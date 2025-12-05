Paribu רוכשת את CoinMENA, חילופי הקריפטו המקומיים הגדולים ביותר של MENA

פלטפורמת הנכסים הדיגיטליים המובילה של טורקיה, פריבו, הודיעה היום כי רכשה את CoinMENA, המערכה הקריפטוגרפית המקומית הגדולה ביותר במזרח התיכון וצפון אפריקה (MENA), בהסכם שערך את החברה ב-240 מיליון דולר. העסקה מייצגת את העסקה הפינ-טק הגדולה ביותר של טורקיה עד כה והרכישה הגלובלית הראשונה של טורקיה של פלטפורמת נכסים דיגיטליים. באמצעות CoinMENA, הישות המקומית בעלת רישיון על ידי רשות הרגולציה לרכוש נכסים וירטואליים של דובאי (VARA) והבנק המרכזי של בריין, Paribu תשיג גישה לשתי רישיונות נכסים דיגיטליים פעילים. Paribu היא אחת החברות המובילות בטורקיה במגזרי הנכסים הדיגיטליים והפינט-טק, ומבצעת מסלול צמיחה המתמקד בדרישות הרגולטוריות, חדשנות המוצר והתרחבות הגיאוגרפית. בשנת 2024 הציגה פריבו את Paribu Custody, ספקית האחסון הדיגיטלית הראשונה והיחידה בטורקיה המונעת על-ידי טכנולוגיית האבטחה רב-כיוונית שלה, ColdShield®. באוקטובר 2025, מועצת שוקי ההון (CMB) אישרה את פריבו להקים חברת מבצעים, מה שהדגיש את כניסתה לשוקי ההון. CoinMENA נוסדה בשנת 2020 על ידי Talal Tabbaa ו Dina Sam'an, CoinMENA היא ספק שירות נכסים קריפטוגרפיים מורשה הפועלת תחת הרשויות הרגולטוריות של ברלין ודובאי. CoinMENA גייס כמעט 20 מיליון דולר במימון כולל משקיעים, כולל BECO, בנק ערבי שוויץ, Circle, ו Bunat Ventures. הפלטפורמה משרתת כעת יותר מ 1.5 מיליון משתמשים ב 45 מדינות, מציעה גישה ליותר מ -50 cryptocurrencies ותומכת במגוון מטבעות מקומיים ברחבי אזור MENA. Yasin Oral, מייסד ומנכ"ל של Paribu, אמר: \n \n "העסקה הזאת היא נקודת מפנה לא רק עבור פאריבו, אלא גם עבור נכסי הדיגיטלי ואקולוגיה הפיננסית הרחבה יותר בטורקיה ובאזור MENA.עם רכישה זו, הרחיבנו את פעולות הרישיון שלנו לגיאוגרפיה רחבה יותר, והפכנו לשחקן מוסדר באחד השווקים הקריפטואליים ביותר בעולם. "העסקה הזאת היא נקודת מפנה לא רק עבור פאריבו, אלא גם עבור נכסי הדיגיטלי ואקולוגיה הפיננסית הרחבה יותר בטורקיה ובאזור MENA.עם רכישה זו, הרחיבנו את פעולות הרישיון שלנו לגיאוגרפיה רחבה יותר, והפכנו לשחקן מוסדר באחד השווקים הקריפטואליים ביותר בעולם. \n \n "CoinMENA, הבורסה הקריפטוגרפית המקומית המובילה באזור MENA, היא שותף אידיאלי להתרחבות האזורית שלנו", המשיך אוראל. "עם הצעד הזה, אנו פותחים פרק חדש במסע הצמיחה של פאריבו, הרחבת נוכחותנו באזור MENA ותרומה להתאוששות המתמשכת של תעשיית הנכסים הדיגיטליים העולמית, בהתבסס על היסודות החזקים שקיבלנו בטורקיה". "CoinMENA, הבורסה הקריפטוגרפית המקומית המובילה באזור MENA, היא שותף אידיאלי להתרחבות האזורית שלנו", המשיך אוראל. "עם הצעד הזה, אנו פותחים פרק חדש במסע הצמיחה של פאריבו, הרחבת נוכחותנו באזור MENA ותרומה להתאוששות המתמשכת של תעשיית הנכסים הדיגיטליים העולמית, בהתבסס על היסודות החזקים שקיבלנו בטורקיה". Talal Tabbaa ו Dina Sam'an, מייסדי CoinMENA, אמרו בהצהרה משותפת: \n \n "שוק הנכסים הדיגיטליים של MENA ממשיך לגדול ולהתבגר, ושיתוף הפעולה עם Paribu יעזור להאיץ את הדחיפה הזאת.