Transformation des Gesundheitswesens: Mandhirs Streben nach erschwinglichem Zugang zur medizinischen Versorgung mithilfe von KI

Jedes Jahr sind Menschen auf der ganzen Welt nicht in der Lage, die Kosten für ihre medizinische Grundversorgung zu decken. Etwa die Hälfte der Erwachsenen in den USA hat derzeit Probleme, sich eine Gesundheitsversorgung leisten zu können . Gründe hierfür sind unter anderem die hohen Kosten der Krankenhausbehandlung und die mangelnde Transparenz bei den Arzneimittelpreisen. Das Ergebnis ist ein fehlerhaftes System, in dem weiterhin Millionen Menschen unberücksichtigt bleiben.





Branchenexperten wie Mandhir versuchen jedoch, diese Probleme anzugehen. Als leitender Ingenieur bei Elevance Health war Mandhir maßgeblich an der Nutzung von Patientendaten zur Entwicklung eines einzigartigen, KI-gestützten Systems beteiligt, das Benutzern den Zugang zu personalisierten medizinischen Diensten ermöglicht. Er hat auch an der Entwicklung einer umfassenderen Vision der Patientenversorgung gearbeitet, die nicht nur physische Faktoren berücksichtigt, sondern auch soziale, verhaltensbezogene und mentale Elemente einbezieht.





Erfahren Sie mehr über Mandhirs Arbeit und wie er sich dafür einsetzt, die medizinischen Kosten für Millionen Menschen weltweit erschwinglicher zu machen.

Die aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen

Die meisten Probleme im amerikanischen Gesundheitswesen sind auf mangelnde Transparenz zurückzuführen. Im derzeitigen System haben Patienten keine Möglichkeit, die vollen Kosten ihrer Behandlung zu erfahren, bis die Rechnung fällig ist, egal ob es sich um Krankenhausgebühren, verschreibungspflichtige Medikamente oder Versicherungsleistungen handelt. Dadurch sind die Patienten anfällig für überraschende Arztrechnungen, die ihre Ersparnisse schnell zunichte machen können.





Darüber hinaus verfügen die meisten Einrichtungen nicht über die richtige Infrastruktur, um die riesigen Mengen an Patientendaten zu speichern und zu organisieren, die die Gesundheitsbranche täglich generiert. Dies erschwert den Anbietern den Zugriff auf Personendaten, bedeutet aber auch, dass sie inkonsistente oder unvollständige Daten erhalten können, was es schwieriger macht, sich ein vollständiges Bild von den Gesundheitsproblemen eines Patienten zu machen.





Ohne ein einheitliches Kommunikationssystem zwischen den Anbietern, das die Daten synchronisiert und an einem Ort zusammenführt, leidet die Patientenversorgung, da die Ärzte die Bedürfnisse der Patienten (aufgrund fehlender guter Daten) falsch einschätzen. Dies führt auch zu widersprüchlichen Berichten und unnötigen Zusatzkosten und trägt maßgeblich zu einem Gesundheitssystem bei, in dem es bereits viele Preis- und Qualitätsunterschiede gibt.

Für Transparenz eintreten: Mandhirs Engagement für ein besseres Gesundheitsökosystem

Mandhir war sich seit seiner Kindheit der Bedeutung der Zugänglichkeit der Gesundheitsversorgung bewusst. Er wuchs in einem abgelegenen Dorf im indischen Punjab auf und erlebte aus erster Hand, wie die Familien um ihn herum sich abmühten, sich grundlegende Gesundheitsbehandlungen zu leisten, und sogar so weit gingen, ihr Eigentum zu verkaufen. Als er in die Vereinigten Staaten zog, war er von vielen Fortschritten im Gesundheitswesen beeindruckt, aber noch mehr überraschte ihn, dass die Gesundheitsversorgung trotz aller Innovationen fast genauso unzugänglich war.





Nach seinem Bachelor of Technology an der Punjab Technical University arbeitete er über 13 Jahre als Technologiearchitekt für das zweitgrößte indische IT-Unternehmen Infosys. Während dieser Zeit arbeitete er an Schadensregulierungssystemen für Anthem, eines der größten Gesundheitsunternehmen der USA, und gewann dabei umfassende Einblicke in die Funktionsweise des Gesundheitssektors des Landes.





Diese Erfahrung führte Mandhir schließlich dazu, direkt für Anthem, heute Elevance Health, zu arbeiten. Als leitender Ingenieur nutzte er im Laufe der Jahre seine Position und seine Talente, um bedeutende Entwicklungen in der datengesteuerten Gesundheitstechnologie voranzutreiben.

