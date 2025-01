Découvrez Postjer Group, Fast Remote Services et Semillas Urbanas México : les startups HackerNoon de la semaine

Bienvenue à tous dans les startups de la semaine HackerNoon !





Chaque semaine, l'équipe HackerNoon met en avant les startups les plus remarquables de notre base de données des startups de l'année. Chaque startup présentée a été nommée comme la meilleure dans sa catégorie technologique ou sa région respective.





Vous souhaitez être nominé pour le concours Startups de l'année de HackerNoon ? Découvrez comment ici .





Cette semaine, nous sommes ravis de mettre en lumière Postjer Group , Fast Remote Services et Semillas Urbanas México .

Rencontrez les startups de la semaine

Postjer Group est un partenaire de conseil et d'innovation aux multiples facettes spécialisé dans le développement de produits durables, les services d'agence de création et les investissements de démarrage, aidant les entreprises à prospérer et à transformer des idées visionnaires en succès tangible.





Opérant à partir de Brighton, au Royaume-Uni , Postjer Group a été nominé comme la meilleure startup de la région, avec des nominations supplémentaires dans les services informatiques , la Business Intelligence et le développement de logiciels .

Soutenez le groupe Postjer en votant ici .





Depuis 2020, Fast Remote Services a pour mission de changer la façon dont nous apprenons et développons la technologie. Il s'agit d'une entreprise d'éducation numérique et de solutions technologiques axée sur la création d'une communauté de leaders technologiques de nouvelle génération.





Fast Remote Services a été nominé comme l'une des meilleures startups de Nairobi, au Kenya , avec trois nominations supplémentaires dans les catégories Services informatiques , Messagerie et communications et Blogging .

Votez pour Fast Remote Services ici .





Semillas Urbanas México donne du pouvoir aux habitants de Guadalajara en offrant une propriété fractionnée dans des projets de développement urbain durable, contribuant ainsi à la croissance locale et permettant aux résidents de façonner activement l'avenir de leur ville.





Ils ont gagné une place parmi les meilleures startups de Guadalajara, au Mexique , et ont également reçu des nominations dans les catégories Développement commercial , Fintech et Crowdfunding.

Soutenez Semillas Urbanas Mexique. Votez ici .





Interview de la semaine

Une fois nominé, suivez l'exemple de Semillas Urbanas México et créez votre page d'entreprise sur HackerNoon pour tirer le meilleur parti de votre entretien gratuit avec les startups de l'année .





Faites votre choix parmi notre liste de modèles d'entretiens de startups , notamment l' entretien sur la cybersécurité , qui offre un cadre personnalisé aux startups de cybersécurité pour mettre en valeur leurs contributions au secteur. Partagez ce qui a motivé votre entrée dans le secteur de la cybersécurité, la valeur unique que vous apportez et les défis rencontrés pour protéger les utilisateurs contre les menaces en constante évolution. Expliquez comment vous avez surmonté ces obstacles et gardé une longueur d'avance sur les tendances émergentes, puis décrivez votre vision et vos objectifs à long terme pour montrer aux électeurs pourquoi ils devraient soutenir votre startup dans le cadre des prix Startups of the Year .





Voici une citation de Semillas Urbanas México présentée dans leur interview publiée , nous expliquant pourquoi Startups of the Year est une initiative importante :

Faire partie des Startups de l'année est une opportunité de nouer des liens avec d'autres entrepreneurs et de mettre en avant nos objectifs ambitieux. En collaborant avec des experts, des entrepreneurs et même des clients potentiels via Hackernoon, nous pourrons atteindre un public plus large et obtenir des informations précieuses sur l'écosystème de l'innovation et de la technologie, notamment en ce qui concerne le financement participatif immobilier.









Pack spécial startup en vedette

Les Startups de l'année de HackerNoon offrent une opportunité de branding incroyable pour votre startup. Que vous recherchiez une notoriété de marque ou une génération de leads, nous proposons des packages adaptés aux startups pour booster vos efforts marketing.





Découvrez notre package de génération de leads , qui génère 1 million d'impressions via la newsletter HackerNoon !





Avec ce package, vous recevrez :





4 newsletters envoyées au total : 325 000 par envoi (85 % des abonnés résident aux États-Unis) Taux d'ouverture : 13% - 15% Taux de clic pour ouvrir : 13,61 % Exemple : ici

Votre page d'actualités sur Evergreen Tech Company

En savoir plus sur ce forfait ici ou prenez rendez-vous avec nous !





C'est tout pour aujourd'hui. En attendant la prochaine fois, continuez à innover !

L'équipe HackerNoon