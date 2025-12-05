Paribu Membeli CoinMENA, Pertukaran Kripto Lokal Terbesar di MENA

Türkiye’s leading digital asset platform Paribu hari ini mengumumkan bahwa mereka telah mengakuisisi CoinMENA, bursa kripto lokal terbesar di Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), dalam transaksi yang mengevaluasi perusahaan hingga USD 240 juta. Kesepakatan ini mewakili transaksi fintech terbesar Turki sejauh ini dan akuisisi lintas batas pertama negara dari platform aset digital. juga menekankan konsolidasi yang sedang berlangsung dari industri aset digital global, karena pemain regional yang mapan mencari skala yang lebih besar, kekuatan peraturan, dan jangkauan pasar yang lebih luas. Melalui CoinMENA, entitas lokal yang berlisensi oleh Dubai’s Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) dan Bank Sentral Bahrain, Paribu akan mengakses dua lisensi aset digital aktif. Paribu adalah salah satu perusahaan terkemuka di Turki di sektor aset digital dan fintech, mengejar roadmap pertumbuhan yang berfokus pada kepatuhan peraturan, inovasi produk, dan ekspansi geografis. Pada tahun 2024, Paribu memperkenalkan Paribu Custody, penyedia penyimpanan aset digital pertama dan satu-satunya di Turki yang didukung oleh teknologi keamanan multi-layer miliknya, ColdShield®. Pada bulan Oktober 2025, Dewan Pasar Modal (CMB) mengizinkan Paribu untuk mendirikan perusahaan pialang, menandai masuknya ke pasar modal. Didirikan pada tahun 2020 oleh Talal Tabbaa dan Dina Sam’an, CoinMENA adalah penyedia layanan aset kripto berlisensi yang beroperasi di bawah otoritas regulator Bahrain dan Dubai. CoinMENA telah mengumpulkan hampir $ 20 juta dalam total pendanaan dari investor, termasuk BECO, Arab Bank Switzerland, Circle, dan Bunat Ventures. Platform sekarang melayani lebih dari 1,5 juta pengguna di 45 negara, menawarkan akses ke lebih dari 50 cryptocurrencies dan mendukung beberapa mata uang lokal di seluruh wilayah MENA. Yasin Oral, pendiri dan CEO Paribu, mengatakan: 
 
"Transaksi ini merupakan titik balik tidak hanya untuk Paribu tetapi juga untuk aset digital dan ekosistem keuangan yang lebih luas di Turki dan wilayah MENA. Dengan akuisisi ini, kami telah memperluas operasi berlisensi kami ke geografi yang lebih luas, menjadi pemain yang diatur di salah satu pasar yang paling mengadopsi kripto di dunia. "CoinMENA, pertukaran kripto lokal terkemuka di wilayah MENA, adalah mitra ideal untuk ekspansi regional kami," lanjut Oral. "Dengan langkah ini, kami membuka bab baru dalam perjalanan pertumbuhan Paribu, memperluas kehadiran kami di wilayah MENA dan berkontribusi pada konsolidasi berkelanjutan industri aset digital global, membangun pada fondasi yang kuat yang telah kami buat di Turki." Talal Tabbaa dan Dina Sam'an, Co-Founder CoinMENA, mengatakan dalam pernyataan bersama: 
 
"Pasar aset digital MENA terus tumbuh dan matang, dan bergabung dengan Paribu akan membantu mempercepat momentum itu. Dengan menggabungkan keahlian regional CoinMENA dengan teknologi Paribu, kami siap untuk mengembangkan suite produk aset digital yang komprehensif untuk pengguna di seluruh Turki dan wilayah MENA. Akquisisi ini adalah landmark paling transformatif dalam sejarah CoinMENA. Investasi Paribu memvalidasi kekuatan apa yang telah kami bangun, dan bersama-sama kami bertujuan untuk menetapkan standar baru untuk akses dan inovasi di ruang aset digital di wilayah ini." About Paribu Paribu adalah platform aset digital terkemuka di Turki dan pemain kunci dalam ekosistem fintech di negara ini. Perusahaan ini mengejar strategi pertumbuhan yang berfokus pada kepatuhan peraturan, inovasi produk, dan ekspansi ke berbagai geografis. Pada tahun 2024, Paribu meluncurkan Paribu Custody, penyedia penyimpanan aset digital pertama dan satu-satunya di Turki yang didukung oleh teknologi keamanan multi-layer miliknya, ColdShield®. Pada bulan Oktober 2025, Board of Capital Markets (CMB) mengizinkan Paribu untuk mendirikan perusahaan pialang, menandai masuknya ke pasar modal. About CoinMENA CoinMENA, pemain terkemuka di wilayah MENA, bertujuan untuk memberdayakan investor baru dan berpengalaman dengan menyediakan pilihan investasi aset kripto yang dapat diakses dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital yang muncul. Berbasis di Kerajaan Bahrain, CoinMENA B.S.C. (c) dilisensikan oleh Bank Sentral Bahrain (CBB) sebagai penyedia layanan aset kripto (kategori-3). CoinMENA FZE, yang berbasis di Uni Emirat Arab, dilisensikan sebagai penyedia layanan aset virtual broker-dealer (VASP) oleh Dubai's Virtual Assets Regulatory Authority (VARA). Dengan biaya kompetitif, likuiditas tinggi, dan pendekatan pendidikan tinggi, CoinMENA bertujuan untuk menjadi platform paling sederhana dan paling dapat dipercaya untuk aset digital di wilayah ini. Untuk informasi lebih lanjut, Situs www.coinmena.com