Paribu kupuje CoinMENA, najveću lokalnu kriptovalutu MENA

Paribu, vodeća digitalna platforma za imovinu u Turskoj, objavila je danas da je stekla CoinMENA, najveću lokalnu kriptovalutu na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi (MENA), u transakciji kojom je vrijednost tvrtke iznosila do 240 milijuna dolara. Sporazum predstavlja najveću fintech transakciju u Turskoj do sada i prvu prekograničnu akviziciju platforme digitalnih sredstava u zemlji.Također naglašava kontinuiranu konsolidaciju globalne industrije digitalnih sredstava, budući da uspostavljeni regionalni akteri traže veći opseg, regulatornu snagu i širi tržišni doseg. Uz ovu akviziciju, Paribu će proširiti svoje aktivnosti s domaćeg tržišta u Turskoj u regiju s visokim stupnjem usvajanja kriptovaluta.Kroz CoinMENA, lokalni entitet licenciran od strane Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) i Central Bank of Bahrain, Paribu će imati pristup dvjema aktivnim licencama za digitalna sredstva. Paribu je među vodećim poduzećima u digitalnim sredstvima i fintech sektorima u Turskoj, prateći plan rasta usmjeren na usklađenost s propisima, inovacije proizvoda i geografsku ekspanziju. 2024. godine Paribu je predstavio Paribu Custody, prvi i jedini pružatelj digitalnog upravljanja imovinom u Turskoj koji se temelji na vlastitoj višeslojnoj sigurnosnoj tehnologiji ColdShield®. U listopadu 2025. godine Odbor za tržišta kapitala (CMB) ovlastio je Paribu da uspostavi brokersku tvrtku, što je obilježilo njegov ulazak na tržišta kapitala. Osnovan 2020. godine od strane Talal Tabbaa i Dina Sam’an, CoinMENA je licencirani pružatelj usluga kripto imovine koji posluje pod regulatornim tijelima Bahreina i Dubaija. CoinMENA je prikupio gotovo 20 milijuna USD u ukupnom financiranju od ulagača, uključujući BECO, Arab Bank Switzerland, Circle i Bunat Ventures. Platforma sada služi više od 1,5 milijuna korisnika u 45 zemalja, nudeći pristup preko 50 kriptovaluta i podržavajući nekoliko lokalnih valuta diljem regije MENA. Yasin Oral, osnivač i izvršni direktor Paribu, izjavio je: \n \n "Ova transakcija je prekretnica ne samo za Paribu, već i za digitalno vlasništvo i širi financijski ekosustav u Turskoj i regiji MENA.Ovom akvizicijom proširili smo naše licencirane operacije na širu geografiju, postajući regulirani igrač na jednom od najprihvatljivijih tržišta kriptovaluta na svijetu. "Ova transakcija je prekretnica ne samo za Paribu, već i za digitalno vlasništvo i širi financijski ekosustav u Turskoj i regiji MENA.Ovom akvizicijom proširili smo naše licencirane operacije na širu geografiju, postajući regulirani igrač na jednom od najprihvatljivijih tržišta kriptovaluta na svijetu. \n \n "CoinMENA, vodeća lokalna kriptovaluta u regiji MENA, idealan je partner za našu regionalnu ekspanziju", nastavio je Oral. "Ovim korakom otvaramo novo poglavlje u Paribu-ovom putovanju rasta, proširujući našu prisutnost u regiji MENA i doprinoseći kontinuiranoj konsolidaciji globalne industrije digitalnih sredstava, gradeći se na snažnoj osnovi koju smo uspostavili u Turskoj." "CoinMENA, vodeća lokalna kriptovaluta u regiji MENA, idealan je partner za našu regionalnu ekspanziju", nastavio je Oral. "Ovim korakom otvaramo novo poglavlje u Paribu-ovom putovanju rasta, proširujući našu prisutnost u regiji MENA i doprinoseći kontinuiranoj konsolidaciji globalne industrije digitalnih sredstava, gradeći se na snažnoj osnovi koju smo uspostavili u Turskoj." Talal Tabbaa i Dina Sam'an, suosnivači CoinMENA, rekli su u zajedničkoj izjavi: \n \n “Tržište digitalnih sredstava MENA nastavlja rasti i sazrijevati, a udruživanje snaga s Paribom pomoći će ubrzati taj momentum. Kombinirajući CoinMENA regionalnu stručnost s Paribovom tehnologijom, spremni smo razviti sveobuhvatan paket digitalnih sredstava za korisnike diljem Turske i MENA regije. Ova akvizicija je najtransformativnija prekretnica u povijesti CoinMENA-e. “Tržište digitalnih sredstava MENA nastavlja rasti i sazrijevati, a udruživanje snaga s Paribom pomoći će ubrzati taj momentum. Kombinirajući CoinMENA regionalnu stručnost s Paribovom tehnologijom, spremni smo razviti sveobuhvatan paket digitalnih sredstava za korisnike diljem Turske i MENA regije. Ova akvizicija je najtransformativnija prekretnica u povijesti CoinMENA-e. About Paribu Paribu je vodeća digitalna platforma za imovinu u Turskoj i ključni igrač u fintech ekosustavu zemlje. Tvrtka slijedi strategiju rasta usmjerenu na usklađenost s propisima, inovacije proizvoda i širenje u više geografskih područja. 2024. godine, Paribu je pokrenuo Paribu Custody, prvi i jedini pružatelj digitalnog upravljanja imovinom u Turskoj koji se temelji na vlastitoj višeslojnoj sigurnosnoj tehnologiji ColdShield®. U listopadu 2025. godine Odbor za tržišta kapitala (CMB) ovlastio je Paribu da uspostavi brokersku tvrtku, što je obilježilo njezin ulazak na tržišta kapitala. About CoinMENA Što je CoinMena CoinMENA, vodeći igrač u regiji MENA, nastoji osnažiti nove i iskusne ulagače pružanjem pristupačnih opcija za ulaganje u kripto imovinu i omogućavanjem njihovog sudjelovanja u digitalnom gospodarstvu u nastajanju. Sa sjedištem u Kraljevini Bahrajnu, CoinMENA B.S.C. (c) licenciran je od strane Središnje banke Bahrajna (CBB) kao pružatelj usluga kripto imovine (kategorija-3). CoinMENA FZE, sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, licenciran je kao pružatelj usluga virtualnih sredstava za posrednike (VASP) od strane Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA). S konkurentnim naknadama, visokom likvidnošću www.Coinmena.com Udruga www.Coinmena.com Udruga Medijski kontakt Sljedeći Dengiz Viši menadžer, Global Marketing, Paribu Sljedeći članakDengiz@paribu.com Sljedeći članakDengiz@paribu.com \n \n Ova priča je objavljena kao priopćenje za medije od strane Btcwire pod HackerNoon's Business Blogging Program. Ova priča je objavljena kao priopćenje za medije od strane Btcwire pod HackerNoon's Business Blogging Program. Program Program