O Playbook de Startup é unha mentira, fai mellores preguntas.

Todos escoitamos as "razóns por que".As industrias corren por elas. "Priorizamos X porque é eficiente." "Os nosos medios cobren Y porque é novidoso." "Este é o camiño para o éxito porque está probado." Durante anos, tentei encaixar a miña propia viaxe emprendedora nestas narracións aceptadas.





Non foi ata que cultivei un tipo diferente de hábito -non só preguntando "por que", senón participando en Diálogo Profundo- que comecei a comprender a lóxica inefable, as regras invisibles, que realmente regulan como funcionan as industrias.





Moitos de nós son ensinados a ser escépticos, a cuestionar. pero moitas veces, iso só leva a un debate a nivel superficial ou fainos "a persoa que molesta".A verdadeira maxia ocorre cando se move máis aló da simple interrogación e nunha investigación conversacional máis profunda.





Considere o mundo da investigación de mercado. É común que as empresas prioricen as estatísticas limpas sobre as historias humanas matizadas cando intentan comprender os seus clientes. A razón declarada? ‘Estados son cuantificables e escalables.’ Pero se se involucra nun diálogo profundo cos investigadores de mercado e os executivos aos que informa, comeza a descubrir unha capa diferente de verdade. Vostede pasa a través da xustificación superficial para entender que esta preferencia é a miúdo sobre a presión intensa para a seguridade defensible en presentacións de alta aposta. É sobre o tempo severamente limitado que teñen os tomadores de decisións, e unha cultura organizacional onde os números fácilmente dixestibles se equivalen ao rigor analítico. O condutor indeterminado non é puramente sobre os mellores datos; está profundamente entrelazado coa segur





Ou considere a fascinación dos medios tecnolóxicos por quen levou o diñeiro, a miúdo sombreando as empresas que logran un crecemento constante e rendible.Un diálogo profundo revela que non se trata só de "novas".





Cando estaba construíndo MotivBase, unha plataforma de intelixencia cultural impulsada por IA, o mundo do capital de risco repetidamente díxome que non se escalaría.As súas razóns declaradas eran moitas veces variacións de: "É demasiado nicho", "A antropoloxía non é tecnoloxía" ou "O mercado non está preparado para iso".





Se eu tivese aceptado esas declaracións, ou argumentado contra elas directamente, non tería chegado lonxe. En vez diso, eu me involucrei en diálogos (ás veces dolorosos). eu preguntaría, "Axúdame a entender o que 'escalable' parece desde a súa perspectiva?" ou "Cales son os marcadores que normalmente ve nun negocio que cre que vai conseguir un crecemento masivo?"





A través destas conversacións, comezaron a xurdir os condutores descoñecidos.Non se trataba só do meu modelo de negocio; tratábase dos seus modelos.Foi sobre o recoñecemento de patróns baseado nos seus éxitos pasados (e fracasos), a presión que enfrontaron dos seus LPs para atopar resultados de miles de millóns de dólares, e unha industria construída sobre un certo arquetipo de "fundador de tecnoloxía" e "solución tecnolóxica".A regra invisible non era "a túa idea é mala", senón "a túa idea non se encaixa no modelo que minimiza o noso risco e maximiza o noso tipo específico de recompensa".





Entendendo esta lóxica inefable non necesariamente fixo que investiran, pero fixo algo moito máis valioso: me deu claridade e resiliencia. Axudoume a entender que o seu "non" non era sempre un reflexo do potencial da miña empresa, senón a miúdo un reflexo das regras invisibles que gobernan o seu mundo. Este entendemento permitiume buscar camiños alternativos, para bootstrap, para construír credibilidade a través de evidencias e éxito do cliente, en vez de só a través de validación externa que non estaba deseñada para un negocio como o meu. Permitiunos centrarnos no que realmente importaba: resolver problemas reais para clientes que viron o valor, levando finalmente a unha saída exitosa.





Este hábito de diálogo profundo non é sobre gañar unha discusión. Trátase de comprender o terreo. Trátase de ver as correntes ocultas que forman o que a xente cre que é posible, valioso ou creíble. É unha pedra angular de navegar polas regras moitas veces non ditas e invisibles que exploro no meu próximo libro, "Regras invisibles: como superar o xogo emprendedor".





É unha práctica que che permite moverse con empatía, construír estratexias baseadas nunha realidade máis profunda e, en última instancia, esculpir o teu propio camiño, mesmo cando os ben tratados non parecen levar onde queres ir.

¿Queres ter acceso anticipado ao meu libro?

Únete ao círculo interior