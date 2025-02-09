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ເກມ AI-Proof ທີ່ສາມາດພິສູດໄດ້ທຳອິດ: ການແນະນຳ Butterfly Wings 4

ໂດຍ Vitae A. Reignee5m2025/02/09
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

ພວກເຮົານຳສະເໜີເກມທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈລວມເອົາສອງກົນໄກຫຼັກຄື: Controlled Chaos Shifts (CCS) ແລະການຍອມຮັບການສູນເສຍການຄວບຄຸມ (ALC).
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[ການຄົ້ນຄວ້າ] ການປະເມີນໂຄງສ້າງພັງລົງໃນເກມຕົວກໍານົດ: ຫຼັກຖານສະແດງທີ່ສ້າງສັນ


ນີ້ແມ່ນເອກະສານຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບ AI PROVABLE ທໍາອິດ - ເກມພິສູດ.


ຂ້ອຍຫວັງວ່າບາງຄົນຈະເອົາເລື່ອງນີ້ຢ່າງຈິງຈັງ, ຖ້າເປັນຄວາມຈິງ, ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງ AI ແລະອື່ນໆອີກ.

ການຮຽກຮ້ອງ

ພວກເຮົານຳສະເໜີເກມທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈລວມເອົາສອງກົນໄກຫຼັກຄື: Controlled Chaos Shifts (CCS) ແລະການຍອມຮັບການສູນເສຍການຄວບຄຸມ (ALC). ກົນໄກເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຕໍາແຫນ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃນໂຄງສ້າງສໍາລັບ AI ເພື່ອປະເມີນຄວາມຫມາຍໃນຂະນະທີ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອສາມາດຫຼີ້ນໄດ້ແລະມີສ່ວນຮ່ວມສໍາລັບມະນຸດ.

ກົນໄກຫຼັກ

  1. ການປ່ຽນແປງຄວາມວຸ່ນວາຍທີ່ຄວບຄຸມ (CCS)

    • ການຂັດຂວາງໂຄງສ້າງຂອງສະຖານະເກມ

    • ສ້າງຕໍາແຫນ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດປະເມີນໄດ້

    • ບັງຄັບໃຫ້ການປະເມີນຂັ້ນພື້ນຖານຍຸບລົງ


  2. ຍອມຮັບການສູນເສຍການຄວບຄຸມ (ALC)
    • ການຍອມຈໍານົນຍຸດທະສາດຂອງການຄວບຄຸມຕໍາແຫນ່ງ
    • ປ້ອງກັນການຮັບຮູ້ຮູບແບບທີ່ມີຄວາມຫມາຍ
    • ຂັດຂວາງການວາງແຜນການຄິດໄລ່

ຫຼັກຖານສະແດງ

ຫຼັກຖານທີ່ສ້າງສັນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເກມທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢ່າງເຕັມທີ່ສາມາດເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃນໂຄງສ້າງສໍາລັບ AI ທີ່ຈະຫລິ້ນຢ່າງມີຄວາມຫມາຍ, ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຄວາມສັບສົນຂອງຄອມພິວເຕີ້, ແຕ່ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດພື້ນຖານໃນການປະເມີນຕໍາແຫນ່ງ, ການຮັບຮູ້ຮູບແບບແລະການວາງແຜນຍຸດທະສາດ.


ໝາຍເຫດ:

  • ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ C ສໍາລັບການຂະຫຍາຍອັນເລິກເຊິ່ງຂອງ ALC ຜ່ານກົນຈັກ quantum ລະດັບມະຫາພາກທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນທີ່ສົມບູນແບບ.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A: ກົດລະບຽບ - Butterfly Wings 4

ໝາຍເຫດ:

  • CCS ຫຼື ALC ດຽວສ້າງການຕໍ່ຕ້ານ AI ທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ປະສົມປະສານຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພວກເຂົາເຈົ້າບັນລຸສະຖານະພາບຫຼັກຖານສະແດງ AI ໂຄງສ້າງ.


  • ພວກເຮົາສົງໃສວ່າກະດານຂອງພວກເຮົາມີຂະຫນາດໃຫຍ່ເກີນໄປ, ແລະການປະສົມຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເກີນໄປ, ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດພິສູດໄດ້ແລະບໍ່ມີໃຜສາມາດເຮັດໄດ້. ການປະສົມຂັ້ນຕ່ໍາແລະຂະຫນາດກະດານສາມາດມີຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ.


