Як інструмент S2|DATA Libertas спрощує відновлення застарілих даних NetBackup





Організації в усьому світі висловлюють занепокоєння щодо довгострокової життєздатності платформи NetBackup після її придбання компанією Cohesity у 2024 році. Ці організації цікавляться, чи зможуть вони отримати доступ до старіших резервних копій NetBackup, не сплачуючи чималих комісій або не підтримуючи ліцензію на NetBackup, особливо в світлі того, що сталося з придбанням Broadcom VMware. S2|ДАНІ Останній безкоштовний інструмент Libertas усуває проблеми, знаменуючи вирішальний рух у доступності даних.

Звільнення з в'язниці програмного забезпечення резервного копіювання

Протягом десятиліть компанії були змушені підтримувати дорогу інфраструктуру резервного копіювання лише для доступу до власних історичних даних.





Генеральний директор S2|DATA, Брендан Салліван, прямо говорить: « Занадто довго дорога інфраструктура резервного копіювання змушувала організації підтримувати її лише для доступу до власних даних».





Випуск о Лібертас прямо кидає виклик цьому статус-кво, пропонуючи організаціям спосіб каталогізації та відновлення образів дисків NetBackup без використання оригінального програмного забезпечення резервного копіювання.





Ця програма для робочого столу Windows виконує дві важливі функції: каталогізує вміст резервної копії у файли CSV з можливістю пошуку та відновлює файли безпосередньо в будь-який вибраний каталог. Користувачі можуть навіть відновити резервні копії своїх дисків у системах дедуплікації з автоматичним упорядкуванням файлів у каталоги з можливістю пошуку. Для клієнтів, яким потрібно відновити резервні копії NetBackup на стрічці або в інших форматах резервних копій, як-от CommVault, NetWorker або TSM, S2|DATA має вдосконалений інструмент під назвою TRACS, який розширює можливості їхніх різноманітних професійних послуг.

Прихована вартість застарілих даних

У більшому масштабі традиційні механізми резервного копіювання часто стають фінансовим тягарем, вимагаючи від компаній підтримувати застарілі системи та ліцензії лише для доступу до історичної інформації, яка може бути навіть неактуальною.





Коли організації оновлюють свою інфраструктуру, вони часто виявляють життєво важливі дані в застарілих форматах або пристроях, що робить процес відновлення неймовірно трудомістким і дорогим.



Рішення S2|DATA базується на більш ніж 30-річному досвіді відновлення невласних резервних копій. S2|DATA розробила своє програмне забезпечення TRACS, здатне зчитувати понад 100 форматів фізичних стрічок і 35 корпоративних форматів резервного копіювання, повністю змінюючи те, як організації обробляють застарілі дані.

Крім простого відновлення з резервної копії

Хоча Libertas наразі підтримує лише формати образів дисків NetBackup, S2|DATA натякає на майбутнє розширення до інших основних форматів резервного копіювання на основі попиту та потреб клієнтів. Інструмент є лише одним із компонентів комплексного набору послуг S2|DATA, який включає цифрову криміналістику, електронне виявлення та розширені можливості відновлення даних.





В. Кертіс Престон, відомий у галузі як «Містер Резервне копіювання», довго говорив про значення інструменту: « Ніхто не повинен бути залежним від постачальника програмного забезпечення для резервного копіювання, який не дозволить відновити дані, не заплативши йому за це право».





Випуск Libertas — це лише ще один крок у довгій гонці того, як організації можуть керувати своїми застарілими даними. Як програмна платформа, вона дає змогу зазирнути в майбутнє, де доступ до історичних резервних копій більше не вимагає підтримки дорогих, застарілих систем. Цей безкоштовний інструмент є мовчазною заявою про незалежність даних для компаній у всьому світі.