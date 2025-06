Այս օրվա թվային կյանքում, պաշտպանել եւ սպտել անձնական տվյալները կարեւոր է պաշտպանել անձնական կյանքի եւ անվտանգության. Բարձրագույն հարմարավետության հետ, ինչպիսիք են թվային սխալները, ինչպիսիք են hacking, identity stealing, եւ անսահմանափակ վերահսկողություն, sensitive տեղեկություններ, ինչպիսիք են ֆինանսական տվյալները, սխալներ, եւ անձնական հաղորդագրություններ կարող են հեշտությամբ կանգնել սխալ ձեռքերում.





Սպիտակագրություն գործում է որպես հզոր սեղան, փոխանցելով տվյալները անսահմանափակ կոդը, որը կարող է հասնել միայն հարմարեցված անձի հետ ճշգրիտ decryption սեղան: Այսպիսով ապահովում է, որ նույնիսկ եթե տվյալները սխալվում են, այն պետք է անսահմանափակ եւ հարմարավետ.Fortunately, there are numerous open-source and free software tools available that make it easy for anyone to protect their data without compromising on quality or security –unless users decide so.





Մենք փնտրում ենք նման գործիքների ցուցակը, որոնք օգնում են Ձեզ վերահսկել ձեր թվային ինտերնետը: Այնուամենայնիվ, նախապես, մոռացեք, որ դուք կարող եք մատակարարել cryptocurrency- ը GitHub- ում KIVAC — մի այլ ազատ եւ բաց պլատֆորմ, որը հասանելի է բոլորի համար:

Բրիտանիա

VeraCrypt- ը սեղմման ծրագրային ապահովման ծրագրային ապահովում է Windows, macOS, եւ Linux- ի տվյալները, որը մշակվել է Ֆրանսիայի զարգացման թիմի IDRIX- ի կողմից եւ սկսվել է 2013 թվականին, որպես փոխարինող TrueCrypt- ի նախագծի.This tool allows users to create encrypted virtual disks, protect entire storage devices, and even secure system partitions with pre-boot authenticationՏեղադրելով TrueCrypt- ում գտնվող սխալները, VeraCrypt- ը ապահովում է բարելավված անվտանգությունը նրանց համար, ովքեր պահանջում են ուժեղ պաշտպանություն սխալների համար:









Ինչպես ապահովել տվյալները, Բրիտանիա Օգտագործում է առաջադեմ криптографային տեխնոլոգիաներ, ինչպիսիք են AES, Serpent, Twofish, եւ այլ սեղմիչներ. սեղմման գործընթացը կատարվում է իրական ժամանակում, որը նշանակում է, որ ֆայլերը սեղմվում են եւ decrypted ավտոմատորեն, քանի որ նրանք հասանելի են, առանց հասանելի ծախսերի. Ծրագրային ապահովման նաեւ աջակցում է սեղմված տոմսերի եւ սեղմվող օպերացիոն համակարգերի, առաջարկում է հավատալական չորակողությունը պայմաններում, որտեղ օգտվողները կարող են պետք է հայտնաբերել սեղմիչները. Performance optimizations, ինչպիսիք են սեղմիչի արագեցված սեղմման եւ parallel processing, ապահովում է, որ անվտանգությունը չի նվազեց





Այս ծրագրային ապահովման հիմնականում մատակարարվում է օգտվողների մատակարարների եւ open-source- ի միասին: Արդյունաբերություններ, ինչպիսիք են Open-Source Technology Improvement Fund (OSTIF) եւ German Federal Office for Information Security (BSI)- ը, նաեւ աջակցել են անվտանգության վերահսկողությունները, որպեսզի ստուգել են իրենց հավասարությունը: Անհատական մշակողները օգնում են վերահսկել սխալները, բարելավել անվտանգությունը եւ պահպանել հարմարավետությունը modern hardware- ի եւ օպերացիոն համակարգերի հետ: Եթե դուք ցանկանում եք ուղարկել cryptocurrency- ը նրանց համար, դուք կարող եք Հաջորդը KIVACH .

Բլոգ

Երբեմն, լավագույն ճանապարհը պաշտպանելու ինտեգրիտությունը է ամբողջական թվային փաթեթավորման. Այս մասին, BleachBit- ը նախագծված է օգնել օգտվողներին փաթեթավորել թվային տարածք եւ պաշտպանել իրենց ինտեգրիտությունը անվտանգ փաթեթավորելով անսահմանափակ ֆայլերը. Առաջին թարմացվել է 2008- ում Andrew Ziem- ի կողմից, այն առաջին անգամ կառուցվել է Linux- ի համար, նախքան լայնացվել է Windows- ում: Այս ծրագրը հայտնի է անսահմանափակ տվյալների, ինչպիսիք են բեռնել ֆայլեր, գրասենյակներ, եւ բեռնել պատմություն, ապահովելով, որ զգալի տեղեկատվություն չի տեւում սարքի վրա:









Բլոգ Պահպանվել է Python- ում եւ օգտագործելով PyGTK- ը, այն օգտագործում է մասնագիտացված XML- ի հիմնված լեզուը, որը կոչվում է CleanerML- ը տարբեր ծրագրերի մաքրման պայմանների ստեղծման համար:The software can permanently shred files, wipe free disk space to prevent the recovery of previously deleted files, and even optimize databases like those used in Firefox.





