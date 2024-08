Transformer les soins de santé : la quête de Mandhir pour un accès médical abordable grâce à l'IA

Chaque année, des personnes partout dans le monde se retrouvent incapables de couvrir les frais médicaux de base. En fait, environ la moitié des adultes américains ont actuellement du mal à se payer des soins de santé . Cela est dû à des problèmes tels que le coût élevé des soins hospitaliers et le manque de transparence des prix des produits pharmaceutiques, ce qui donne lieu à un système défectueux qui continue de laisser des millions de personnes de côté.





Cependant, des experts du secteur comme Mandhir cherchent à résoudre ces problèmes. En tant qu'ingénieur principal chez Elevance Health, Mandhir a joué un rôle déterminant dans l'utilisation des données des patients pour créer un système unique, alimenté par l'IA, qui aide les utilisateurs à accéder à des services médicaux personnalisés. Il a également travaillé à établir une vision plus large des soins aux patients qui prend en compte non seulement les facteurs physiques, mais également les éléments sociaux, comportementaux et mentaux.





Apprenez-en davantage sur le travail de Mandhir et sur la manière dont il a contribué à rendre les frais médicaux plus abordables pour des millions de personnes dans le monde.

Les défis actuels des soins de santé

La plupart des problèmes du secteur américain de la santé peuvent être attribués à un manque de transparence. Dans le système actuel, les patients n'ont aucun moyen de connaître le coût total de leurs traitements avant que la facture ne soit déjà due, qu'il s'agisse de frais d'hôpital, de médicaments sur ordonnance ou de couverture d'assurance. Cela expose les patients à des factures médicales surprises qui peuvent rapidement anéantir leurs économies.





De plus, la plupart des établissements ne disposent pas de l'infrastructure appropriée pour stocker et organiser les quantités massives de données sur les patients que le secteur de la santé génère chaque jour. Cela rend difficile pour les prestataires d'accéder aux dossiers d'état civil, mais cela signifie également qu'ils peuvent obtenir des données incohérentes ou incomplètes, ce qui rend plus difficile l'obtention d'une image complète des problèmes de santé d'un patient.





Sans un système de communication unifié entre les prestataires qui maintient les données synchronisées et centralisées au même endroit, les soins aux patients souffrent car les médecins évaluent de manière inexacte leurs besoins (en raison du manque de données fiables). Cela conduit également à des rapports contradictoires et à des dépenses supplémentaires inutiles, contribuant de manière significative à un système de santé déjà en proie à des disparités en termes de prix et de qualité.

Plaidoyer pour la transparence : l'engagement de Mandhir en faveur d'un meilleur écosystème de soins de santé

Mandhir a compris l'importance de l'accessibilité aux soins de santé depuis qu'il est enfant. Élevé dans un village isolé du Pendjab, en Inde, il a pu constater par lui-même comment les familles de son entourage avaient du mal à se permettre les soins de santé de base, allant même jusqu'à vendre leur propriété. Lorsqu’il a déménagé aux États-Unis, il a été impressionné par les nombreux progrès réalisés dans le domaine des soins de santé, mais il a été encore plus surpris de constater que les soins de santé étaient presque tout aussi inaccessibles malgré ses innovations.





Après avoir obtenu son baccalauréat en technologie de l'Université technique du Pendjab, il a travaillé pendant plus de 13 ans en tant qu'architecte technologique pour la deuxième plus grande société informatique indienne, Infosys. Pendant cette période, il a travaillé sur les systèmes d'évaluation des réclamations pour Anthem, l'une des plus grandes sociétés de santé aux États-Unis, et a acquis une grande connaissance du fonctionnement interne du secteur de la santé du pays.





Cette expérience a finalement conduit Mandhir à travailler directement pour Anthem, désormais appelé Elevance Health. En tant qu'ingénieur principal principal, il a utilisé son poste et ses talents au fil des années pour diriger des développements importants dans le domaine des technologies de soins de santé basées sur les données.

