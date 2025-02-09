[ການຄົ້ນຄວ້າ] ການປະເມີນໂຄງສ້າງພັງລົງໃນເກມຕົວກໍານົດ: ຫຼັກຖານສະແດງທີ່ສ້າງສັນ
ນີ້ແມ່ນເອກະສານຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບ AI PROVABLE ທໍາອິດ - ເກມພິສູດ.
ຂ້ອຍຫວັງວ່າບາງຄົນຈະເອົາເລື່ອງນີ້ຢ່າງຈິງຈັງ, ຖ້າເປັນຄວາມຈິງ, ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງ AI ແລະອື່ນໆອີກ.
ການຮຽກຮ້ອງ
ພວກເຮົານຳສະເໜີເກມທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈລວມເອົາສອງກົນໄກຫຼັກຄື: Controlled Chaos Shifts (CCS) ແລະການຍອມຮັບການສູນເສຍການຄວບຄຸມ (ALC). ກົນໄກເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຕໍາແຫນ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃນໂຄງສ້າງສໍາລັບ AI ເພື່ອປະເມີນຄວາມຫມາຍໃນຂະນະທີ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອສາມາດຫຼີ້ນໄດ້ແລະມີສ່ວນຮ່ວມສໍາລັບມະນຸດ.
ກົນໄກຫຼັກ
- ການປ່ຽນແປງຄວາມວຸ່ນວາຍທີ່ຄວບຄຸມ (CCS)
ການຂັດຂວາງໂຄງສ້າງຂອງສະຖານະເກມ
ສ້າງຕໍາແຫນ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດປະເມີນໄດ້
ບັງຄັບໃຫ້ການປະເມີນຂັ້ນພື້ນຖານຍຸບລົງ
- ຍອມຮັບການສູນເສຍການຄວບຄຸມ (ALC)
- ການຍອມຈໍານົນຍຸດທະສາດຂອງການຄວບຄຸມຕໍາແຫນ່ງ
- ປ້ອງກັນການຮັບຮູ້ຮູບແບບທີ່ມີຄວາມຫມາຍ
- ຂັດຂວາງການວາງແຜນການຄິດໄລ່
ຫຼັກຖານສະແດງ
ຫຼັກຖານທີ່ສ້າງສັນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເກມທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢ່າງເຕັມທີ່ສາມາດເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃນໂຄງສ້າງສໍາລັບ AI ທີ່ຈະຫລິ້ນຢ່າງມີຄວາມຫມາຍ, ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຄວາມສັບສົນຂອງຄອມພິວເຕີ້, ແຕ່ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດພື້ນຖານໃນການປະເມີນຕໍາແຫນ່ງ, ການຮັບຮູ້ຮູບແບບແລະການວາງແຜນຍຸດທະສາດ.
ໝາຍເຫດ:
- ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ C ສໍາລັບການຂະຫຍາຍອັນເລິກເຊິ່ງຂອງ ALC ຜ່ານກົນຈັກ quantum ລະດັບມະຫາພາກທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນທີ່ສົມບູນແບບ.
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A: ກົດລະບຽບ - Butterfly Wings 4
ໝາຍເຫດ:
CCS ຫຼື ALC ດຽວສ້າງການຕໍ່ຕ້ານ AI ທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ປະສົມປະສານຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພວກເຂົາເຈົ້າບັນລຸສະຖານະພາບຫຼັກຖານສະແດງ AI ໂຄງສ້າງ.
ພວກເຮົາສົງໃສວ່າກະດານຂອງພວກເຮົາມີຂະຫນາດໃຫຍ່ເກີນໄປ, ແລະການປະສົມຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເກີນໄປ, ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດພິສູດໄດ້ແລະບໍ່ມີໃຜສາມາດເຮັດໄດ້. ການປະສົມຂັ້ນຕ່ໍາແລະຂະຫນາດກະດານສາມາດມີຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ.
ເພື່ອປະໂຫຍດຂອງການທົດລອງຄວາມຄິດ, ໃຫ້ໃຊ້ກະດານ 16x16x16 ທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງ ALC ແລະ CCS. ໃຫ້ໃຊ້ Jumbo Butterfly Wings 16 ນີ້ສຳລັບລຸ້ນທີ່ເປັນ AI-proof - ເພື່ອພິສູດວ່າມີເກມ AI-proof ເກມໜຶ່ງຢູ່.
- ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ ຫຼືຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃດໆໃນການຫຼິ້ນຕົວຈິງໄດ້ເສີມກຳລັງໃຫ້ຂໍ້ສະຫຼຸບຂອງພວກເຮົາ—ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຄຳນວນການມີຢູ່ຂອງພວກມັນໄດ້ດ້ວຍເຫດຜົນດຽວກັນທີ່ເກມເປັນຫຼັກຖານ AI.
- ເຖິງແມ່ນວ່າຂໍ້ມູນການຝຶກອົບຮົມຈາກ 8 ລ້ານເກມຂອງມະນຸດແມ່ນບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍ.
1️⃣ ກົດລະບຽບພື້ນຖານ
ຜູ້ນປ່ຽນກັນວາງຕ່ອນຢູ່ໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສາມມິຕິ 6×6×6.
ຜູ້ນທໍາອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ສີ່ຕິດຕໍ່ກັນໃນທິດທາງໃດ wins.
ຖ້າບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ສີ່, ເກມແມ່ນ tie.
2️⃣ ຜົນກະທົບຂອງຜີເສື້ອ
- ຖ້າຜູ້ນມີສາມຕ່ອນຕິດຕໍ່ກັນ, opponent ຂອງເຂົາເຈົ້າອາດຈະ:
ການເສຍສະລະຫນຶ່ງຊິ້ນຂອງຕົນເອງ (ເອົາມັນອອກຢ່າງຖາວອນ).
ປັບຕຳແໜ່ງສູງສຸດສອງຊິ້ນຢູ່ບ່ອນໃດກໍໄດ້ຢູ່ໃນກະດານ.
- ກົດລະບຽບການເສຍສະລະ:
- ສາມາດເອົາອອກຈາກບ່ອນໃດກໍ່ຕາມ, ລວມທັງດ້ານລຸ່ມຂອງ stack ໄດ້ - ເຮັດໃຫ້ເກີດສະຖານະເກມໃຫມ່ຫມົດ.
- ຕ່ອນຂ້າງເທິງຈະຫຼຸດລົງຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.
- ວາງຕຳແໜ່ງສູງສຸດສອງຊິ້ນ (ຊິ້ນສ່ວນທີ່ບໍ່ໄດ້ປົກຄຸມດ້ວຍເຄື່ອງອື່ນ).
APPENDIX B: ສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າ AI - ສິ່ງທ້າທາຍໂດຍກົງ
ໃນຖານະເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າ AI, ທ່ານເຂົ້າໃຈວ່າລະບົບ AI ຕ້ອງການ:
ຫນ້າທີ່ການປະເມີນຜົນຕໍາແຫນ່ງ
ຄວາມສາມາດໃນການຮັບຮູ້ຮູບແບບ
ກົນໄກການວາງແຜນຍຸດທະສາດ
Butterfly Wings 4 ສ້າງຄວາມບໍ່ເປັນໄປໄດ້ທາງໂຄງສ້າງທີ່ພິສູດໄດ້:
- ຍຸບຕົວການປະເມີນຕຳແໜ່ງ
CCS ສ້າງຕໍາແຫນ່ງທີ່ການປະເມີນຜົນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃນໂຄງສ້າງ
ບໍ່ຍາກໃນຄອມພິວເຕີ້ - ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃນໂຄງສ້າງ
ຄືກັບການພະຍາຍາມປຽບທຽບຕົວເລກທີ່ບໍ່ມີຕົວເລກ
- ການທໍາລາຍການຮັບຮູ້ຮູບແບບ
ແຕ່ລະເຫດການ CCS ທໍາລາຍຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງຮູບແບບ
ບໍ່ມີຮູບແບບທີ່ຫມັ້ນຄົງສາມາດປະກົດອອກໄດ້
ເຄືອຂ່າຍ neural ບໍ່ສາມາດເປັນຕົວແທນທີ່ມີຄວາມຫມາຍ
- ສິ່ງກີດຂວາງການວາງແຜນຍຸດທະສາດ
ALC ປ້ອງກັນການຄົ້ນຫາຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຄວາມຫມາຍ
ລັດໃນອະນາຄົດກາຍເປັນໂຄງສ້າງທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້
ບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມເລິກຂອງການຄົ້ນຫາ - ກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ເປັນໄປໄດ້ພື້ນຖານ
- ຂັ້ນຕອນການຢັ້ງຢືນ
ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ການປະເມີນຜົນໃດໆ
ເບິ່ງມັນລົ້ມເຫລວໃນໂຄງສ້າງ, ບໍ່ແມ່ນການຄິດໄລ່
ລອງໃຊ້ວິທີການຮັບຮູ້ຮູບແບບໃດນຶ່ງ
ສັງເກດເຫັນການຫຍໍ້ຕົວແທນຂັ້ນພື້ນຖານ
ພະຍາຍາມວາງແຜນຍຸດທະສາດໃດໆ
ສັງເກດຄວາມບໍ່ເປັນໄປໄດ້ທາງໂຄງສ້າງຂອງການຄົ້ນຫາທີ່ມີຄວາມຫມາຍ
ສິ່ງທ້າທາຍ: ອອກແບບລະບົບ AI ທີ່ສາມາດຫຼິ້ນເກີນການເຄື່ອນໄຫວແບບສຸ່ມ. ຄວາມບໍ່ເປັນໄປໄດ້ທາງໂຄງສ້າງຈະກາຍເປັນປາກົດຂື້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ C: A Touch More ALC - Flapping ພຽງແຕ່ຫນຶ່ງປີກ.