באמצעות שילוב של המומחיות האזורית של CoinMENA עם הטכנולוגיה של Paribu, אנו מוכנים לפתח סטטוס מקיף של מוצרי הנכסים הדיגיטליים למשתמשים ברחבי טורקיה והאזור של MENA.השכרה הזאת היא השלב המהפכני ביותר בהיסטוריה של CoinMENA.ההשקעה של Paribu מאשרת את העוצמה של מה שאנחנו בונים, ואנחנו יחד שואפים להגדיר סטנדרטים חדשים עבור גישה וחדשנות בתחום הנכסים הדיגיטליים של האזור". "שוק הנכסים הדיגיטליים של MENA ממשיך לגדול ולהתבגר, ושיתוף הפעולה עם Paribu יעזור להאיץ את הדחיפה הזאת.באמצעות שילוב של המומחיות האזורית של CoinMENA עם הטכנולוגיה של Paribu, אנו מוכנים לפתח סטטוס מקיף של מוצרי הנכסים הדיגיטליים למשתמשים ברחבי טורקיה והאזור של MENA.השכרה הזאת היא השלב המהפכני ביותר בהיסטוריה של CoinMENA.ההשקעה של Paribu מאשרת את העוצמה של מה שאנחנו בונים, ואנחנו יחד שואפים להגדיר סטנדרטים חדשים עבור גישה וחדשנות בתחום הנכסים הדיגיטליים של האזור". About Paribu Paribu היא פלטפורמת הנכסים הדיגיטליים המובילה בטורקיה ושחקן מפתח במערכת הטכנולוגיה הפינ-טק של המדינה. החברה רודפת אסטרטגיה צמיחה המתמקדת בהסכמת תקנות, חדשנות מוצר ופיתוח למגוון אזורים גיאוגרפיים. בשנת 2024, Paribu השיקה את Paribu Custody, ספקית השמירה הדיגיטלית הראשונה והיחידה בטורקיה המונעת על ידי טכנולוגיית האבטחה הרבת שכבות שלה, ColdShield®. באוקטובר 2025, הוועדה לשווקים הכספיים (CMB) אישרה את Paribu להקים חברת ברוקרסיה, המייצגת את כניסתה לשווקים הכספיים. About CoinMENA אודות CoinMena CoinMENA, שחקן מוביל באזור MENA, שואפת להעצים גם משקיעים חדשים וגם מנוסים על ידי מתן אפשרויות השקעה של נכסים קריפטוגרפיים נגישים ומאפשרים להם להשתתף בכלכלה הדיגיטלית המתעוררת. CoinMENA B.S.C. (c) ממוקם בממלכה של באהרן, CoinMENA B.S.C. (c) מורשה על ידי הבנק המרכזי של באהרן (CBB) בתור ספק שירותי נכסים קריפטוגרפיים (קטגוריה-3). CoinMENA FZE, הממוקם באיחוד האמירויות הערביות, מורשה כמספק שירות נכסים וירטואליים למסחר (VASP) על ידי רשות הרגולציה של נכסים וירטואליים בדובאי (VARA אתר www.coinmena.com אתר www.coinmena.com תקשורת תקשורת דניאל דנגיז המנהל העליון, שיווק גלובלי, Paribu eray.dengiz@paribu.com דניאל דניאל @paribu.com \n \n סיפור זה פורסם כהודעה לעיתונות על ידי Btcwire תחת HackerNoon's Business Blogging Program. סיפור זה פורסם כהודעה לעיתונות על ידי Btcwire תחת HackerNoon's Business Blogging Program. תכנית תכנית