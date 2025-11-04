GrantiX trae 1.57 billones de dólares de inversión de impacto al mercado en cadena a través de la plataforma SocialFi alimentada por IA

Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 3 de noviembre de 2025/Chainwire/-- , la primera plataforma de impacto sostenible y multi-cadea del mundo que une a las organizaciones benéficas tradicionales con los donantes de blockchain, anunció el próximo lanzamiento de su ecosistema de la red principal, uniendo el mercado de inversión de impacto de $ 1,57 billones con la transparencia y la escalabilidad de Web3. GRANTIX GRANTIX Construido sobre Arbitrum y diseñado para ser blockchain-agnostic, GrantiX permite a los usuarios financiar y rastrear proyectos de impacto social en el mundo real directamente en la cadena. su ecosistema impulsado por la IA conecta a los emprendedores sociales verificados con los inversores en criptomonedas a través de un modelo integrado DeFi, SocialFi y Gamified Learn-to-Earn, convirtiendo la donación caritativa en un impacto mensurable y positivo en los ingresos. \n \n “GrantiX es una progresión natural para un mundo dispuesto a asumir la responsabilidad de su propia calidad de vida”, dijo el Dr. Konstantin Livshits, fundador de GrantiX. “GrantiX es una progresión natural para un mundo dispuesto a asumir la responsabilidad de su propia calidad de vida”, dijo el Dr. Konstantin Livshits, fundador de GrantiX. \n \n “Blockchain finalmente nos da las herramientas para hacer que la filantropía sea transparente, eficiente y escalable. GrantiX nació en la intersección del emprendimiento social e inversión, uniendo a las personas que crean el cambio con las que lo financian”. “Blockchain finalmente nos da las herramientas para hacer que la filantropía sea transparente, eficiente y escalable. GrantiX nació en la intersección del emprendimiento social e inversión, uniendo a las personas que crean el cambio con las que lo financian”. A diferencia de los proyectos Web3 tradicionales sin fines de lucro o impulsados por la hype que dependen de subvenciones o especulación con tokens, GrantiX se mantiene a través de integraciones de DeFi y CeFi, apuestas de impacto y donaciones basadas en transacciones.La plataforma apoya las contribuciones redondas, las donaciones descentralizadas y los servicios de asesoramiento de tokenización para las empresas sociales, aportando financiación sostenible a las causas en todo el mundo. La tecnología de GrantiX ya ha procesado más de 15.000 donaciones totales de 200.000 dólares, distribuido 50.000 dólares en subvenciones a emprendedores sociales verificados y atraído a más de 10.000 usuarios orgánicamente sin marketing pagado. “El éxito de GrantiX se convertirá en la mejor prueba de que Web3 y blockchain no surgieron en vano”, dijo. , CEO de GrantiX, asesor con más de 10 años de experiencia en Web3, y fundador de Cryptemic FZ-LLC. “Estamos creando una infraestructura transparente, eficiente y descentralizada que canaliza los recursos globales en bienes mensurables, restableciendo la confianza en lo que la tecnología puede lograr para la humanidad”. Anton Yanukóvich Anton Yanukóvich La capa de Evaluación de la IA y Gestión de Riesgos de la plataforma añade una columna vertebral analítica a su misión al evaluar la eficiencia del proyecto, analizar el comportamiento del usuario para ajustar el financiamiento con causas que podrían ganar tracción, y marcar riesgos tempranos como la mala asignación de fondos o los problemas de reputación. Con más de $850,000 en financiación angélica asegurada, el ecosistema de GrantiX ya incluye más de 40 proyectos activos que abordan causas desde el alivio de desastres y la salud mental hasta el bienestar infantil, los ancianos, los animales y la sostenibilidad ambiental. Los analistas de la industria ven a GrantiX como un puente clave entre la filantropía fuera de la cadena, que superó los $ 592 mil millones en 2024 (Giving USA), y la filantropía criptográfica emergente, que superó los $ 1 mil millones en donaciones según el informe de The Giving Block de 2025. El lanzamiento de diciembre posicionó a GrantiX para redefinir la intersección de blockchain, IA y inversión de impacto, creando lo que el equipo llama una “capa de impacto para Web3”, un modelo donde hacer bien se convierte en parte de la propia utilidad digital. Sobre Grantix Es una plataforma de impacto sostenible y multi-cadea que conecta a donantes, emprendedores sociales e inversores en cadena.A través de su ecosistema Web3 impulsado por la IA, GrantiX aporta transparencia y eficiencia a la inversión global de impacto. GRANTIX GRANTIX Su modelo auditado y positivo de ingresos combina herramientas de gobernanza de DeFi, SocialFi y DAO para financiar y verificar proyectos de caridad en el mundo real. La misión de GrantiX es hacer de hacer bien una parte escalable y gratificante de la utilidad Web3. Anton Yanukóvich Anton Yanukóvich ¡Únete a la comunidad GrantiX en las redes sociales! Website Sitio web Telegram Telegrama X (Twitter) X (en el Twitter) YouTube Youtube LinkedIn Linkedin Discord Discordia Contacto El CEO Anton Yanukóvich GrantiX Soluciones LTD pres@grantix.com Telegrama @antón_yanushkevich