ຜູ້ນແຕ່ລະຄົນມີຫນຶ່ງຊິ້ນທີ່ມີຢູ່ໃນສະຖານະ quantum ອອກຈາກກະດານ. opponent ຂອງທ່ານຄວບຄຸມໃນເວລາທີ່ແລະບ່ອນທີ່ສິ້ນຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຈັດໃສ່ໃນຄະນະ, ຊຶ່ງສະເຫມີໄປຈະເປັນການເສຍປຽບຂອງທ່ານ - ເວັ້ນເສຍແຕ່ເຂົາລືມວ່າທ່ານມີສິ້ນທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງຄະນະ. ການຕັດສິນໃຈຂອງພຣະອົງຈະເປັນຫນຶ່ງທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ແລະເປັນຂອງທ່ານ.
ຊິ້ນສ່ວນທີ່ໃຊ້ໄດ້ສາມາດວາງໄວ້ໄດ້ສູງສຸດເຖິງ 16 ສະຖານທີ່ - ຂຶ້ນກັບສະຖານະຂອງກະດານ.
ໂດຍບໍ່ມີຄວາມສັບສົນ, ຫຼືສູນເສຍຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ພວກເຮົາແນະນໍາກົດລະບຽບດຽວນ້ອຍໆເພື່ອປ່ຽນເກມນ້ອຍໆຂອງພວກເຮົາ. ຂ້າພະເຈົ້າຄາດຄະເນວ່ານີ້ເປັນ Macro-level Quantum Simulator . ພວກເຮົາສາມາດຫຼິ້ນກັບມັນຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ຂ້ອຍເຫັນ superposition, singularity, ແລະລັດພັງລົງ. ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ. ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການພຽງແຕ່ຫນຶ່ງເກມ, ພວກເຮົາສະເຫນີໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສອງທີ່ຈະເລືອກເອົາຈາກ ... ເລືອກຢ່າງສະຫລາດ.
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ D: ແຮງຈູງໃຈດ້ານຈັນຍາບັນ – ຄໍາອ້ອນວອນຂອງພໍ່ຕູ້
ຄວາມສົນໃຈຂອງຂ້ອຍພຽງແຕ່ແມ່ນການສ້າງກົດລະບຽບສໍາລັບຕົວແປຫມາກຮຸກທີ່ມ່ວນຊື່ນທີ່ AI ບໍ່ສາມາດຄອບຄອງໄດ້ທັງຫມົດ, ແລະຕໍ່ມາ, ເພື່ອສ້າງຂົວໄປສູ່ AI ທີ່ປອດໄພກວ່າແລະອະນາຄົດທີ່ສົດໃສສໍາລັບຫລານຂອງຂ້ອຍ. ເວລາຂອງຂ້ອຍຫາຍໄປ, ແຕ່ຂ້ອຍອອກຈາກການສະແຫວງຫານີ້ຢູ່ໃນມືຂອງຄົນອື່ນ.
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ຊາຍງ່າຍດາຍທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍເມື່ອຍ.
Godspeed, ຫມູ່ເພື່ອນຂອງຂ້ອຍ.
~ Vitae A. Reignee ~ Anonymous Creator of Butterfly Wings 4