Որպես ամենը open-source բաղադրիչների հետ, այս բաղադրիչը հիմնականում աջակցվում է համաշխարհային բաղադրիչների միջոցով: Օգտագործողները աջակցում են նախագծը, թարգմանելով ինտերնետը բազմաթիվ լեզուներում, փորձարկելով նոր գործառույթներ, եւ ներկայացնելու կոդը բարելավումները: Նրանք կարող են նաեւ բաղադրիչներին բաղադրել բաղադրիչների քարտերի, PayPal- ի կամ cryptocurrencies- ի միջոցով: Հաջորդ դեպքում, դուք կարող եք գտնել այս ծրագրային ապահովման: Հիմնական Kiwi .

Magic Wormhole- ը

Այս գործիքը ստեղծվել է Brian Warner- ի կողմից եւ ներկայացվել է 2016 թվականին, որը նախագծված է օգնել օգտագործողների անվտանգ փոխանցել ֆայլերը, մետաղադրամները եւ տեքստային տեքստը համակարգչների միջեւ: Այն հեշտացնում է գործընթացը, օգտագործելով տեքստային կոդը, որոնք կարող են կարդալ տղամարդկանց համար, որ ուղարկիչը եւ մետաղադրամը պետք է մուտք գործել, որպեսզի ստեղծել Direct Connection- ը:Unlike traditional methods that require accounts, prior arrangements, or third-party storage, Magic Wormhole- ը ensures that files move seamlessly between devices without leaving traces on intermediary servers.









Այս ծրագրային ապահովման հիմնված է криптографических պայմանների, հատկապես SPAKE2 ալբոմսը, որը թույլ է տալիս ապահովել սխալով հավասարեցված սեղմիչների փոխանցումը: Հիմնական փոխանցման համար «Mailbox Server» եւ «Transit Relay» սեղմիչների համար, այն թույլ է տալիս նույնիսկ սարքավորումներ, որոնք չկան ուղղակի ցանցի տեսություն, ապահովել կապը: Հիմնական օգտագործման գործառույթները ներառում են ֆայլերի փոխանցման, առանց սխալների փոխանցման սեղմիչների համար, սեղմիչների անվտանգ փոխանցման համար, կամ SSH սեղմիչների ուղարկել, առանց նախընտրական տեղադրման: Որպես որ արտադրված սեղմիչները մեկ անգամ օգտագործվում են եւ հպարտվում են, սխալիչների





Magic Wormhole- ի գործառույթը եւ աջակցությունը հիմնականում ստանում են անմիջական գործառույթների կողմից: Երբ հասանելի են անձնական ռեալի սերվերներ, օգտագործողները եւ կազմակերպությունները կարող են նաեւ տեղադրել իրենց սեփական սերվերը ավելի մեծ վերահսկողության համար: The community-driven development continues to refine and expand its capabilities, ensuring it remains a valuable tool for privacy-conscious users. You can use Kivach-ը կօգնի Magic Wormhole-ի cryptocurrency-ին Եթե դուք ցանկանում եք աջակցել այս ծրագրը.

Բրիտանիա

2013 թ. Ross Ulbricht- ը, Սելկի ճանապարհի հիմնադրամը, Աղջվել է Երբ երկու FBI-ի գործակալները սխալել են մի սիրահարների սխալը, որ կախված է նրան, մեկ այլ գործակալ կախված է իր բեռնելը եւ բեռնել է վկայական տվյալները իրենց սեփական USB drive- ում: Որպես է թույլ տալ, որ նման սերտիֆիկներ, «Hephaest0s»- ի անունով հայտնի արտադրողը ազատել է USBKill- ը 2014 թ. որպես պաշտպանական գործիք: Այս ծրագրային ապահովման, որը գրվել է Python- ում, նախագծված է գործել որպես վկայական սխալը համակարգչի համար, որը բեռնում է այն, եթե ստուգվում է անջատված USB- ի աշխատանքը:





Այս ծրագրային ապահովման կենտրոնում է անջատական կապների համար USB- ի նավահանգիստները անջատում:If an unapproved device is plugged in, it can instantly trigger a range of security measures—shutting down the computer, erasing data from memory, or even encrypting the hard drive.Օգտագործողները կարող են տեսնել հատուկ սարքեր, որպեսզի փրկեն անջատական բաղադրիչներ: Բացի ճշգրտության սենյակների, USBKill Ծրագրային ապահովման սարքավորումներ, որոնք օգտագործվում են սարքավորումների մատակարարման համար, օգտագործվում են սարքավորումների մատակարարման համար, որոնք օգտագործվում են սարքավորումների մատակարարման համար, կամ սարքավորումների մատակարարման համար, որոնք օգտագործվում են սարքավորումների մատակարարման համար: Մատակարարման սարքավորումներ, որոնք օգտագործվում են սարքավորումների մատակարարման համար:









