Gonka लॉन्च करता है: एआई कंप्यूट को फिर से परिभाषित करने के लिए एक decentralized network

Delaware, संयुक्त राज्य अमेरिका – 15 सितंबर 2025 – उच्च दक्षता एआई कंप्यूटिंग के लिए एक डिसेटरेटेड नेटवर्क, आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है, निर्माताओं, शोधकर्ताओं और उद्यमों को पारंपरिक क्लाउड बुनियादी ढांचे के लिए एक खुले विकल्प प्रदान करता है। गंगा गंगा केंद्रीय प्रदाताओं के विपरीत जो एपीआई और कॉर्पोरेट पाइपलाइनों के माध्यम से कंप्यूटिंग तक पहुंचने के लिए गेटिंग करते हैं, गोंका किसी भी हार्डवेयर के साथ - एक एकल जीपीयू से एक पूर्ण पैमाने पर डेटा सेंटर तक - अर्थपूर्ण एआई कार्य भारों में सीधे योगदान करने में सक्षम बनाता है, जिसमें मॉडल प्रशिक्षण, निष्कर्षण और वैज्ञानिक सिमुलेशन शामिल हैं। Cloud Monopoly को तोड़ना पारंपरिक Proof-of-Stake नेटवर्क में, 90% से अधिक GPU चक्रों को सहमत कार्यों पर खर्च किया जाता है जो ब्लॉकचेन से परे कोई मूल्य नहीं रखते हैं। गोंका इस मॉडल को बदलता है: लगभग 100% संसाधन उत्पादक एआई कार्य भारों के लिए निर्देशित होते हैं। प्रारंभिक अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहन अपनाने में तेजी लाने के लिए, गोंका ने एक 180 युग (लगभग छह महीने) अनुग्रह अवधि पेश की है जिसमें निष्कर्षण शून्य लागत पर चलता है. इस समय, जीएनके, नेटवर्क के मूल टोकन का एक निश्चित वितरण दैनिक रूप से सक्रिय मेजबानों के बीच वितरित किया जाता है. यह उत्सर्जन समय के साथ कम हो जाता है, जो कमी पैदा करता है और प्रारंभिक प्रतिभागियों को अपमानजनक रूप से पुरस्कृत करता है. अनुमति के बिना डिजाइन c. प्रतिभागियों को अपने जीपीयू को कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटिंग में योगदान करना शुरू कर सकते हैं, और तुरंत जीएनके अर्जित कर सकते हैं. डेवलपर्स के लिए, नेटवर्क एक ओपनएआई संगत एपीआई प्रदान करता है, जिससे उपयोगिता को बलिदान किए बिना decentralized बुनियादी ढांचे पर निर्माण करना आसान हो जाता है. Plural AI का एक नया युग सार्थक काम के साथ प्रोत्साहनों को समायोजित करके और संतुलन से गेटवेपर को हटाकर, गोंका आईआई विकास में एक नई परिदृश्य के लिए नींव डालता है - एक ऐसा जहां कंप्यूटिंग शक्ति को एक साझा संसाधन के रूप में इलाज किया जाता है, और ज्ञान को सेंसरशिप के बिना उभरने दिया जाता है। Gonka के बारे में Gonka एक उच्च दक्षता एआई कंप्यूटिंग के लिए एक डिसेटरेटेड नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य अर्थपूर्ण एआई कार्य भारों के लिए वैश्विक GPU शक्ति का उपयोग अधिकतम करने के लिए है. केंद्रित गेटवेयर को खत्म करके, Gonka निर्माताओं और शोधकर्ताओं को कंप्यूटिंग संसाधनों के लिए अनुमति के बिना पहुंच प्रदान करता है, जबकि प्रतिभागियों को अपने मूल टोकन, GNK के माध्यम से पुरस्कृत करता है।