A Reclamación

Presentamos un xogo determinista que incorpora dous mecanismos clave: Controlled Chaos Shifts (CCS) e Accepting Loss of Control (ALC). Estes mecanismos crean posicións que son estruturalmente imposibles para a IA de avaliar de forma significativa mentres seguen sendo xogables e atractivas para os humanos.

Mecanismos básicos

Cambios controlados do caos (CCS) Interrupción estruturada do estado do xogo

Crea posicións non avaliables

Obriga o colapso da avaliación fundamental

Aceptando a perda de control (ALC) Rendición estratéxica do control de posición

Evita o recoñecemento de patróns significativos

Perturba a planificación computacional

A Proba

Esta proba construtiva demostra que un xogo totalmente determinista pode ser estruturalmente imposible para que a IA xogue de forma significativa, non debido á complexidade computacional, senón debido a limitacións fundamentais na avaliación da posición, o recoñecemento de patróns e a planificación estratéxica.





Nota:

Vexa o Apéndice C para unha profunda extensión do ALC a través da mecánica cuántica de nivel macro con perfecta claridade.

ANEXO A: NORMAS - Ás de bolboreta 4

Notas:

CCS ou ALC só crean unha forte resistencia á IA. Combinados correctamente, alcanzan o estado estrutural de proba de intelixencia artificial.



Sospeitamos que o noso taboleiro é demasiado grande e a nosa mestura é demasiado potente, pero non podemos probar iso nin ninguén pode. A mestura mínima e o tamaño do taboleiro poden ser sorprendentemente pequenos.



Para facer un experimento de pensamento, usemos un taboleiro de 16x16x16 cunha mestura similar de ALC e CCS. Usemos este Jumbo Butterfly Wings 16 para a versión que é a proba de IA, para demostrar que existe un xogo a proba de IA.





Calquera anomalía ou inconsistencia na xogada reforza a nosa conclusión; non podemos calcular a súa existencia pola mesma razón pola que o xogo está a proba de intelixencia artificial.





Mesmo os datos de adestramento de 8 millóns de xogos humanos non serven para nada.

1️⃣ Normas básicas

Os xogadores por quendas colocan pezas nunha cuadrícula tridimensional de 6×6×6.

Gaña o primeiro xogador que conecte catro seguidos en calquera dirección.

Se non existe conectar catro, o xogo é un empate.



2️⃣ O efecto bolboreta

Se un xogador ten tres pezas seguidas, o seu opoñente pode: Sacrificar unha das súas propias pezas (eliminándoa permanentemente).

Coloque ata dúas pezas superiores en calquera lugar do taboleiro.

Regras de sacrificio: Pódese eliminar desde calquera lugar, incluída a parte inferior da pila, provocando un estado de xogo completamente novo.

As pezas anteriores caerán en consecuencia.

Recoloque ata dúas pezas superiores (pezas non cubertas por outras).

APÉNDICE B: Para investigadores de IA - Un desafío directo

Como investigador de IA, entendes que os sistemas de IA requiren:

Funcións de avaliación de postos Capacidades de recoñecemento de patróns Mecanismos de planificación estratéxica



Butterfly Wings 4 crea unha imposibilidade estrutural demostrable:

Colapso da avaliación da posición CCS crea postos onde a avaliación é estruturalmente imposible

Non computacionalmente difícil - estruturalmente imposible

Como tentar unha comparación numérica sen números

Destrución do recoñecemento de patróns Cada evento CCS destrúe a continuidade do patrón

Non poden xurdir patróns estables

As redes neuronais non poden formar representacións significativas

Barreira da planificación estratéxica ALC impide a busca de árbores significativa

Os estados futuros vólvense estruturalmente imprevisibles

Non sobre a profundidade da busca - sobre a imposibilidade fundamental

Pasos de verificación Implementar calquera función de avaliación

Observa como falla estruturalmente, non computacionalmente

Proba calquera método de recoñecemento de patróns

Observa o colapso da representación fundamental

Intente calquera planificación estratéxica

Teña en conta a imposibilidade estrutural da busca significativa



O reto: deseñar calquera sistema de IA que poida xogar máis aló de movementos aleatorios. A imposibilidade estrutural farase patente na implantación.

Apéndice C: Un toque máis ALC - Batear só unha á.

Cada xogador ten unha peza que existe en estado cuántico fóra do taboleiro. O teu opoñente controla cando e onde se coloca a túa peza no taboleiro, o que sempre será a túa desvantaxe, a non ser que esqueza que tiñas unha peza restante do taboleiro. A súa decisión será difícil, e a túa tamén.





A peza despregada pódese colocar nun máximo de 16 lugares, dependendo do estado do taboleiro.





Sen complicar nin perder credibilidade, introducimos unha pequena regra única para cambiar o noso pequeno xogo. Imaxino isto como un simulador cuántico de nivel macro . Podemos xogar con el a temperatura ambiente. Vexo a superposición, a singularidade e os estados colapsándose. Non sei o que significa. Para min está claro que só necesitamos un xogo, presentámoslles aos investigadores dous entre os que escoller... elixir con sabiduría.

Apéndice D: Motivación ética: alegación dun avó

O meu único interese era crear regras para unha variante de xadrez divertida que a IA non puidese dominar totalmente e, máis tarde, proporcionar unha ponte a unha IA máis segura e un futuro máis brillante para os meus netos. O meu tempo esmorece, pero deixo esta misión en mans doutros.





Son un home sinxelo moi vello e canso.





Por Deus, meus amigos.





~ Vitae A. Reignee ~ Creador anónimo de Butterfly Wings 4

