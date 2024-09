Yume Nikki est le jeu Backrooms dont vous n'avez jamais entendu parler

Vous n'avez probablement jamais entendu parler du jeu Yume Nikki (littéralement Dream Diary ), un jeu d'horreur psychologique indépendant réalisé avec une première version de RPGMaker. Il a été développé en 2004 en tant que logiciel gratuit. Contrairement à la plupart des titres RPGMaker, ce jeu ne suit pas une formule RPG typique – il n'a pas de véritable intrigue, un dialogue minimal et un gameplay peu clair et sinueux. Franchement, c'est assez effrayant, mais pas dans le sens d'un jumpscare ou d'un tueur en série. Vous ferez l'expérience d'éléments comme du sang, des armes et des poursuites occasionnelles, mais c'est la plus petite partie du jeu. Les thèmes de l'isolement, des traumatismes, de la perte d'identité et des cauchemars créent la plus grande tension du jeu. Son gameplay globalement lent et étrange en fait l'un des jeux vidéo les plus terrifiants.





Qu'est-ce que Yume Nikki ?

Yume Nikki est sorti sur Steam en 2018, et depuis lors, le jeu a suscité un fort culte. Pourtant, à sa sortie, il n'était disponible qu'en japonais sur le site du créateur , et il n'avait pas nécessairement le public le plus clair. (Qui veut jouer à un jeu qui ressemble à Earthbound , mais sans aucun plaisir ?) Il s'avère cependant que ce public est plus grand que vous ne le pensez.





Qu'est-ce que les Backrooms ?

Bien sûr, vous comprenez maintenant l'essentiel de Yume Nikki , mais qu'en est-il des Backrooms ? Essentiellement, les Backrooms sont un creepypasta (un type d'histoire ou de mythe Internet basé sur l'horreur) qui prend un espace de couloir de bureau banal et générique et le transforme en labyrinthe. Au lieu de couloirs menant à des pièces à des fins désignées, le labyrinthe de bureaux des Backrooms ne mène nulle part – parfois, ils mènent à plus de couloirs, à des pièces qui n'ont pas de sens ou à des pièces dangereuses et piégées.





L'idée est que les Backrooms sont quelque chose qui n'est pas approprié pour le monde "réel", presque comme s'il était généré de manière aléatoire ou procédurale (un peu comme un jeu vidéo).





À l'intérieur des arrière-salles

Le meilleur endroit pour rechercher ce genre d'horreur est sur TikTok, où les gens publient leurs propres versions de l'exploration Backrooms :





https://www.tiktok.com/@iknowthatplace/video/7063605220047097093?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7071079734940091946





Ce TikTok suit l'apparence typique des Backrooms : des murs jaune foncé (presque moisis), de grands plafonniers scintillants et des couloirs étroits. Là où cela détourne, c'est l'inclusion de la salle "Joyeux anniversaire". Comme les Backrooms sont liées à ce double sentiment de malaise et de nostalgie, la salle "Happy Birthday" évoque le souvenir d'une fête d'anniversaire pour enfants - littéralement dans l'"arrière-salle" d'un restaurant ou d'un centre de divertissement.





Un bon anniversaire dans les coulisses

La fête d'anniversaire typique des enfants du passé collectif de Zillennial est pleine de chaos et de monde. Les chaises seraient à la fois à leur place et à l'extérieur, de la nourriture partout au fur et à mesure que les gens commandent, des jouets et des jeux pour les enfants, et l'atmosphère générale serait plus chaleureuse. Ici, la chambre est stérile. L'endroit est lumineux, mais n'a pas la nuance d'une fête réelle et l'apparence de la vie. Les tables ont ce qui semble être un gâteau d'anniversaire et une part d'accompagnement, mais le gâteau semble « éteint », comme si vous ne pouviez pas confirmer s'il s'agissait en fait d'un gâteau après tout.





Mais le pire dans cette scène de fête d'anniversaire est la relation de la pièce avec le reste du labyrinthe du couloir. Il n'y a pas de porte ou de rideau le séparant des couloirs vides, ce qui signifie que quelqu'un pourrait passer de la fête à un espace de bureau ou quelque chose de complètement différent. La fête est beaucoup trop liminale - elle n'est ni sûre ni sûre. Le parti, s'il n'est pas menaçant par nature, recèle une certaine violence qui le rend dangereux. Fondamentalement, c'est une fête que vous voudriez quitter immédiatement - ou ne pas assister du tout.





D'autres médias Backrooms représentent ce genre d'équilibre entre le quasi-normal et le très rebutant. Les Backrooms regorgent d'espaces différents comme la salle de fête d'anniversaire. D'autres incluent de véritables bureaux, des piscines, des couloirs d'école abandonnés, etc. (sérieusement, l'idée est que cela ne se termine jamais, il y a donc essentiellement des espaces infinis). S'il tient dans le "dos", ou dans un espace que vous ne devriez pas voir dans la vie de tous les jours, il peut exister dans les Backrooms.





Pensez à Disneyland - ce que vous voyez est généralement l'expérience Disney soignée et organisée, mais au-delà de cela, les employés ont leurs propres entrées et façons de naviguer dans le parc à thème pour s'assurer que l'expérience organisée peut se dérouler sans heurts pour les clients de Disney.





