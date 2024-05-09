Sağlık Hizmetlerini Dönüştürmek: Mandhir'in Yapay Zeka ile Uygun Fiyatlı Tıbbi Erişim Arayışı









Her yıl dünyanın dört bir yanındaki insanlar temel tıbbi masrafları karşılayamaz hale geliyor. Aslında, ABD'li yetişkinlerin yaklaşık yarısı şu anda sağlık hizmetlerine ulaşmada sorun yaşıyor . Bunun nedeni, hastane bakımının yüksek maliyeti ve ilaç fiyatlarında şeffaflığın olmayışı gibi sorunlardan kaynaklanıyor ve bu da milyonları dışarıda bırakmaya devam eden hatalı bir sistemle sonuçlanıyor.





Ancak Mandhir gibi sektör uzmanları bu sorunları çözmeye çalışıyor. Elevance Health'te kıdemli baş mühendis olarak Mandhir, kullanıcıların kişiselleştirilmiş tıbbi hizmetlere erişmesine yardımcı olan benzersiz, yapay zeka destekli bir sistem oluşturmak için hasta verilerinin kullanılmasında etkili oldu. Ayrıca hasta bakımında yalnızca fiziksel faktörleri değil aynı zamanda sosyal, davranışsal ve zihinsel unsurları da dikkate alan daha geniş bir vizyon oluşturmak için çalıştı.





Mandhir'in çalışmaları ve dünya çapında milyonlarca insan için tıbbi maliyetleri daha uygun hale getirmek için nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sağlık Hizmetlerinde Güncel Zorluklar

Amerikan sağlık sektöründeki sorunların çoğunun kökeni şeffaflık eksikliğinden kaynaklanıyor. Mevcut sistemde hastaların, hastane ücretleri, reçeteli ilaçlar veya sigorta kapsamı olsun, faturanın vadesi gelene kadar tedavilerinin tam maliyetini bilmeleri mümkün değil. Bu, hastaları tasarrufları hızla yok edebilecek sürpriz tıbbi faturalara karşı duyarlı hale getirir.





Ayrıca çoğu tesis, sağlık sektörünün her gün ürettiği büyük miktardaki hasta verilerini depolamak ve düzenlemek için uygun altyapıya sahip değil. Bu, sağlayıcıların hayati kayıtlara erişmesini zorlaştırıyor, ancak aynı zamanda tutarsız veya eksik veriler elde edebilecekleri anlamına da geliyor, bu da hastanın sağlık sorunlarının tam resmini elde etmeyi zorlaştırıyor.





Sağlayıcılar arasında verileri senkronize ve tek bir yerde tutan birleşik bir iletişim sistemi olmadığında, doktorların ihtiyaçlarını yanlış değerlendirmeleri nedeniyle (iyi veri eksikliği nedeniyle) hasta bakımı zarar görmektedir. Bu aynı zamanda çelişkili raporlara ve gereksiz ek harcamalara da yol açarak halihazırda fiyat ve kalite eşitsizlikleriyle dolu olan sağlık sistemine önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

Şeffaflığı Savunmak: Mandhir'in Daha İyi Bir Sağlık Ekosistemi Taahhüdü

Mandhir, çocukluğundan beri sağlık hizmetlerine erişilebilirliğin önemini anlamıştı. Hindistan'ın Pencap kentinin ücra bir köyünde büyüyen o, çevresindeki ailelerin temel sağlık tedavilerini karşılama konusunda nasıl mücadele ettiklerini, hatta mülklerini satmaya kadar vardıklarını ilk elden gördü. Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındığında sağlık hizmetlerindeki birçok gelişmeden etkilendi, ancak tüm yeniliklere rağmen sağlık hizmetlerinin neredeyse aynı derecede erişilemez olmasına daha da şaşırdı.





Punjab Teknik Üniversitesi'nden Teknoloji Lisansını aldıktan sonra, Hindistan'ın en büyük ikinci BT şirketi Infosys'te 13 yılı aşkın bir süre teknoloji mimarı olarak çalıştı. Bu süre zarfında ABD'nin en büyük sağlık şirketlerinden biri olan Anthem için tazminat karar sistemleri üzerinde çalıştı ve ülkenin sağlık sektörünün iç işleyişine dair büyük bir fikir sahibi oldu.





Bu deneyim sonunda Mandhir'in artık Elevance Health olarak adlandırılan Anthem için doğrudan çalışmasına yol açtı. Kıdemli bir baş mühendis olarak, yıllar boyunca konumunu ve yeteneklerini veriye dayalı sağlık teknolojisindeki önemli gelişmelere öncülük etmek için kullandı.

Mandhir'in Çalışması Hasta Yardımını Geliştirmek İçin Yapay Zeka Odaklı Veri Sistemlerini Nasıl Kullanıyor?

Kişisel deneyime dayanan bir tutkuyla beslenen Mandhir, makine öğrenimi ve yapay zeka gibi kavramları Elevance Health'in hasta veri sistemlerine dahil ederek sağlık hizmetlerinin eksikliklerini gidermeye başladı.