Wie Mandhir KI-gestützte Datensysteme nutzt, um die Patientenbetreuung zu verbessern

Angetrieben von einer Leidenschaft, die auf persönlicher Erfahrung beruhte, begann Mandhir, die Mängel im Gesundheitswesen zu beheben, indem er Konzepte wie maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz in die Patientendatensysteme von Elevance Health integrierte.





Er hat unter anderem auf folgende Weise zu einem besseren Gesundheitssystem beigetragen:





Die Umsetzung datengesteuerter Entscheidungsfindung : Mandhir hat ein KI-gestütztes System entwickelt, das auf der Grundlage von Patientendaten Erkenntnisse und Empfehlungen für Anbieter generiert. Dies hat Ärzten geholfen, die Situation ihrer Patienten besser einzuschätzen und personalisiertere Ansätze zu verwenden. Infolgedessen konnte Elevance Health die Datenqualität um 20 % verbessern.



Die Entwicklung der Health OS-Plattform : Mandhir war auch der federführende Entwickler des Health Operating System (Health OS), einer virtuellen Plattform, die die Gesundheitsdaten der Patienten in einer einzigen „lebenslangen“ Patientenakte zusammenfasst. Dieses System vereinfacht Aufgaben wie das Ausfüllen von Unterlagen für jeden einzelnen Leistungserbringer, indem alle relevanten Informationen an einem zentralen Ort gespeichert werden. Außerdem können Gesundheitsteams die Behandlung eines Patienten mithilfe der Erkenntnisse des Systems im Laufe der Zeit besser planen.





Dank dieser Bemühungen hat Mandhir daran gearbeitet, die Medizin erschwinglicher zu machen. Die Erkenntnisse aus der datengestützten Gesundheitsüberwachung ermöglichen es den Patienten beispielsweise, früher mit vorbeugenden Behandlungen zu beginnen und unerwünschte Ausgaben wie Krankenhausaufenthalte zu reduzieren. Sie helfen den Anbietern auch dabei, die Kosten auf der Grundlage des Krankenversicherungsplans eines Patienten genauer zu berechnen.

Whole Health: Ein ganzheitlicher Ansatz für Gesundheitsdaten

Die Verbesserung der Qualität der Patientenakten war nur der erste Schritt, um den Patienten einen besseren Zugang zu hochwertigen medizinischen Dienstleistungen zu ermöglichen.





Mandhir hat seine maschinellen Lernsysteme so angepasst, dass sie zum ganzheitlichen Gesundheitsansatz im Gesundheitswesen passen. Ganzheitliche Gesundheit ist eine Denkweise, die erkennt, dass die Gesundheit eines Patienten mehr als nur seinen körperlichen Zustand umfasst – sie umfasst auch sein geistiges Wohlbefinden, seine Verhaltensbedingungen und soziale Faktoren wie seine Lebenssituation. Darüber hinaus sollten gemäß dieser Philosophie alle diese Faktoren berücksichtigt werden, wenn es um den Zugang eines Patienten zu Gesundheitsdiensten geht.





Zu diesem Zweck hat Mandhir an der Entwicklung des Whole Health Index mitgewirkt, einem Tool, das Patientendaten aus mehreren Quellen (wie Gesundheitsakten, Umfragen und Gemeinschaftsorganisationen) sammelt und einen umfassenden Überblick über das Gesundheitsprofil und die finanzielle Situation eines Patienten erstellt.





Dieser ganzheitliche Ansatz war der Schlüssel zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Patient und Arzt. Wenn beide Seiten wissen, was sich der Patient leisten kann und was nicht, können sie daran arbeiten, eine kostengünstige und qualitativ hochwertige Behandlungsoption zu finden. Das stärkt nicht nur das Vertrauen der Patienten in die Gesundheitsbranche, sondern führt auch zu besseren Gesundheitsergebnissen.

Mandhirs anhaltende Bemühungen, Lücken in der Gesundheitsversorgung zu schließen

Indem er die neuesten Entwicklungen in aufstrebenden Technologien wie KI nutzt, plant Mandhir, die Datensicherheit und den Datenschutz auf Plattformen wie Health OS zu stärken, um das Vertrauen der Anbieter weiter zu stärken. Er möchte den ganzheitlichen Gesundheitsansatz auch zu einem festen Industriestandard machen, um die öffentliche Wahrnehmung des Gesundheitssystems zu ändern. Mandhir führt auch einen offenen Dialog mit politischen Entscheidungsträgern und Interessenvertretern, um sich für Preisoffenlegung und Zugänglichkeit als umfassenderen gesellschaftlichen Wandel einzusetzen.





Mandhir ist der Ansicht, dass Gesundheitsversorgung kein Privileg, sondern ein Recht sein sollte. Und mit seinem technischen Fachwissen, seinen umfassenden Kenntnissen des Gesundheitssystems und seiner persönlichen Lebenserfahrung widmet er seine Karriere der Verwirklichung dieser Vision.

