tu, "DeepSeek'in CARV'nin DATA Çerçevesine entegre edilmesi, AI gelişiminde bir dönüm noktasıdır" dedi. "AI ajanlarını pasif araçlardan, hem veri hem de dijital varlıklarla özerk bir şekilde etkileşime giren, kendi kendini geliştiren, ekonomik olarak farkında varlıklara kaydırıyoruz. Akıl yürütmeyi, güveni ve merkezi olmayan zekayı birleştirerek, AI'nın Web3 ekosistemindeki rolü için yeni bir standart belirliyoruz."





Güveni ve kişiselleştirmeyi daha da artırmak için CARV, CARV ID'yi DATA çerçevesine entegre etti. CARV ID, AI aracılarının şunları yapmasını sağlayan bir çapraz zincir kimlik birleştirme katmanıdır:





Blockchain etkinliğini sosyal varlığa (örneğin Twitter, Telegram, Discord) bağlayın

Etkileşimleri paraya dönüştürün, token ekonomilerini optimize edin ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayın

Hiper kişiselleştirilmiş yapay zeka etkileşimleri için bütünsel, çok zincirli içgörülere erişin





Zincir üstü kimliği Web2 itibarıyla birleştirerek, AI aracıları yanıtlarını özelleştirebilir, güvene dayalı etkileşim modelleri oluşturabilir ve etkileşimleri gerçek dünya kimlik bilgilerine göre dinamik olarak ayarlayabilir. Daha fazlasını okuyun ve şimdi oluşturun CARV'ın DATA Çerçevesi .

CARV Hakkında

OYUNCAK ölçekte veri egemenliğini etkinleştirmek için bir AI zinciri ekosistemi oluşturuyor. CARV, AI ajanlarını güvenli, birleşik altyapıyla güçlendirerek, SVM Zinciri aracılığıyla akıllı, işbirlikçi operasyonları etkinleştiriyor ve güvensiz fikir birliği, kriptografik kanıtlar ve doğrulanabilir yürütme sunuyor.





DATA Framework ile CARV, AI'yı yüksek kaliteli, zincir içi ve zincir dışı verilerle zenginleştirerek, aracıların dinamik olarak öğrenmesini, gelişmesini ve işbirliği yapmasını sağlar. 15 milyondan fazla kullanıcı ve 8 milyon CARV kimliğiyle CARV, AI aracılarına güçlü, zincirler arası içgörüler sağlarken gizliliği ve veri kontrolünü garanti altına alır ve hem AI hem de insan işbirliği için güvenli, yenilikçi bir ekosistem oluşturur.





Tribe Capital, HashKey Capital ve Animoca Brands gibi üst düzey yatırımcılardan aldığı 50 milyon dolarlık fon ve Coinbase, Google ve Binance'in deneyimli yatırımcılarından oluşan bir ekip tarafından desteklenen CARV, verilerin değerli, kullanıcıya ait bir varlık olduğu merkezi olmayan bir geleceği teşvik etmeye kararlıdır.

Temas etmek

COO

Victor Yu

OYUNCAK

[email protected]

Bu hikaye HackerNoon'un İş Bloglama Programı kapsamında Chainwire tarafından bir yayın olarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinin Burada