Daha iyi bir sağlık sistemine katkıda bulunduğu yollardan bazıları şunlardır:





Veriye Dayalı Karar Vermenin Uygulanması : Mandhir, hasta verilerine dayanarak sağlayıcılar için öngörüler ve öneriler üreten yapay zeka destekli bir sistem oluşturdu. Bu, doktorların hastalarının durumlarını daha iyi anlamalarına ve daha kişiselleştirilmiş yaklaşımlar kullanmalarına yardımcı oldu. Sonuç olarak Elevance Health, veri kalitesinde %20'lik bir iyileşme gördü.



Sağlık İşletim Sistemi Platformunun Oluşturulması : Mandhir aynı zamanda hastaların sağlık bilgilerini tek bir "ömür boyu" hasta kaydına entegre eden sanal bir platform olan Sağlık İşletim Sisteminin (Sağlık İşletim Sistemi) arkasındaki liderdi. Bu sistem, ilgili tüm bilgileri tek bir merkezi yerde toplayarak, her farklı sağlayıcı için evrakların doldurulması gibi görevleri kolaylaştırır. Ayrıca sağlık ekiplerinin sistemin içgörülerinin yardımıyla bir hastanın tedavisini zaman içinde daha iyi planlamasına olanak tanır.





Bu çabalar sayesinde Mandhir, ilaçları daha uygun fiyatlı hale getirmek için çalıştı. Örneğin, veri destekli sağlık takibinden elde edilen bilgiler, hastaların önleyici tedavilere daha erken başlamasına ve hastanede kalış gibi istenmeyen harcamaların azaltılmasına olanak tanıyor. Ayrıca sağlayıcıların, hastanın sağlık planına göre maliyetleri daha doğru hesaplamasına yardımcı olurlar.

Bütünsel Sağlık: Sağlık Verilerine Bütünsel Bir Yaklaşım

Hasta sağlık kayıtlarının kalitesinin iyileştirilmesi, kaliteli tıbbi hizmetlerin hastalar için daha erişilebilir hale getirilmesine yönelik yalnızca ilk adımdı.





Mandhir, makine öğrenimi sistemlerini sağlık hizmetlerine "tam sağlık" yaklaşımına uyacak şekilde uyarladı. Tam sağlık, hastanın sağlığının yalnızca fiziksel durumundan ibaret olmadığını, zihinsel sağlığını, davranış koşullarını ve yaşam durumu gibi sosyal faktörleri de içerdiğini kabul eden bir zihniyettir. Ayrıca bu felsefeye göre hastanın sağlık hizmetlerine erişimi ele alınırken tüm bu faktörlerin dikkate alınması gerekir.





Bu amaçla Mandhir, hasta verilerini birden fazla kaynaktan (sağlık kayıtları, anketler ve topluluk kuruluşları gibi) toplayan ve hastanın sağlık profili ve mali durumu hakkında kapsamlı bir genel bakış oluşturan bir araç olan Tam Sağlık Endeksi'nin geliştirilmesine yardımcı oldu.





Bu bütünsel yaklaşım, hasta-sağlayıcı iletişimini geliştirmenin anahtarı olmuştur. Hastanın neyi karşılayıp karşılayamayacağını anlayarak her iki taraf da uygun maliyetli, yüksek kaliteli bir tedavi seçeneği bulmak için çalışabilir. Bu sadece hastaların sağlık sektörüne güvenini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sağlık sonuçlarının iyileşmesine de yol açar.

Mandhir'in Sağlık Hizmeti Sunumundaki Boşlukları Kapatmaya Yönelik Devam Eden Çabaları

Mandhir, yapay zeka gibi yeni gelişen teknolojilerdeki en son gelişmelerden yararlanarak, sağlayıcılarla daha fazla güven oluşturmak için Health OS gibi platformlarda veri güvenliğini ve gizliliğini güçlendirmeyi planlıyor. Aynı zamanda sağlık sistemine ilişkin toplumsal algıyı değiştirmek için tüm sağlık yaklaşımını sabit bir endüstri standardı haline getirmeyi de hedefliyor. Mandhir ayrıca daha geniş bir toplumsal değişim olarak fiyat açıklamasını ve erişilebilirliği savunmak için politika yapıcılar ve paydaşlarla açık bir diyalog sürdürüyor.





Mandhir, sağlık hizmetinin bir ayrıcalık değil, bir hak olması gerektiğine inanıyor. Teknik uzmanlığı, sağlık sistemi hakkındaki derin bilgisi ve kişisel yaşam tecrübesiyle kariyerini bu vizyonu gerçeğe dönüştürmeye adamıştır.

Bu hikaye , HackerNoon'un Yazar Olarak Marka Programı kapsamında Jon Stojan Media tarafından dağıtılmıştır . Program hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://business.hackernoon.com/brand-as-author