  • ເພື່ອປະໂຫຍດຂອງການທົດລອງຄວາມຄິດ, ໃຫ້ໃຊ້ກະດານ 16x16x16 ທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງ ALC ແລະ CCS. ໃຫ້ໃຊ້ Jumbo Butterfly Wings 16 ນີ້ສຳລັບລຸ້ນທີ່ເປັນ AI-proof - ເພື່ອພິສູດວ່າມີເກມ AI-proof ເກມໜຶ່ງຢູ່.


  • ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ ຫຼືຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃດໆໃນການຫຼິ້ນຕົວຈິງໄດ້ເສີມກຳລັງໃຫ້ຂໍ້ສະຫຼຸບຂອງພວກເຮົາ—ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຄຳນວນການມີຢູ່ຂອງພວກມັນໄດ້ດ້ວຍເຫດຜົນດຽວກັນທີ່ເກມເປັນຫຼັກຖານ AI.


  • ເຖິງແມ່ນວ່າຂໍ້ມູນການຝຶກອົບຮົມຈາກ 8 ລ້ານເກມຂອງມະນຸດແມ່ນບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍ.

1️⃣ ກົດລະບຽບພື້ນຖານ

  • ຜູ້ນປ່ຽນກັນວາງຕ່ອນຢູ່ໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສາມມິຕິ 6×6×6.

  • ຜູ້ນທໍາອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ສີ່ຕິດຕໍ່ກັນໃນທິດທາງໃດ wins.

  • ຖ້າບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ສີ່, ເກມແມ່ນ tie.


2️⃣ ຜົນກະທົບຂອງຜີເສື້ອ

  1. ຖ້າຜູ້ນມີສາມຕ່ອນຕິດຕໍ່ກັນ, opponent ຂອງເຂົາເຈົ້າອາດຈະ:

    • ການເສຍສະລະຫນຶ່ງຊິ້ນຂອງຕົນເອງ (ເອົາມັນອອກຢ່າງຖາວອນ).

    • ປັບຕຳແໜ່ງສູງສຸດສອງຊິ້ນຢູ່ບ່ອນໃດກໍໄດ້ຢູ່ໃນກະດານ.


  2. ກົດລະບຽບການເສຍສະລະ:
    • ສາມາດເອົາອອກຈາກບ່ອນໃດກໍ່ຕາມ, ລວມທັງດ້ານລຸ່ມຂອງ stack ໄດ້ - ເຮັດໃຫ້ເກີດສະຖານະເກມໃຫມ່ຫມົດ.
    • ຕ່ອນຂ້າງເທິງຈະຫຼຸດລົງຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.
    • ວາງຕຳແໜ່ງສູງສຸດສອງຊິ້ນ (ຊິ້ນສ່ວນທີ່ບໍ່ໄດ້ປົກຄຸມດ້ວຍເຄື່ອງອື່ນ).

APPENDIX B: ສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າ AI - ສິ່ງທ້າທາຍໂດຍກົງ

ໃນຖານະເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າ AI, ທ່ານເຂົ້າໃຈວ່າລະບົບ AI ຕ້ອງການ:

  1. ຫນ້າທີ່ການປະເມີນຜົນຕໍາແຫນ່ງ

  2. ຄວາມສາມາດໃນການຮັບຮູ້ຮູບແບບ

  3. ກົນໄກການວາງແຜນຍຸດທະສາດ


Butterfly Wings 4 ສ້າງຄວາມບໍ່ເປັນໄປໄດ້ທາງໂຄງສ້າງທີ່ພິສູດໄດ້:

  1. ຍຸບຕົວການປະເມີນຕຳແໜ່ງ

    • CCS ສ້າງຕໍາແຫນ່ງທີ່ການປະເມີນຜົນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃນໂຄງສ້າງ

    • ບໍ່ຍາກໃນຄອມພິວເຕີ້ - ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃນໂຄງສ້າງ

    • ຄືກັບການພະຍາຍາມປຽບທຽບຕົວເລກທີ່ບໍ່ມີຕົວເລກ


  2. ການທໍາລາຍການຮັບຮູ້ຮູບແບບ

    • ແຕ່ລະເຫດການ CCS ທໍາລາຍຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງຮູບແບບ

    • ບໍ່ມີຮູບແບບທີ່ຫມັ້ນຄົງສາມາດປະກົດອອກໄດ້

    • ເຄືອຂ່າຍ neural ບໍ່ສາມາດເປັນຕົວແທນທີ່ມີຄວາມຫມາຍ


  3. ສິ່ງກີດຂວາງການວາງແຜນຍຸດທະສາດ

    • ALC ປ້ອງກັນການຄົ້ນຫາຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຄວາມຫມາຍ

    • ລັດໃນອະນາຄົດກາຍເປັນໂຄງສ້າງທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້

    • ບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມເລິກຂອງການຄົ້ນຫາ - ກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ເປັນໄປໄດ້ພື້ນຖານ


