Préparez-vous, le "Crypto Winter" arrive...

J'étais tellement inspiré d'écrire sur Thor, Love et Thunder, mais ensuite les jumeaux Winklevoss ont changé d'avis et d'écriture de plans. Qu'est-il arrivé?





Les bitcoiners milliardaires Cameron et Tyler Winklevoss licencient 10% des effectifs de Gemini , une première pour l'échange et le dépositaire de crypto-monnaie basé aux États-Unis.





Je veux dire, qu'est-ce que tu es censé en tirer ?





Tout d'abord, ces frères sonnent une cloche. Te souviens tu? Je connais quelqu'un qui ne peut certainement pas les oublier facilement.





Les jumeaux parviennent à un règlement avec Zuckerberg pour 65 millions de dollars dans un mélange d'actions Facebook et d'argent. Justin Timberlake est à blâmer dans "The Social Network". Que le passé soit passé. L'eau sous le pont Meta. Passons à autre chose.





Les célèbres "jumeaux crypto" ont écrit une lettre à Dear John à leurs (anciens) employés et nous ont tous avertis de "l'hiver crypto" qui s'en vient. "Crypto hiver ?!" Qu'est-ce que ça veut dire ? Doit-on s'inquiéter ?





Le dernier soi-disant hiver crypto s'est déroulé de 2018 à l'automne 2020, la valeur des crypto-monnaies ayant chuté et les licenciements étant monnaie courante.





Si cela peut rassurer les employés de Gemini, qui mettent probablement à jour leur curriculum vitae en ce moment même, Cameron et Tyler Winklevoss ont écrit que "nous ne sommes pas seuls".





"Un autre échange cryptographique Coinbase a récemment signalé que les revenus avaient chuté de 27 % par rapport à il y a un an, tout comme l'utilisation globale. D'autres start-ups fintech telles que Robinhood et BitMEX ont récemment réduit leurs effectifs.





Donc, si vous êtes un travailleur Gemini qui vient d'être licencié, vous savez au moins où ne pas soumettre ce CV mis à jour.

Bitcoin - Un pas en avant Deux pas en arrière





Je n'ai pas dit cela, alors ne me blâmez pas si vous prévoyez d'utiliser Bitcoin pour vous réchauffer pendant «l'hiver crypto».





BTC s'est principalement négocié avec "un pas en avant et deux pas en arrière" et n'est pas en mesure d'aller au-delà de 32 000 $. Un analyste financier a prédit que Bitcoin perdrait encore 50 % de son prix actuel et atteindrait 14 000 $ en 2022.





Qui est cet analyste, qui est très susceptible de devenir la personne la plus détestée de l'univers crypto ?





Il semble qu'il sait de quoi il parle (prédit). Les graphiques peuvent être assez convaincants, même sur Twitter.





Et il y a plus…

Si vous pensez que "Crypto Winter" est mauvais, attendez que "Crypto Hurricane" frappe





Lors d'une conférence financière mercredi, le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a déclaré aux investisseurs qu'il s'inquiétait du resserrement de la Fed et des retombées de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il pense que nous nous dirigeons vers un "ouragan économique".





"En ce moment, il fait plutôt beau, les choses vont bien, tout le monde pense que la Fed peut gérer cela... Cet ouragan est juste là, sur la route, venant vers nous", a averti Dimon.





Nous avons été prévenus, deux fois. Si les garçons de Wall Street sont inquiets, alors nous devrions faire nos valises et partir vers des pâturages plus verts et moins instables. Les bons vieux marchés boursiers.





«Dimon fait écho au sentiment dominant qui a pesé sur les actions et, par extension, sur les cryptos cette année. Comme je l'écrivais il y a quelques semaines, "les cryptos majeurs sont fortement corrélés au marché boursier. Ils ont également un bêta élevé par rapport aux actions. Cela signifie que la crypto, en effet, amplifie les mouvements de stock. Si les actions montent en flèche, les cryptos montent plus haut. Et vice versa. Si les actions chutent, la crypto entre en chute libre.





Attendre! Je suis confus. N'avons-nous pas introduit la cryptographie pour nous éloigner des marchés boursiers ? Maintenant, disent-ils, c'est « fondamentalement » la même chose. Quoi?





Célébrités et crypto-monnaies - Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?





Charles Randell a récemment visité une école près du siège de la FCA dans l'est de Londres et a discuté avec un groupe d'élèves de 13 et 14 ans des risques de la cryptographie.





Qui est ce monsieur qui a suffisamment de temps pour "discuter" avec des adolescents des risques cryptographiques ?





Charles David Randell CBE est devenu président de la Financial Conduct Authority britannique et président du régulateur des systèmes de paiement en avril 2018. (Wikipedia)





"C'étaient des étudiants très compétents, mais l'espoir de devenir riche était plus fort que tous les faits ou arguments rationnels que je pouvais leur donner", a-t-il déclaré. "Avec des célébrités aussi variées que Kim Kardashian et Larry David prêtes à prendre de l'argent pour promouvoir la crypto spéculative, comment freiner l'enthousiasme des gens à faire quelque chose qui pourrait sérieusement nuire à leur vie financière ?"





Les choses sont-elles si sérieuses ? N'exagérons-nous pas un peu ?





Croyez-moi, c'est une longue liste ...

Alors, comment sommes-nous censés traverser le "Crypto Winter?"





La première règle du jeu est de ne jamais parier plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, mais les investisseurs en crypto doivent également tenir compte des «règles» d'investissement traditionnelles telles que la diversification.





C'est révélateur, mais cela suffira-t-il ?





Une enquête Morning Consult de 2021 a révélé que 20% des investisseurs et 45% des propriétaires de crypto-monnaies investiraient dans la crypto-monnaie si des personnes célèbres l'approuvaient (bien que toujours derrière les conseillers financiers, les membres de la famille ou les amis et les journalistes commerciaux). Les jeunes consommateurs peuvent également être plus influencés par la célébrité — CreditCards.com a constaté que 28 % des membres de la génération Z et 24 % des milléniaux ont déclaré qu'ils recherchaient des conseils financiers auprès des médias sociaux et des influenceurs .





Nous savons certainement qui n'aidera pas lorsque l'hiver arrivera, qu'il neige de la crypto ou du blizzard "régulier", n'est-ce pas ?





"Au-dessus des glaciers d'hiver, je vois la lueur de l'été. Et à travers la neige soufflée par le vent, les boutons de rose chauds en dessous."

~ Ralph Waldo Emerson





Pour ce qui en vaut la peine, sachez que ce leader du mouvement transcendantaliste était très pragmatique en matière financière :





« Le bon marchand est celui qui a la juste moyenne des facultés que nous appelons le bon sens ; un homme d'une forte affinité pour les faits, qui prend sa décision sur ce qu'il a vu. Il est parfaitement persuadé des vérités de l'arithmétique. Il y a toujours une raison, dans l'homme, pour sa bonne ou mauvaise fortune à gagner de l'argent. Les hommes parlent comme s'il y avait de la magie à ce sujet. Il sait que tout se passe sur l'ancienne route, livre pour livre, cent pour cent - pour chaque effet une cause parfaite - et que la bonne chance est un autre nom pour la ténacité de l'objectif.





Alors, pensez à ces lignes pendant les longues et froides nuits «d'hiver crypto».