Comment le travail de Mandhir utilise des systèmes de données basés sur l'IA pour améliorer l'assistance aux patients

Alimenté par une passion ancrée dans son expérience personnelle, Mandhir a commencé à remédier aux lacunes des soins de santé en intégrant des concepts tels que l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle dans les systèmes de données sur les patients d'Elevance Health.





Voici quelques-unes des façons dont il a contribué à un meilleur système de santé :





La mise en œuvre d'une prise de décision basée sur les données : Mandhir a créé un système alimenté par l'IA qui génère des informations et des recommandations pour les prestataires sur la base des données des patients. Cela a aidé les médecins à mieux comprendre la situation de leurs patients et à utiliser des approches plus personnalisées. En conséquence, Elevance Health a constaté une amélioration de 20 % de la qualité des données.



La création de la plateforme Health OS : Mandhir a également été à l'origine du Health Operating System (Health OS), une plateforme virtuelle qui intègre les informations de santé des patients dans un seul dossier patient « à vie ». Ce système rationalise les tâches telles que remplir les documents pour chaque fournisseur différent en centralisant toutes les informations pertinentes. Cela permet également aux équipes de santé de mieux planifier le traitement d'un patient au fil du temps, grâce aux connaissances du système.





Grâce à ces efforts, Mandhir a œuvré pour rendre les médicaments plus abordables. Par exemple, les informations tirées de la surveillance de la santé basée sur les données permettent aux patients de commencer des traitements de précaution plus tôt et de réduire les dépenses non désirées telles que les séjours à l'hôpital. Ils aident également les prestataires à calculer les coûts avec plus de précision en fonction du plan de santé du patient.

Santé globale : une approche holistique des données de santé

L’amélioration de la qualité des dossiers médicaux des patients n’est que la première étape vers une meilleure accessibilité aux services médicaux de qualité.





Mandhir a adapté ses systèmes d'apprentissage automatique pour s'adapter à l'approche « santé globale » des soins de santé. La santé globale est un état d'esprit qui reconnaît que la santé d'un patient ne se limite pas à sa condition physique : elle inclut son bien-être mental, ses conditions comportementales et des facteurs sociaux tels que sa situation de vie. De plus, selon cette philosophie, tous ces facteurs doivent être pris en compte lors de l'accès des patients aux services de santé.





À cette fin, Mandhir a contribué au développement du Whole Health Index, un outil qui rassemble des données sur les patients provenant de sources multiples (comme les dossiers de santé, les enquêtes et les organismes communautaires) et crée un aperçu complet du profil de santé et de la situation financière d'un patient.





Cette approche holistique a été essentielle pour améliorer la communication patient-prestataire. En comprenant ce que le patient peut et ne peut pas se permettre, les deux parties peuvent travailler pour trouver une option de traitement rentable et de haute qualité. Non seulement cela renforce la confiance des patients dans le secteur de la santé, mais cela conduit également à de meilleurs résultats en matière de santé.

Les efforts continus de Mandhir pour combler les lacunes dans la prestation des soins de santé

En s'appuyant sur les derniers développements des technologies émergentes telles que l'IA, Mandhir prévoit de renforcer la sécurité et la confidentialité des données sur des plateformes telles que Health OS afin de renforcer la confiance avec les fournisseurs. Il vise également à faire de l’approche globale de la santé une norme industrielle fixe afin de changer la perception du public à l’égard du système de santé. Mandhir entretient également un dialogue ouvert avec les décideurs politiques et les parties prenantes pour plaider en faveur de la divulgation des prix et de l'accessibilité en tant que changement sociétal plus large.





Mandhir estime que les soins de santé ne devraient pas être un privilège mais un droit. Et grâce à son expertise technique, sa connaissance approfondie du système de santé et son expérience de vie personnelle, il a consacré sa carrière à faire de cette vision une réalité.

