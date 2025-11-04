GrantiX、AI駆動のSocialFiプラットフォームを通じて1億57兆ドルのインパクト投資市場を連鎖

ドバイ、アラブ首長国連邦、2025年11月3日/Chainwire/-- ブロックチェーン・ドナーと伝統的な慈善団体を結ぶ世界初の持続可能な、マルチチェーン・インパクト・プラットフォームであるブロックチェーン・ドナーは、157兆ドルのインパクト投資市場をWeb3の透明性とスケーラビリティと結びつけるメインネット・エコシステムの着手を発表しました。 グランティックス グランティックス GrantiXはArbitrumに基づいて構築され、ブロックチェーンアグネスティックであるように設計され、ユーザーがリアルな社会的影響プロジェクトを直接チェーン上で資金調達し、追跡することができます。AI駆動のエコシステムは、統合されたDeFi、SocialFi、Gamified Learn-to-Earnモデルを通じて、検証されたソーシャル起業家と暗号投資家を結びつけており、慈善の寄付を測定可能な、収益ポジティブな影響に変えます。 \n \n 「GrantiXは、自分自身の生活の質について責任を取る準備ができている世界にとって自然な進歩です」と、GrantiXの創設者であるKonstantin Livshits博士は述べています。 「GrantiXは、自分自身の生活の質について責任を取る準備ができている世界にとって自然な進歩です」と、GrantiXの創設者であるKonstantin Livshits博士は述べています。 \n \n 「ブロックチェーンはようやく私たちに、慈善活動を透明性、効率性、スケーラブルにするためのツールを与えてくれました。GrantiXは、社会起業と投資の交差点で生まれ、変化を生み出す人々とそれを資金調達する人々を結びつけました。 「ブロックチェーンはようやく私たちに、慈善活動を透明性、効率性、スケーラブルにするためのツールを与えてくれました。GrantiXは、社会起業と投資の交差点で生まれ、変化を生み出す人々とそれを資金調達する人々を結びつけました。 助成金やトークン投機に依存する伝統的な非営利団体やハイペース駆動のWeb3プロジェクトとは異なり、GrantiXはDeFiとCeFiの統合、インパクトストアリング、取引ベースの寄付を通じて自分自身を支える。 GrantiXのテクノロジーはすでに15,000件以上の寄付を処理し、5万ドルを認証されたソーシャル起業家に寄付し、有機的に有料マーケティングなしで10,000人以上のユーザーを魅了しました。 「GrantiXの成功は、Web3とブロックチェーンが無駄に生まれたのではないという最良の証拠になるだろう」と述べた。 GrantiXのCEO、Web3の10年以上の経験を持つコンサルタントであり、Cryptemic FZ-LLCの創設者である「我々は、グローバルな資源を測定可能な善に導き、テクノロジーが人類のために何を達成できるかに対する信頼を回復させる透明で効率的で分散型のインフラストラクチャを構築している」 アントン・ヤヌシェヴィッチ アントン・ヤヌシェヴィッチ プラットフォームのAI評価とリスク管理レイヤーは、プロジェクトの効率性を評価し、ユーザーの行動を分析して資金調達を引き寄せする可能性のある原因と一致させ、資金の誤配分や評判の問題などの早期リスクを明らかにすることによって、その使命に分析的な支柱を追加します。 GrantiXのエコシステムには、すでに、災害救済や精神保健から子供の福祉、高齢者、動物、および環境の持続可能性に至るまでの原因に対処する40以上のアクティブなプロジェクトが含まれています。 業界のアナリストは、2024年(Giving USA)で592億ドルを超えたオフチェーン慈善事業と、The Giving Blockの2025年報告書によると、10億ドルを超える寄付を達成した新興仮想通貨慈善事業の間の重要な橋としてGrantiXを見ています。 12月のリリースでは、GrantiXはブロックチェーン、AI、および影響力投資の交差点を再定義し、チームが「Web3の影響層」と呼ぶものを作り出し、良いことをするモデルがデジタルユーティリティそのものの一部になる。 グランティックスについて 寄付者、社会起業家、投資家を連結する持続可能な、複数のチェーンによる影響プラットフォームであるGrantiXは、AI駆動のWeb3エコシステムを通じて、グローバルな影響力投資に透明性と効率性を提供します。 グランティックス グランティックス 監査済みの収益ポジティブなモデルは、DeFi、SocialFi、DAOのガバナンスツールを組み合わせ、現実世界の慈善プロジェクトを資金調達し、検証します。 GrantiXの使命は、Going Good を Web3 ユーティリティのスケーラブルで有益な部分にすることです。 アントン・ヤヌシェヴィッチ アントン・ヤヌシェヴィッチ ソーシャルメディアのGrantiXコミュニティに参加しよう! Website サイト Telegram 電報 X (Twitter) X(ツイッター) YouTube YouTubeについて LinkedIn リンク Discord ディスコード コンタクト CEO アントン・ヤヌシェヴィッチ グランティックスソリューション LTD press@grantix.com より アントン・ヤヌシェヴィッチ @anton_yanushkevich \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 プログラム プログラム