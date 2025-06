Startup Playbook se yon minis. Ask pi bon kesyon.

Tout nou tande "reasons why." endistri yo kouri sou yo. "Nou priorite X paske li se efikas." "Mèd nou an kouvri Y paske li se nouvèlman vo." "Sa a se wout la nan siksè paske li te pwouve." Pou ane sa yo, mwen tande ansanm, eseye mete vwayaj antrepriz mwen an nan nòt sa yo aksepte. Men, yon bagay toujou te santi ... deyò. Motif yo te di rarman pale tout istwa a.





Li te sèlman lè mwen te kultive yon lòt kalite abitid - pa jis mande "pou sa", men angaje nan Dyp Dialòg - ke mwen te kòmanse konprann logik la sanble, règ yo invizib, ki reyèlman gouvènman ki jan endistri yo opere. Sa a pa te sou enkyetid agresif; li te sou yon reyèl, prèske antropolojik curiosity eksplore nan konvèsasyon. Epi li se yon abitid ki pa sèlman bati rezistans mwen, men fonksyonèlman fòme ki jan mwen te bati biznis mwen, MotivBase.





Pifò nan nou yo aprann yo dwe sceptik, pou kesyon. Men, souvan, sa a jis mennen nan yon debaz sifas oswa fè nou "ki moun ki enkyete." Magik la reyèl rive lè ou ale soti nan yon interrogasyon senp ak nan yon envestigasyon konvèsasyon pi profond. Li se sou diskite rezon yo deklare nan yon tan ki kondwi yo sanble, blòk bilding prensipal la nan moun oswa sistèm, natirèlman kòmanse surfe.





Konsidere mond lan nan rechèch mache. Li se souvan pou biznis yo priorite estatistik siperyè sou istwa moun ki gen nuans lè yo eseye konprann kliyan yo. Motif la deklarasyon an? 'States yo kantite ak varyab.' Men, si ou angaje nan dyalòg ak rechèchè mache yo ak dirijan yo ki yo rapòte, ou kòmanse dekouvri yon kouch diferan nan verite. Ou ale sou justifika a siperyè yo konprann ke preferans sa a se souvan sou presyon an entansyèl pou sekirite defannab nan prezantasyon enpòtan. Li se sou tan ki gravman limite nan desizyon yo gen, ak yon kilti òganizasyon ki kote nimewo fasil digere se ekivalan ak rigidite analitik. Yon kondwi ki pa te di se jis sou done yo pi





Oswa konsidere fasin nan medya teknoloji ak ki moun ki te monte lajan an, souvan omwen biznis ki rive nan yon kwasans ki estab, profitab. Yon dyalòg kontan revele li se pa sèlman sou "notasyon." Li se sou wòl nan medya nan yon ekosistèm ki mande pou nòt unicorn, bezwen yo "kouche li an premye" pou estati, ak yon definisyon nan siksè gravman enfliyanse pa ritm yo nan kapital risk.





Vwayaj mwen pwòp se plonje ak moman kote sa a abitid te enpòtan. Lè mwen te bati MotivBase, yon platfòm entelijan kilti AI-powered, mond lan nan kapital risk te repete m 'te di li pa pral anpeche. Motif yo deklarasyon yo souvan varyasyon nan: "Li se tou de niche," "Anthropology se pa teknoloji," oswa "pwodwi a se pa pare pou sa a."





Si mwen te jis aksepte deklarasyon sa yo, oswa argumente kont yo dirèkteman, mwen pa pral ale lwen. Anplis de sa, mwen angaje nan (pafwa doulè) dyalòg. Mwen ta mande, "Sèlman ede mwen konprann ki sa 'scalable' sanble soti nan perspektè ou a?" oswa "Ki sa yo makè yo ou tipikman wè nan yon biznis ou kwè pral jwenn gwo kwasans?"





Pa sèlman sou modèl biznis mwen an, li te sou modèl yo. Li te sou rekonesans modèl ki baze sou siksè yo pase (ak échecs yo), presyon yo te fè fas de LP yo jwenn dè milyon dola rezilta, ak yon endistri ki te bati sou yon sèten arketip nan "teknoloji fondatè" ak "teknoloji solisyon." Règ la invizib pa te "ide ou se mal," men "ide ou pa mete nan modèl la ki minimize risk nou an ak maksimize kalite espesifik nou an nan rekonesans."





Konpreyansyon logik sa a sanble pa nesesèman fè yo envesti. Men, li te fè yon bagay anpil plis valè: li te ba m 'klarifikasyon ak rezistans. Li te ede m 'konpreyans ke "pa" yo pa toujou yon refleksyon nan potansyèl antrepriz mwen an, men souvan yon refleksyon nan règ yo sanble ki gouvène mond lan yo. Sa a konprann m 'te pèmèt rechèch pou chemen alternativ, pou bootstrap, pou bati kredibilite nan dokiman ak siksè kliyan, olye pou sèlman atravè validasyon ekstèn ki pa fèt pou yon biznis tankou m '. Li pèmèt nou konsantre sou sa ki reyèlman enpòtan: rezoud pwoblèm reyèl pou kliyan ki te wè valè a, finalman mennen nan yon rezilta siksè.





Li se sou konprann tèren an. Li sou wè kouri yo kache ki fòme sa moun kwè ke posib, valè, oswa kredib. Li se yon kòn nan navige sou règ yo souvan sanble, invizib mwen eksplore nan liv mwen an pwochen, "Règ invizib: Ki jan yo Outsmart jwèt antrepriz la."





Li se yon pratik ki pèmèt ou deplase ak empati, yo bati estrateji ki baze sou yon reyalite pi profond, ak finalman, yo kreye wout ou pwòp ou, menm lè moun ki byen konfyans pa sanble mennen kote ou vle ale.

