Come lo strumento Libertas di S2|DATA semplifica il ripristino dei dati NetBackup legacy

Le organizzazioni di tutto il mondo hanno espresso preoccupazione per la fattibilità a lungo termine della piattaforma NetBackup, dopo la sua acquisizione da parte di Cohesity nel 2024. Queste organizzazioni si chiedono se saranno in grado di accedere ai vecchi backup NetBackup senza pagare tariffe elevate o mantenere una licenza NetBackup, soprattutto alla luce di quanto accaduto con l'acquisizione di VMware da parte di Broadcom. S2|DATI L'ultimo strumento gratuito di, Libertas, elimina queste preoccupazioni, segnando un passo decisivo nell'accessibilità dei dati.

Liberarsi dalla prigione del software di backup

Per decenni, le aziende sono rimaste vincolate al mantenimento di costose infrastrutture di backup solo per accedere ai propri dati storici.





Il CEO di S2|DATA, Brendan Sullivan, lo dice senza mezzi termini: " Per troppo tempo, le costose infrastrutture di backup hanno costretto le aziende a gestirle solo per accedere ai propri dati".





Il rilascio di Libertà sfida direttamente questo status quo, offrendo alle organizzazioni un modo per catalogare e ripristinare le immagini del disco NetBackup senza dover utilizzare il software di backup originale.





Questa applicazione desktop di Windows esegue due funzioni cruciali: catalogare i contenuti di backup in file CSV ricercabili e ripristinare i file direttamente in qualsiasi directory scelta. Gli utenti possono persino ripristinare i backup delle loro unità su sistemi di deduplicazione, con i file organizzati automaticamente in directory ricercabili. Per i clienti che hanno bisogno di ripristinare i backup di NetBackup su nastro o altri formati di backup come CommVault, NetWorker o TSM, S2|DATA ha uno strumento più avanzato chiamato TRACS che potenzia i loro vari servizi professionali.

Il costo nascosto dei dati legacy

Su scala più ampia, i meccanismi di backup tradizionali diventano spesso un onere finanziario, costringendo le aziende a mantenere sistemi e licenze obsoleti solo per accedere a informazioni storiche che potrebbero non essere nemmeno rilevanti in primo luogo.





Quando le organizzazioni aggiornano la propria infrastruttura, scoprono spesso dati vitali intrappolati in formati o dispositivi obsoleti, rendendo il processo di ripristino incredibilmente lungo e costoso.



La soluzione di S2|DATA deriva da oltre 30 anni di esperienza nel ripristino di backup non nativi. S2|DATA ha sviluppato il suo software TRACS in grado di leggere oltre 100 formati di nastro fisico e 35 formati di backup aziendali, modificando completamente il modo in cui le organizzazioni gestiscono i dati legacy.

Oltre il backup di base e il ripristino

Mentre Libertas attualmente supporta solo formati di immagini disco NetBackup, S2|DATA accenna a una futura espansione ad altri formati di backup principali in base alla domanda e alle esigenze dei clienti. Lo strumento rappresenta solo un componente della suite completa di servizi di S2|DATA, che include analisi forense digitale, e-discovery e funzionalità avanzate di ripristino dei dati.





W. Curtis Preston, noto nel settore come "Mr. Backup", ha parlato a lungo dell'importanza di questo strumento: " Nessuno dovrebbe essere alla mercé di un fornitore di software di backup che non consente il ripristino dei dati senza pagarlo per questo privilegio".





Il rilascio di Libertas è solo un altro passo nella lunga corsa per il modo in cui le organizzazioni possono gestire i propri dati legacy. Come piattaforma software, offre uno sguardo a un futuro in cui l'accesso ai backup storici non richiede più la manutenzione di sistemi costosi e obsoleti. Questo strumento gratuito rappresenta una dichiarazione silenziosa di indipendenza dei dati per le aziende di tutto il mondo.