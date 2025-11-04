GrantiX通过人工智能驱动的SocialFi平台带来157万亿美元的影响性投资市场

迪拜,阿拉伯联合酋长国,11月3日,2025/Chainwire/-- 全球首个可持续的多链冲击平台,将传统慈善机构与区块链捐赠者联系在一起,宣布即将推出其主网生态系统,将价值157万亿美元的冲击投资市场与Web3的透明度和可扩展性结合起来。 格兰蒂克斯 格兰蒂克斯 基于Arbitrum并设计为区块链无关,GrantiX允许用户直接在链上资助和跟踪现实世界的社会影响项目,其人工智能驱动的生态系统通过集成DeFi、SocialFi和游戏化学习赚取模型将验证的社会企业家与加密投资者连接起来,将慈善捐赠转化为可测量、收益积极的影响。 \n \n “GrantiX是准备为自己生活质量承担责任的世界的自然进步,”GrantiX创始人Konstantin Livshits博士说。 “GrantiX是准备为自己生活质量承担责任的世界的自然进步,”GrantiX创始人Konstantin Livshits博士说。 \n \n “区块链最终为我们提供了使慈善事业透明、高效和可扩展的工具,GrantiX诞生于社会创业和投资的交叉点,将创造变革的人和资助它的人团结在一起。 “区块链最终为我们提供了使慈善事业透明、高效和可扩展的工具,GrantiX诞生于社会创业和投资的交叉点,将创造变革的人和资助它的人团结在一起。 与传统的非营利组织或依赖资助或代币投机的Hype驱动Web3项目不同,GrantiX通过DeFi和CeFi集成,影响投注和基于交易的捐款来维持自身。 GrantiX 的技术已经处理了超过 15,000 个捐款,总额为 $200,000,向经过验证的社会企业家分发了 $50,000 的资助,并有机地吸引了超过 10,000 名用户,而无需支付营销。 “GrantiX的成功将成为最好的证据,证明Web3和区块链并非徒劳出现,”他说。 ,GrantiX的首席执行官,拥有超过10年的Web3经验的顾问,以及Cryptemic FZ-LLC的创始人,“我们正在创建一个透明,高效和去中心化的基础设施,将全球资源转化为可测量的好处,恢复对技术能为人类实现的信心。 安东尼·亚努什凯维奇 安东尼·亚努什凯维奇 该平台的AI评估和风险管理层为其使命增加了分析支柱,通过评估项目效率,分析用户行为,以匹配资金与可能获得吸引力的原因,并标记早期风险,如资金错误分配或声誉问题。 拥有超过850万美元的天使资金,GrantiX的生态系统已经包括了超过40个积极的项目,解决灾害救援和心理健康,儿童福利,老年人,动物和环境可持续性的原因。 行业分析师认为GrantiX是2024年超越592亿美元(Giving USA)的链外慈善事业和新兴的加密慈善事业之间的关键桥梁,根据The Giving Block的2025年报告超过10亿美元的捐款。 12月的推出使GrantiX重新定义了区块链,人工智能和影响性投资的交叉点,创造了团队称之为“Web3的影响层”,一个做善的模式成为数字公用事业本身的一部分。 关于GrantiX 通过其人工智能驱动的Web3生态系统,GrantiX为全球影响投资带来了透明度和效率。 格兰蒂克斯 格兰蒂克斯 其经过审计的,收入积极的模型结合了DeFi,SocialFi和DAO治理工具,以资助和验证现实世界的慈善项目。 GrantiX的使命是使做得好成为Web3实用程序的可扩展、有益的一部分。 安东尼·亚努什凯维奇 安东尼·亚努什凯维奇 在社交媒体上加入 GrantiX 社区! Website 网站 Telegram 电报 X (Twitter) X(推特) YouTube YouTube 的 LinkedIn 林肯 Discord 不同意 联系 总裁 安东尼·亚努什凯维奇 格兰蒂克斯解决方案有限公司 主持人@grantix.com 电报 @anton_yanushkevich \n \n 这个故事是由Chainwire在HackerNoon的商业博客计划下发表的一份新闻稿,在做出任何财务决定之前进行自己的研究。 这个故事是由Chainwire在HackerNoon的商业博客计划下发表的一份新闻稿,在做出任何财务决定之前进行自己的研究。 方案 方案