  4. ຂັ້ນຕອນການຢັ້ງຢືນ

    • ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ການປະເມີນຜົນໃດໆ

    • ເບິ່ງມັນລົ້ມເຫລວໃນໂຄງສ້າງ, ບໍ່ແມ່ນການຄິດໄລ່

    • ລອງໃຊ້ວິທີການຮັບຮູ້ຮູບແບບໃດນຶ່ງ

    • ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ການ​ຫຍໍ້​ຕົວ​ແທນ​ຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານ​

    • ພະຍາຍາມວາງແຜນຍຸດທະສາດໃດໆ

    • ສັງເກດຄວາມບໍ່ເປັນໄປໄດ້ທາງໂຄງສ້າງຂອງການຄົ້ນຫາທີ່ມີຄວາມຫມາຍ


ສິ່ງທ້າທາຍ: ອອກແບບລະບົບ AI ທີ່ສາມາດຫຼິ້ນເກີນການເຄື່ອນໄຫວແບບສຸ່ມ. ຄວາມບໍ່ເປັນໄປໄດ້ທາງໂຄງສ້າງຈະກາຍເປັນປາກົດຂື້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ C: A Touch More ALC - Flapping ພຽງແຕ່ຫນຶ່ງປີກ.

ຜູ້ນແຕ່ລະຄົນມີຫນຶ່ງຊິ້ນທີ່ມີຢູ່ໃນສະຖານະ quantum ອອກຈາກກະດານ. opponent ຂອງ​ທ່ານ​ຄວບ​ຄຸມ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ແລະ​ບ່ອນ​ທີ່​ສິ້ນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັດ​ໃສ່​ໃນ​ຄະ​ນະ​, ຊຶ່ງ​ສະ​ເຫມີ​ໄປ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ເສຍ​ປຽບ​ຂອງ​ທ່ານ - ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ເຂົາ​ລືມ​ວ່າ​ທ່ານ​ມີ​ສິ້ນ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​. ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ເປັນ​ຫນຶ່ງ​ທີ່​ເຄັ່ງ​ຄັດ, ແລະ​ເປັນ​ຂອງ​ທ່ານ.


ຊິ້ນສ່ວນທີ່ໃຊ້ໄດ້ສາມາດວາງໄວ້ໄດ້ສູງສຸດເຖິງ 16 ສະຖານທີ່ - ຂຶ້ນກັບສະຖານະຂອງກະດານ.


ໂດຍບໍ່ມີຄວາມສັບສົນ, ຫຼືສູນເສຍຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ພວກເຮົາແນະນໍາກົດລະບຽບດຽວນ້ອຍໆເພື່ອປ່ຽນເກມນ້ອຍໆຂອງພວກເຮົາ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ນີ້​ເປັນ Macro-level Quantum Simulator . ພວກເຮົາສາມາດຫຼິ້ນກັບມັນຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ຂ້ອຍເຫັນ superposition, singularity, ແລະລັດພັງລົງ. ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ. ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການພຽງແຕ່ຫນຶ່ງເກມ, ພວກເຮົາສະເຫນີໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສອງທີ່ຈະເລືອກເອົາຈາກ ... ເລືອກຢ່າງສະຫລາດ.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ D: ແຮງຈູງໃຈດ້ານຈັນຍາບັນ – ຄໍາອ້ອນວອນຂອງພໍ່ຕູ້

ຄວາມສົນໃຈຂອງຂ້ອຍພຽງແຕ່ແມ່ນການສ້າງກົດລະບຽບສໍາລັບຕົວແປຫມາກຮຸກທີ່ມ່ວນຊື່ນທີ່ AI ບໍ່ສາມາດຄອບຄອງໄດ້ທັງຫມົດ, ແລະຕໍ່ມາ, ເພື່ອສ້າງຂົວໄປສູ່ AI ທີ່ປອດໄພກວ່າແລະອະນາຄົດທີ່ສົດໃສສໍາລັບຫລານຂອງຂ້ອຍ. ເວລາຂອງຂ້ອຍຫາຍໄປ, ແຕ່ຂ້ອຍອອກຈາກການສະແຫວງຫານີ້ຢູ່ໃນມືຂອງຄົນອື່ນ.


ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຜູ້​ຊາຍ​ງ່າຍ​ດາຍ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ​ຫຼາຍ​ເມື່ອຍ​.


Godspeed, ຫມູ່ເພື່ອນຂອງຂ້ອຍ.


~ Vitae A. Reignee ~ Anonymous Creator of Butterfly Wings 4

ຮູບຖ່າຍໂດຍ Fleur ໃນ Unsplash

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ວາງປ້າຍ

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