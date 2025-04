Como a ferramenta Libertas de S2|DATA simplifica a restauración dos datos legados de NetBackup

As organizacións de todo o mundo expresaron a súa preocupación pola viabilidade a longo prazo da plataforma NetBackup, tras a súa adquisición por Cohesity en 2024. Estas organizacións pregúntanse se poderán acceder a copias de seguridade de NetBackup máis antigas sen pagar taxas elevadas ou manter unha licenza de NetBackup, especialmente á luz do que pasou coa adquisición de VMware por Broadcom. S2|DATOS A última ferramenta gratuíta de Libertas, elimina as preocupacións, marcando un movemento decisivo na accesibilidade dos datos.

Liberarse da prisión do software de copia de seguridade

Durante décadas, as empresas permaneceron encerradas no mantemento dunha infraestrutura de copia de seguridade cara só para acceder aos seus propios datos históricos.





O CEO de S2|DATA, Brendan Sullivan, di sen rodeos: " Durante demasiado tempo, a custosa infraestrutura de copia de seguridade fixo que as organizacións o manteñan só para acceder aos seus propios datos".





A liberación de Libertas desafía directamente este status quo, ofrecendo ás organizacións unha forma de catalogar e restaurar as imaxes de disco de NetBackup sen necesidade do software de copia de seguridade orixinal.





Esta aplicación de escritorio de Windows realiza dúas funcións cruciais: catalogar o contido de copia de seguranza en ficheiros CSV que se poden buscar e restaurar ficheiros directamente en calquera directorio elixido. Os usuarios poden incluso restaurar as copias de seguridade das súas unidades en sistemas de deduplicación, cos ficheiros organizados automaticamente en directorios que se poden buscar. Para os clientes que necesitan restaurar copias de seguranza de NetBackup en cinta ou outros formatos de copia de seguranza como CommVault, NetWorker ou TSM, S2|DATA ten unha ferramenta máis avanzada chamada TRACS que potencia os seus diversos servizos profesionais.

O custo oculto dos datos legados

A maior escala, os mecanismos de copia de seguridade tradicionais convértense a miúdo nunha carga financeira, polo que esixen que as empresas manteñan sistemas e licenzas obsoletos unicamente para acceder a información histórica que pode nin sequera ser relevante en primeiro lugar.





Cando as organizacións actualizan a súa infraestrutura, a miúdo descobren datos vitais atrapados en formatos ou dispositivos obsoletos, o que fai que o proceso de recuperación sexa moi lento e custoso.



A solución de S2|DATA deriva de máis de 30 anos de experiencia na restauración de copias de seguridade non nativas. S2|DATA desenvolveu o seu software TRACS capaz de ler máis de 100 formatos de cinta física e 35 formatos de copia de seguridade empresarial, alterando completamente a forma en que as organizacións manexan os datos legados.

Máis aló da recuperación básica de copia de seguranza

Aínda que Libertas só admite actualmente os formatos de imaxe de disco NetBackup, S2|DATA apunta a futuras expansións a outros formatos de copia de seguridade principais en función da demanda e das necesidades dos clientes. A ferramenta representa só un compoñente do conxunto completo de servizos de S2|DATA, que inclúe análise forense dixital, descubrimento electrónico e capacidades avanzadas de restauración de datos.





W. Curtis Preston, coñecido na industria como "Mr. Backup", falou extensamente sobre a importancia da ferramenta: " Ninguén debería estar a mercé dun provedor de software de copia de seguridade que non permitirá que os datos sexan restaurados sen pagarlles o privilexio".





O lanzamento de Libertas é só un paso máis na longa carreira de como as organizacións poden xestionar os seus datos legados. Como plataforma de software, ofrece unha visión dun futuro no que acceder ás copias de seguridade históricas xa non require manter sistemas caros e obsoletos. Esta ferramenta gratuíta representa unha declaración silenciosa de independencia dos datos para as empresas de todo o mundo.