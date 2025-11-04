GrantiX מביא 1.57 טריליון דולר השקעות השפעה בשוק בשרשרת באמצעות פלטפורמת SocialFi

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, 3 בנובמבר, 2025/Chainwire/-- פלטפורמת ההשפעה הבינלאומית הראשונה בעולם, המתקשרת בין ארגוני צדקה מסורתיים לתורמים של blockchain, הכריזה על ההשקה הקרובה של מערכת האקולוגיה של רשת היבשת שלה, המאוחדת את שוק ההשקעות השפעה של 1.57 טריליון דולר עם שקיפות ופיתוח של Web3. גרנטיקס גרנטיקס מבוסס על Arbitrum ונועד להיות blockchain-agnostic, GrantiX מאפשר למשתמשים לממן ולעקוב אחר פרויקטים של השפעה חברתית בעולם האמיתי ישירות על שרשרת.המערכת האקולוגית המונעת על ידי AI מחברת יזמים חברתיים מוכחים עם משקיעים קריפטוגרפיים באמצעות מודל DeFi משולב, SocialFi, ו Learn-to-Earn משחק, להפוך תרומה צדקה להשפעה חיובית על ההכנסה. \n \n "GrantiX היא התקדמות טבעית לעולם מוכן לקחת אחריות על איכות חייו", אמר ד"ר קונסטנטין Livshits, מייסד GrantiX. "GrantiX היא התקדמות טבעית לעולם מוכן לקחת אחריות על איכות חייו", אמר ד"ר קונסטנטין Livshits, מייסד GrantiX. \n \n "בבלוקצ'יין סוף סוף נותנים לנו את הכלים כדי להפוך את הפילנתרופיה לבהירה, יעילה וגמישה.GrantiX נולדה בצומת של יזמות חברתית והשקעות, מאחדת אנשים שיוצרים שינוי עם מי שמממן אותו." "בבלוקצ'יין סוף סוף נותנים לנו את הכלים כדי להפוך את הפילנתרופיה לבהירה, יעילה וגמישה.GrantiX נולדה בצומת של יזמות חברתית והשקעות, מאחדת אנשים שיוצרים שינוי עם מי שמממן אותו." שלא כמו פרויקטים מסורתיים ללא מטרות רווח או פרויקטים של Web3 המבוססים על תרומות או סקרנות טוקן, GrantiX שומרת על עצמה באמצעות אינטגרציות של DeFi ו- CeFi, הימורים על השפעה ותרומות מבוססות עסקאות. הטכנולוגיה של GrantiX כבר מעבדת יותר מ-15,000 תרומות בסך 200,000 דולר, מסרה 50,000 דולר בתרומות לבעלי עסקים חברתיים מוכחים, ומשכה יותר מ-10,000 משתמשים באופן אורגני ללא שיווק בתשלום. "ההצלחה של GrantiX תהיה ההוכחה הטובה ביותר לכך ש-Web3 ו-blockchain לא הופיעו לשווא", אמר. CEO של GrantiX, יועץ עם מעל 10 שנים של ניסיון ב- Web3, ומייסד Cryptemic FZ-LLC. "אנחנו יוצרים תשתית שקופה, יעילה ומרוכזת שמשלימה משאבים גלובליים לטוב מדויק, ומחזירה את האמון במה שהטכנולוגיה יכולה להשיג עבור האנושות". אנטון יאנשקיביש אנטון יאנשקיביש שכבת הערכת ה-AI וניהול הסיכונים של הפלטפורמה מוסיפה בסיס אנליטי למשימה שלה על ידי הערכת יעילות הפרויקטים, ניתוח התנהגות המשתמשים כדי להתאים מימון עם גורמים שיכולים להרוויח מתיחה, וסיכונים מוקדמים כגון חלוקת כספים או בעיות מוניטין. עם יותר מ-850 אלף דולר במימון מלאך מאובטח, האקולוגיה של GrantiX כבר כוללת יותר מ -40 פרויקטים פעילים המתמודדים עם גורמים החל מאבטחת אסונות והבריאות הנפשית לרווחה של ילדים, מבוגרים, בעלי חיים וחיזוק סביבתי. אנליסטים בתעשייה רואים ב-GrantiX גשר מרכזי בין פילנטרופיה מחוץ לשרשרת, שעלתה על 592 מיליארד דולר ב-2024 (Giving USA), לבין פילנטרופיה קריפטוגרפית המתעוררת, שעלתה על 1 מיליארד דולר בתרומות על פי דו"ח 2025 של The Giving Block. ההשקה של דצמבר מציעה ל-GrantiX להגדיר מחדש את הצומת של blockchain, AI והשקעות השפעה, ובכך ליצור את מה שהצוות מכנה "כיסוי השפעה עבור Web3", מודל שבו עושה טוב הופך לחלק מהמכשיר הדיגיטלי עצמו. אודות GrantiX היא פלטפורמת השפעה רב-שרשרת בר קיימא שמחברת תורמים, יזמים חברתיים ומשקיעים בשרשרת.באמצעות מערכת האקולוגיה של Web3 המנוהלת על ידי AI, GrantiX מביאה שקיפות ויעילות להשקעות השפעה גלובליות. גרנטיקס גרנטיקס מודל ההכנסה החיובי שלה משלב את DeFi, SocialFi ו- DAO כלים לניהול כדי לממן ולבדוק פרויקטים צדקה בעולם האמיתי. המשימה של GrantiX היא להפוך את עושה טוב לחלק מתוחכם ומועיל של כלי השירות של Web3. אנטון יאנשקיביש אנטון יאנשקיביש הצטרפו לקהילת GrantiX ברשתות החברתיות! Website WEB WEB Telegram טלגרם X (Twitter) טוויטר X (Twitter) YouTube YouTube LinkedIn לינקדאין Discord מחלוקת קשר CEO אנטון יאנשקיביש חברת GrantiX Solutions LTD תגיות press@grantix.com טלגרם @anton_yanushkevich \n \n סיפור זה פורסם כהודעה לעיתונות על ידי Chainwire תחת HackerNoon's Business Blogging Program.Do Your Own Research לפני קבלת החלטה כלכלית. סיפור זה פורסם כהודעה לעיתונות על ידי Chainwire תחת HackerNoon's Business Blogging Program.Do Your Own Research לפני קבלת החלטה כלכלית. תכנית תכנית