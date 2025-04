CARV's D.A.T.A. Kad 2.0: Entegrasyon DeepSeek ak CARV ID pou pran desizyon amelyore

SANTA CLARA, Kalifòni, 14 fevriye 2025/Chainwire/--CARV dirijan ekosistèm chèn AI pou souverènte done, te anonse yon amelyorasyon nan inogirasyon li yo. DONE (Done Otantifikasyon, Konfyans, ak Attestasyon) kad , ki make yon chanjman esansyèl nan fason ajan AI kominike avèk done sou chèn ak sou chèn.





Avèk Faz 2 a, kad DATA CARV a vin premye kad ajan AI ki entegre done ki verifye sou chèn, rezònman koyitif AI, ak konsyans ekonomik pwòp tèt ou ak entèlijans ki baze sou siy, optimize ekosistèm yo ak monetize aksyon—fè AI soti nan asistan pasif yo vin yon antite otonòm pou pran desizyon.





Aktyalizasyon sa a prezante modèl rezònman avanse DeepSeek yo, ID CARV ( ERC-7231 estanda), ak entèlijans konpòtman ki baze sou siy, ki pèmèt ajan AI yo trete done ki ka verifye, egzekite tranzaksyon finansye, epi kominike dinamik ak ekosistèm desantralize.





"AI te opere depi lontan nan silo, dekonekte ak ekosistèm ekonomik ak done," te di Yukai Tu, CTO nan CARV. “Avèk DATA Framework 2.0, ajan AI yo pa sèlman zouti reyaktif ankò; yo se patisipan pwoaktif, entèlijan nan yon mond desantralize—kapab rezònman, verifye, ak tranzaksyon otonòm ak konsyans ekonomik pwòp tèt ou atravè entèlijans siy kondwi.”

Dawn la nan ekonomi AI-Powered Web3

Sistèm AI tradisyonèl yo te konte sou sous done ki fèmen, ki pa verifye, sa ki limite kapasite yo pou yo kominike byen ak ekonomi blockchain. DATA Framework 2.0 chanje paradigm sa a lè li ekipe ajan AI yo ak:





Entèlijans Ekonomik: Ajan AI yo ka posede bous, kreye byen dijital, epi egzekite tranzaksyon ki baze sou mezi konfyans ak ankourajman tokenized.

Konsyantizasyon Multi-Chain & Off-Chain: Lè yo pwofite entegrasyon pwofon Web3 CARV yo, ajan AI yo kapab kounye a chache, verifye, epi aji sou done blòk an tan reyèl.

Modèl konfyans ki baze sou siy: Ajan yo ajiste modèl entèraksyon ki baze sou afè verifye ak kontribisyon ekosistèm yo, sa ki fè platfòm ki baze sou AI pi an sekirite epi yo fè konfyans.

Rezonman AI ki verifye: Atravè achitekti kognitif DeepSeek a, ajan AI yo kapab kounye a analize done yo, jenere konklizyon pwòp tèt yo valide, epi rafine estrateji dinamik.





Atravè Pwosesis Chain-of-Thought, modèl AI yo jenere rezònman detaye etap pa etap anvan yo egzekite aksyon, asire plis enfòme ak èstratejik pran desizyon.





Verifikasyon plizyè etap pèmèt ajan yo fè pwòp tèt ou chèk sou konklizyon yo, amelyore presizyon ak fyab nan senaryo konplèks. Pandan se tan, Reinforcement Learning pèmèt AI evolye dinamik ki baze sou entèraksyon blockchain an tan reyèl, optimize estrateji ak pran desizyon sou tan.





Fizyon sa a nan pwosesis kognitif avanse pèmèt ajan AI yo opere ak pi gwo otonomi, entèlijans, ak sekirite nan ekosistèm desantralize.

Anplis de sa, ak rezònman mantal DeepSeek entegre nan kad DATA, ajan AI kapab kounye a egzekite echanj, asiyen kapital, epi pran desizyon gouvènans ak entèlijans ak sekirite san parèy.





"Entegrasyon DeepSeek nan DATA Framework CARV la make yon pwen vire nan devlopman AI," te di Yukai Tu, CTO nan CARV. "Nou ap deplase ajan AI soti nan zouti pasif pou vin yon antite oto-evolye, ki konsyan ekonomikman ki angaje otonòm ak done ak byen dijital. Lè nou rantre rezònman, konfyans, ak entèlijans desantralize, nou ap fikse yon nouvo estanda pou wòl AI a nan ekosistèm Web3 la."





Pou plis amelyore konfyans ak pèsonalizasyon, CARV te entegre CARV ID nan kad DATA. CARV ID se yon kouch inifikasyon idantite kwa-chèn ki pèmèt ajan AI yo:





Lyen aktivite blockchain ak prezans sosyal (egzanp, Twitter, Telegram, Discord)

Monetize entèraksyon, optimize ekonomi siy, epi kondwi kwasans dirab

Aksè holistic, milti-chèn insights pou entèraksyon AI hyper-pèsonalize





Lè yo mete idantite sou chèn ak repitasyon Web2, ajan AI yo ka adapte repons yo, bati modèl angajman ki baze sou konfyans, epi ajiste dinamik entèraksyon ki baze sou kalifikasyon nan mond reyèl la. Li plis epi konstwi kounye a avèk CARV's DATA Framework .

Konsènan CARV

CARV ap bati yon ekosistèm chèn AI pou pèmèt souverènte done a echèl. Lè CARV otorize ajan AI yo ak enfrastrikti ki an sekirite e ki inifye, CARV pèmèt operasyon entèlijan ak kolaborasyon atravè chèn SVM li a, ki ofri konsansis san konfyans, prèv kriptografik, ak ekzekisyon ki verifye.





Avèk DATA Framework, CARV anrichi AI ak bon jan kalite done sou chèn ak andeyò chèn, sa ki pèmèt ajan yo aprann, evolye, ak kolabore dinamik. Avèk plis pase 15M itilizatè ak 8M ID CARV, CARV asire enfòmasyon prive ak kontwòl done pandan y ap bay ajan AI yo aksanp pwisan, kwa-chèn, kreye yon ekosistèm ki an sekirite, inovatè pou tou de AI ak kolaborasyon imen.





Sipòte pa $50M nan finansman nan men envestisè pi wo yo tankou Tribe Capital, HashKey Capital, ak Animoca Brands, ak te sipòte pa yon ekip veteran ki soti nan Coinbase, Google, ak Binance, CARV angaje nan ankouraje yon avni desantralize kote done se yon avantaj ki gen anpil valè, posede itilizatè.

