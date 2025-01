A intelixencia artificial (IA) está a transformar rapidamente as industrias. En consonancia con isto, a necesidade dunha forte seguridade da IA fíxose máis crítica que nunca. Aporia, un provedor de barandillas de IA e solucións de observabilidade, lanzou o seu " Asegurar a IA Sucks ” campaña para abordar este problema urxente.



Que é Aporia?





Aporia, fundada en 2019, converteuse rapidamente nun socio de confianza para as empresas Fortune 500 e os equipos líderes de IA en todo o mundo. A compañía está especializada en solucións de observabilidade e barandillas de IA avanzadas para todas as cargas de traballo de IA, renovando a seguridade e o seguimento dos modelos de IA.





As organizacións poden engadir facilmente as barandillas modernas de Aporia en cuestión de minutos e personalizalas completamente para protexer varias aplicacións de IA de problemas comúns como alucinacións, ataques de inxección rápida, toxicidade e respostas fóra do tema.





Visión xeral da campaña





A campaña "Securing AI Sucks" de Aporia aborda unha preocupación crítica na industria da IA: a complexidade e os riscos asociados coa seguridade dos sistemas de IA. A través dunha ampla investigación que implicou máis de 1.500 discusións entre os directores de seguridade da información (CISO) e especialistas en seguridade, Aporia identificou un tema común: protexer os sistemas de IA é complexo e implica riscos.



A campaña demostra os perigos de ignorar a seguridade da IA. A medida que os sistemas de IA se fan máis comúns e adoitan manexar información confidencial, convértense en obxectivos principais de violacións de datos, ataques adversarios e accesos non autorizados. As consecuencias dunha seguridade deficiente poden ser graves, que van desde a perda da confianza dos clientes e as sancións legais ata un posible dano aos usuarios.





Características principais da campaña





A campaña de Aporia céntrase en varios aspectos cruciais da seguridade da intelixencia artificial: o 88% dos CISO están preocupados pola imprevisibilidade dos sistemas de intelixencia artificial, polo que é difícil implementar boas medidas de seguridade.





Ao redor do 78 % dos profesionais da seguridade non están de acordo ou están totalmente en desacordo en que as ferramentas de seguridade convencionais sexan suficientes para abordar vulnerabilidades específicas da IA. Mentres tanto, o 85 % dos CISO enfróntanse a retos substanciais á hora de engadir medidas de seguridade aos seus sistemas de IA existentes, e o 80 % dos profesionais da seguridade considera que identificar e supervisar as aplicacións de IA é un reto ou moi difícil.





A campaña tamén introduce o concepto de AI Guardrails como solución a estes desafíos. Situados entre axentes de IA de produción propia, usuarios e ferramentas de IA de terceiros, estes protectores actúan como unha capa de seguridade moi necesaria, revisando ao instante cada mensaxe e interacción para establecer o cumprimento das regras establecidas.





Exemplos da vida real de fallos de seguridade da IA





A campaña presenta varios escenarios do mundo real para mostrar a importancia da seguridade da IA. Por exemplo, o asistente de IA dunha empresa compartiu sen querer proxeccións financeiras confidenciais, o que provocou perdas importantes e danos á reputación.





Para solucionar isto, a solución pasa por un control de acceso a datos confidenciais. En lugar de responder cos ingresos e beneficios previstos, a resposta da IA sería bloqueada e reformulada polos Guardrails, respondendo: "Síntoo, pero non podo proporcionar esta información. Por favor, use este sistema de forma responsable".



Outro exemplo, SecureCorp, mostrou a un empregado que se enfrontou a desafíos ao escribir unha proposta complexa de cliente. O individuo utilizou un servizo de IA xerativa externa para aforrar tempo, introducindo información confidencial do cliente para xerar contido. O servizo de intelixencia artificial externo almacenaba os datos, que máis tarde apareceron en saídas dispoñibles publicamente, expoñendo detalles confidenciais do cliente.





A solución está a implementar gardas de IA que detectan cando un empregado intenta introducir información confidencial en servizos de IA externos. A resposta do sistema sería reformulada polos Guardrails para dicir: "Aviso: está prohibido cargar datos sensibles a servizos externos. Utiliza ferramentas internas aprobadas para xestionar información confidencial".





Impacto e Resultados





A minuciosa estratexia de Aporia para resolver os desafíos de seguridade repercutirá nas organizacións que loitan con estes problemas. Ofrecendo AI Guardrails como solución, Aporia sitúase como líder de pensamento no espazo de seguridade da IA.





Innegablemente, a campaña "Securing AI Sucks" de Aporia saca á luz os retos da seguridade da IA ao tempo que ofrece novas solucións. A medida que a IA segue cambiando e integrándose en varios aspectos da empresa e da sociedade, non se pode exagerar a importancia de medidas de seguridade fortes. A campaña de Aporia crea conciencia sobre estes problemas e presenta un camiño a seguir para as organizacións que buscan protexer ben os sistemas de IA.