Liminal Yume Nikki , le jeu des coulisses

Revenons à Yume Nikki . Lorsque vous démarrez le jeu, vous êtes dans la chambre du personnage principal. Son nom, Madotsuki, est un autre indice du ton du jeu. Il n'est généralement pas utilisé comme un nom japonais propre - c'est plutôt un adjectif intéressant, signifiant quelque chose comme "fenêtré" ou "ouverture".





Tout comme Link, le personnage-joueur de Legend of Zelda , est nommé comme un "lien" entre le joueur et le personnage, Madotsuki est une sorte d'alias qui nous permet de voir dans son monde (de rêve). C'est déjà troublant car contrairement à Link, qui a un but et un récit clair dans lequel vous naviguez dans le gameplay, le jeu de Madotsuki est beaucoup plus mystérieux.





Comme les Backrooms, dans Yume Nikki , vous ne savez pas pourquoi ni comment vous êtes arrivé à votre point de départ. Bien sûr, vous êtes dans la chambre de Madotsuki, mais si vous essayez de sortir (en interagissant avec la porte menant vraisemblablement à l'extérieur), Madotsuki secoue simplement la tête. Vous ne pouvez "quitter" la pièce qu'en vous endormant et en vous réveillant dans une version alternative de la chambre de Madotsuki. En quittant la chambre de rêve, vous entrez ensuite dans une pièce de portes, chacune menant à une pièce sans fin différente sans lien évident avec les autres pièces.





Essentiellement, ici, vous pouvez choisir le chemin que vous voulez. Chaque pièce possède une sorte d '«effet» que vous essayez de collecter (un fait que vous n'apprenez pratiquement que par essais et erreurs, ou bien à travers le Descriptif vapeur ). Obtenir tous les effets déverrouille la "fin" du jeu et certains effets changent la façon dont vous pouvez interagir avec le monde et les PNJ qui vous entourent. Les changements sont minimes, mais compte tenu du fait que le jeu lui-même est minime, les changements sont la chose la plus dramatique qui se produise dans le gameplay.





Ce qui relie tout Yume Nikki , c'est son exploration du liminal , ce qui est entre les mondes ou les frontières. Puisque le titre du jeu se traduit littéralement par "Dream Diary", nous comprenons Yume Nikki comme le paysage de rêve lucide de Madotsuki. Nous le savons également grâce aux moyens dont dispose le joueur pour sauvegarder la partie : grâce à un journal sur le bureau de Madotsuki. Il semble que Madotsuki utilise ce journal pour enregistrer ses rêves, puisque les seuls événements qui se produisent dans le jeu incluent le rêve et le mini-jeu Nintendo-esque sur l'ordinateur de Madotsuki.





Les backrooms techniques

Les Backrooms sont souvent comparées au terme de jeu "noclip", qui est une triche utilisée pour forcer le jeu à ne plus reconnaître les limites telles que les murs que le personnage ne peut pas traverser. Avec lui, le joueur peut emmener le personnage à travers ces limites et découvrir des zones de la carte du jeu qu'il n'est pas censé voir. Parfois, les développeurs de jeux installent des salles de test à ces endroits, comme Ocarina of Time's salle de débogage , afin de tester les capacités de combat du personnage, les interactions dans le jeu et d'autres informations cruciales dans un espace qui permet ce type de test spécifié.





Les coulisses de Yume Nikki

Une grande partie de l'attrait des Backrooms est le même que celui de Yume Nikki . Les deux offrent un monde à explorer au-delà de la réalité. Les deux encouragent la progression illogique et l'errance sinueuse et sans fin. Le fait est que vous pouvez et devez vous perdre, au moins momentanément. Pour Madotsuki, le voyage se termine lorsque vous trouvez tous les effets, mais ce processus peut prendre beaucoup de temps, surtout si vous êtes le type de joueur qui n'aime pas utiliser les guides.





Le jeu attend de vous que vous vous sentiez isolé, que vous ressentiez la phénomène hikikomori Madotsuki y participe, volontairement ou pour une autre raison inconnue. (De plus, si vous voulez un jeu connexe, Omori tire son nom du phénomène, permettant aux utilisateurs un gameplay plus traditionnel de type Earthbound , tout en offrant à la fois un hommage et une exploration de thèmes similaires à Yume Nikki .)





Il y a une qualité méditative dans les mondes liminaux des Backrooms et de Yume Nikki . Ils ne sont pas carrément dérangeants - aucun meurtrier n'est là pour vous attraper, mais vous savez que vous n'êtes pas censé être là. Essentiellement, vous avez accès à un espace dont vous n'êtes pas censé connaître l'existence, et vous avez le pouvoir de parcourir ce monde sans guide, comme si vous aviez complètement glissé à travers le monde tangible, comme si vous dépassiez le monde traversable dans un jeu vidéo.





C'est effrayant, surréaliste et sublime - mais dans l'ensemble, c'est une reconnaissance que nos rêves et nos souvenirs ne correspondent pas souvent à nos réalités actuelles, et ce n'est pas grave. Nous pouvons au moins jouer Yume Nikki pour vivre ces sentiments.