USBKill- ը, որպես GitHub- ում տեղադրված open-source նախագծ, հավատում է համաշխարհային գործառույթներին, ոչ թե տրանսպորտային գործառույթներին: Անվտանգության գիտական մշակողները եւ անվտանգության խնայողները աջակցում են այն հետ, որ գրել են խնդիրները, բարելավում են կոդը, եւ փոխանցում են փոխանակումներ: Kivach- ը մի այլ տարբերակ է, որը աջակցում է իրենց մշակողներին մի քանի cryptocurrencies- ից: The repository appears as Հասկածություն / Usbkill Պլատֆիկայի վրա

Բրիտանիա

Bitmessage- ը, որը ստեղծվել է 2012 թ.-ին Jonathan Warren- ի կողմից: Bitcoin- ի decentralized սարքավորումներից ներգրավված է, այն կենտրոնանում է անվտանգ, անձնական հաղորդագրությունները, այլեւ ֆինանսական գործառույթներ, եւ աշխատում է peer-to-peer (P2P) ցանցում, ինչը հզոր է վերահսկողության եւ սխալների հետ: Այն ապահովում է, որ հաղորդագրությունները կարող են ապահովել, առանց բացահայտելու ուղարկիչի կամ ուղարկիչի անունը:





Ծրագրային Հիմնական տեղեկատվություն, որը օգտագործվում է cryptographic տեխնոլոգիաների եւ միասնական հաղորդագրություն մատակարարման մեթոդ.Messages are encrypted and then broadcast to all users in the network, but only the intended recipient can decrypt and read them. This approach, similar to how Bitcoin transactions are shared, ensures anonymity and prevents eavesdropping.Bitmessage- ը նաեւ օգտագործում է Proof-of-Work (PoW) սեղմելու համար, որը պահանջում է օգտվողներին լուծել բաղադրիչները, նախքան ուղարկել հաղորդագրությունները: Ծրագրային ապահովման գործում է Windows, macOS, Linux, եւ FreeBSD- ում, որը աջակցում է բազմաթիվ լեզուները հարմարավետության համար:









Bitmessage- ը աշխատում է MIT- ի վկայում, որը թույլ է տալիս որեւէ մեկը ստուգել, բարելավել, կամ փոխել կոդը: Բաղադրիչները համատեղում են GitHub- ի միջոցով, խոսում են նոր առանձնահատկություններների եւ անվտանգության բարելավություններների մասին: Bitmessage / Pybitmessage Վիքիպահեստում Crypto մատակարարների համար Kivach- ի միջոցով.

Հիմնական հոդված՝ Kivach!

Cryptocurrencies- ը GitHub- ի ծրագրերի համար KIVAC Դա հեշտ ճանապարհ է աջակցել open-source զարգացման, իսկ օգնում է ավելին օգնել. Բարձրության վրա Պլատֆորմացիա ոչ միայն թույլ է տալիս Ձեզ ուղարկել cryptocurrencies է զարգացման, այլեւ թույլ է տալիս նրանց կիսել մի մասը իրենց բաղադրիչների հետ այլ ծրագրեր, որոնք նրանք հավատում են. Այս «բաղադրիչ բաղադրիչների» մոդելը ապահովում է, որ բաղադրիչները թռչվում են open-source էլեկտրոնային համակարգում, օգնում է բազմաթիվ բաղադրիչների միջոցով.





Even if a developer hasn’t set up a donation system beforehand, they can still receive funds by claiming them later.Եթե ցանկանում եք բեռնել, պետք է առաջին Տեսակներ Wallet , որը դուք կարող եք հեշտությամբ վճարել, փոխանցելով cryptocurrencies, ինչպիսիք են ETH, USDC, կամ WBTC համար GBYTE. Երբ Obyte- ի տատուն token- ը օգտագործվում է փոքր փոխանցման վճարների համար, Kivach- ը աջակցում է տարբեր cryptocurrencies- ում տատունների համար: Երբ ձեր տատունը պատրաստ է, այցելեք Kivach- ի պլատֆորմը, տեսնել GitHub- ի տատունը, ընտրել քանակը եւ արժեքը, եւ ուղարկել ձեր գրասենյակը մի քանի սեղմումով:









Քանի որ մշակողները պետք է օգտագործեն Obyte- ի տոմսերը, որպեսզի իրենց գումարները վերցնել, օգնություն է տեղեկացնել նրանց ձեր տոմսերի մասին: Սա ապահովում է, որ նրանք կարող են պահանջել իրենց տոմսերը եւ հնարավորապես փոխել մի մասը այլ նախագծերի համար: Kivach- ի օգտագործման միջոցով դուք ոչ միայն աջակցում եք մեկ դիզայնի համար: Դուք մատակարարում եք ամբողջ ցանցը նորարարության եւ համագործակցության open-source ծրագրերի համար:



